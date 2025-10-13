Nemzeti Sportrádió

Súlyos sérülést szenvedett a kisvárdai kézilabdacsapat átlövője

2025.10.13. 20:19
Kulcsár Dorottyára (labdával) hosszú kihagyás vár (Fotó: kisvardaikezi.hu)
Kisvárda kézilabda Kulcsár Dorottya női kézilabda NB I
Súlyos sérülést szenvedett a női kézilabda NB I-ben szereplő Kisvárda Master Good SE átlövője, Kulcsár Dorottya.

A Győr, a Kozármisleny és legutóbb a Alba Fehérvár ellen már nem volt ott a keretben az átlövő (aki csapata első nyári érkezője volt júniusban), s hétfőn a kisvárdai klub beszámolt ennek okáról is, így kiderült, hogy térdsérülés áll a háttérben.

„Egy ártalmatlan szituációban, amilyen edzésen és mérkőzésen is rengeteg van, sérültem meg, cseleztem, oldalról megtámasztottak, és akkor »bement« a jobb térdem. Rögtön éreztem, hogy nagy a baj, mert korábban volt már egy sérülésem a másik lábamban. Ettől függetlenül azért reménykedtem, hogy hátha megúszom” – idézte fel az esetet klubja honlapjának Kulcsár Dorottya.

A 23 éves kézilabdázónak nem volt szerencséje, az MRI-vizsgálat után kiderült, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, így műtét vár rá, amelyet október 22-én végez el dr. Erdélyi Gábor térdspecialista.

„Nagyon sajnálom, hogy kiesek a játékból, izgulok is persze, de tudom, hogy a legjobb kezekbe kerülök. A lányok tartják bennem a lelket, sok erőt kapok tőlük” – árulta el a játékos, aki múlt kedden vérvételre ment, aztán a műtétig gyógytornázik, az operációt követően pedig két, három hét otthoni lábadozás után tér vissza Kisvárdára, hogy megkezdje rehabilitációját.

 

