Asztalitenisz Eb: női csapatunk a lengyelektől elszenvedett sima vereséggel kezdett

A többnyire feltörekvő fiatalokból álló magyar küldöttség elsősorban a tapasztalatszerzés és a fejlődés reményével vágott neki a horvátországi kontinenstornának, ezért a sportág honi szövetségének vezérkara ezúttal nem is fogalmazott meg konkrét elvárásokat. Az Eb második napján a férfiak 3:0-ra kikaptak az Európa-bajnoki cím megszerzésére is esélyes franciáktól, a nők pedig a délutáni programban a lengyelek ellen álltak asztalhoz. A mieinknél a rutinos, 40 évesen is az első számú magyar játékosnak számító, Póta Georgina mellett a Nagy ikrek, Judit és Rebeka kapott lehetőséget – a felállás érdekessége, hogy utóbbi két 16 esztendős fiatal együttesen sincs annyi idős, mint kétszeres Európa-bajnokunk.

Ebben a helyzetben a vezérszerep kétségkívül Pótára hárult, ám az várható volt, hogy csodát ő sem tud tenni: Zuzanna Welgos ellen 0:2-ről ugyan még visszakapaszkodott, a mindent eldöntő ötödik játszma viszont a lengyelé lett. Ezt követően a Nagy-ikreknek – Juditnak Natalia Bajor, Rebekának pedig Katarzyna Wegrzyn ellen – egy-egy játszmát sikerült megnyerniük, ami szép eredmény, de a mérkőzés így is 3:0-s lengyel sikerrel zárult.

Ami a folytatást illeti, mivel a lengyelek vasárnap a bolgárokat 3:1-re legyőzték, már biztosan csoportelsőként kvalifikálnak a legjobb 16 közé, míg a második továbbjutó helyért a magyar és a bolgár csapat kedden ki-ki meccset vív.

ASZTALITENISZ

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZADAR

Nők. F-csoport

Lengyelország–Magyarország 3:0

Welgos–Póta Georgina 3:2 (4, 8, –7, –11, 5)

Bajor–Nagy Judit 3:1 (7, 6, –10, 6)

Wegrzyn–Nagy Rebeka 3:1 (–7, 7, 17, 6)