Trónfosztás lesz, vagy egymás után ötödször nyer a Vasas a női röpi Extraligában?

Az előzőhöz hasonlóan a most rajtoló női röplabda Extraligában is kilenc csapat kezdi el a küzdelmeket. Azonban amíg legutóbb a kilencedik induló az U19-es válogatott volt, amellyel csak egyszer játszott a másik nyolc együttes, és a rájátszásban már nem is vett részt a korosztályos garnitúra, most az NB I-et már tavaly is megnyerő, de az élvonalbeli indulást akkor még nem vállaló TFSE lesz az egyetlen újonc. Ez azt jelenti, hogy mivel az alapszakaszban kétszer játszik mindenki mindenkivel, az előző idény 15 mérkőzésével szemben most csapatonként 16 találkozót követően alakul ki a rájátszás sorrendje március elején. A tabella első nyolc csapata bejut a negyeddöntőbe, amelyben viszont nem három, hanem csak két nyert meccsig tartó párharcokban dől el a legjobb négy közé jutás. Az elődöntő az egyik fél harmadik győzelméig tart. Az alsóházban a negyeddöntő négy vesztese és az alapszakasz kilencedik helyezettje, tehát öt csapat megint oda-vissza játszik egymással a helyezések eldöntéséért – az utolsó helyezett kiesik, de akkor sem lennénk meglepve, ha ez végül változna.

A Magyar Kupa lebonyolításában több változás lesz: a korábbiakhoz hasonlóan egyenes kieséses rendszerben zajlik a küzdelem, ám a kiemelést nem csak az előző kupakiírás végeredménye határozta meg, hanem a legutóbbi bajnokság első négy helyezettjét is külön ágra tették. Azonos osztálybeli csapatoknál két mérkőzés dönti el a továbbjutást, osztálykülönbség esetén viszont egy mérkőzésre kerül sor az alacsonyabb ligában szereplő csapat pályaválasztásával a negyeddöntőig. Jövőre azonban külön bonyolítják le a férfi és női négyes döntőt, mindkettő kétnapos lesz: az első napon az elődöntőt, a másodikon a finálét és a bronzmeccset rendezik meg.

A címvédő Vasas Óbudának továbbra is a duplázás a célja, ha ez sikerülne, akkor sorozatban ötödször végeznének az első helyen mindkét vetélkedésben a piros-kékek. Jelentős változások történtek a nyáron a fővárosiak játékoskeretében (ez egyébként szinte mindegyik csapatra igaz), a kezdőcsapatból távozott az amerikai Taylor Bannister, a szlovén válogatott Fatoumatta Sillah és az azeri Aysan Abdülazimova, valamint Török Kata is, és bár a helyükre a szlovák vb-résztvevő Karin Sunderlíková, valamint az amerikai Michelle Ohwobete, a brazil Adriani Vilvert és a visszatérő magyar válogatott Kiss Gréta érkezett, korántsem biztos, hogy tartani tudják ezt a szintet. A szakvezető ugyanakkor a régi, a görög vezetőedző, Janisz Athanaszopulosz már az ötödik idényét kezdi el a Vasas kispadján, ezzel ő a leghosszabb ideje egy klubnál regnáló szakember a mezőnyben.

Tavaszra megváltozhatnak az erőviszonyok Október elején nehéz megjósolni a bajnokság végeredményét, elsősorban azért, mert szinte teljesen kicserélődtek a játékoskeretek, másrészt, január 31-ig bármelyik csapat szabadon igazolhat. Egy sérülés, egy új szponzor alapjaiban változtathatja meg az erőviszonyokat. Három hármas csoport alakulhat ki: a Vasas Óbuda megőrzi vezető helyét, és a dobogósok sem változnak, de helyet cserélnek. A középmezőnyben hatalmas csata lesz a negyedik helyért, míg az alsóházban a kiesés elkerülése a cél.

Jelentős mozgás volt Békéscsabán is, mind az öt légiós távozott, helyükre másik öt (a kanadai Averie Allard, az osztrák Anamarija Galic, a bosnyák Iman Isanovic, a brazil Milena Vilela és a bolgár Marija Krivosijszka) érkezett, az Európa-bajnoki résztvevő Dékány Bernadett befejezte a pályafutását, a Székesfehérvárról érkező korábbi utánpótlás-válogatott center, Orosz Bianka pedig új igazolás. A kispadon is történt változás: az öt idény után távozó Tóth Gábort a férfiválogatott szövetségi kapitánya, Nagy Péter váltotta, akivel a döntőbe jutás a cél mindkét sorozatban.

Valóságos népvándorlás volt a legutóbb bronzérmes Kaposvárnál is, tulajdonképpen már megszokott, hogy a francia Vincent Lacombe-nak minden idényre (már harmadszor) új csapatot kell építenie. A brazil Roberta Rabelót és Franciane Richtert, az argentin Florencia Giorgit, az amerikai Alyvia Johnsont és az ukrán Marta Fediket, illetve Bagyinka Fannit és Kristóf Lucát igazolták, de visszatért Kalmár Viktória és Szerencsés Mimi is, míg hírmondónak Szerényi Gréta és Borhi Luca maradt. A somogyiak az előző két idényben is a dobogón végeztek és az új kiírásban is ez a céljuk.

A Kaposvár francia trénere, Vincent Lacombe ismét új csapatot építhet (Fotó: Dömötör Csaba)

Nagy volt a jövés-menés Nyíregyházán is: távozott a lengyel vezetőedző, Adrian Chylinski, helyét Dávid Zoltán vette át, aki olyan új játékosokkal dolgozhat, mint a szerb Alekszandra Petrovics, a spanyol María del Burgo, a francia Lara Davidovic, az egyiptomi Szohila Vafik és visszatért a török Merve Cepni is, az utánpótláscsapatból pedig felhozták Rufin-Martínez Liliant is Antivero Salinas, Lászlop Alexandra, Pampuch Gréta, Pintér Andrea és Tóth Fruzsina mellé. Az előző idényben mindkét hazai sorozatban a negyedik helyen végeztek a szabolcsiak, a következő idényben igyekeznek feljebb lépni.

Majdnem tucatnyi távozó volt a székesfehérvári MÁV Előrénél is. Pótlásukra a finn Georgia Andrikopoulou, az ukrán Polina Dzjuba, az amerikai Amethyst Harper és Alyiah Wells, Godó Panna, Hollósi Dóra, Kotormán Réka, Nagy Emese, Nagy-Hegyesi Réka, Rieder Evelin és Szatmári Lilla érkezett a maradó Sziládi Viktória mellé. Az előző idény közben kinevezett Kaszap Tamással nem sikerült a négy közé jutás az előző idényben, de most újra ez cél.

Négy csapatunk indul a nemzetközi kupákban Ebben az idényben négy magyar női klubcsapat mutathatja meg magát a nemzetközi kupaporondon. A Vasas Óbuda nincs könnyű helyzetben a Bajnokok Ligájában. Az elmúlt években alanyi jogon főtáblás piros-kékek most selejtezőre kényszerülnek: a görög bajnok Olympiakosz Pireusz és a belga aranyérmes Beveren párharcának győztesével meccselnek a csoportkörbe kerülésért. Ha sikerrel járnak, a C jelű négyesbe kerülnek az olasz Vero Volley Milano, a török Eczacibasi Istanbul és a szerb Zseleznicsar Lajkovac mellé. Ha elveszítik a BL-párharcot, átkerülnek a CEV-kupába, az első fordulóban Németh Anett új csapata, az olasz Chieri lehet az ellenfelük. A CEV-kupában a Békéscsaba első ellenfele a horvát Ribola Kastela lesz. A harmadik számú kontinentális klubsorozatnak számító Challenge-kupában a Kaposvár az első fordulóban ellenfélre vár: a norvég Öksyl Myre és a litván Kaunas összecsapásának továbbjutója lesz az ellenfele, míg a Nyíregyháza a selejtezőben a finn Salóval találkozik.

Újpesten is nagy változások történtek. A horvát Mia Bilusic, a francia Iva Davidovic, a kanadai Sadie Dick, a lengyel Sylwia Kucharska, Fábián Fanny, Nacsa-Pekárik Eszter, Szakály Stefánia és Tátrai Nikolett érkezett, hírmondónak Ambrosio Melani és Dömsödi Tamara maradt. Csere volt a kispadon is: a török Alper Erdogust az argentin Alejandro Altamirano váltotta. A fővárosiak az előző idényben kitűnően kezdtek, de folyamatosan visszaestek, végül a hatodik helyen zártak, most megpróbálnak az elődöntőbe jutni.

A Vasas SC legutóbb tapasztalatszerzés céljából indult az élvonalban, kizárólag magyar játékosokkal, ehhez képest meglepetéseket is szerzett, sőt, sikerült megelőznie a Szent Benedeket. Nem csoda, hogy több játékosa is kapós lett: Rieder Evelin Székesfehérvárra, Olcsváry Dóra és Vértes Szonja a TFSE-be, Szemler Krina Újpestre, Altorjay Virág pedig az MTK-ba igazolt. Sinka Dalma felkerült a felnőttcsapat keretébe, míg Butor Anna és Réthelyi Orsolya csatlakozott. A cél továbbra is a tapasztalatszerzés és minél több borsot törni a riválisok orra alá.

A Szent Benedeknél is az utánpótlás tapasztalatszerzését tűzték ki célul legutóbb, megtűzdelve néhány légióssal. A balatonfüredi csapat azonban az utolsó helyen végzett, így nem csoda, hogy megvált légiósaitól (és távozott fél tucat magyar fiatal is), helyükre a brazil Caroline Perotto, az amerikai Shekinah Clarke, Zoi Faki és az ukrán Viktorija Dabeka érkezett, valamint visszatért a válogatott feladó Berkó Liliána. A szlovákiai Tomás Varga csapatánál a cél, hogy minél több játéklehetőséget adjanak a fiataloknak, így kiharcolva a bentmaradást, ami nem lesz könnyű feladat.

Újra megnyerte a női NB I-et a TFSE – ezúttal Jókay Zoltán irányításával –, és ezúttal már vállalta az indulást az Extraligában. A meghatározó játékosokat sikerült megtartania, akikhez Báder Júlia, Nagy Viktória, Nagy Zsuzsanna, Olcsváry Dóra és Vértes Szonja csatlakozott, tehát itt is kizárólag magyar játékosokra alapoznak. Újoncként nincsenek nagy terveik, az alsóházban igyekeznek vitézkedni, erre jó esélyük van.