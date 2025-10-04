Nehéz csoportba került az Eb-n női röplabda-válogatottunk

Ami a csoportbeosztást illeti, a négy házigazda – Törökország, Csehország, Azerbajdzsán és Svédország – természetesen külön csoportba került, s a rendezők választhattak maguk mellé még egy válogatottat. Ez sorrendben Lettország, Ausztria, Portugália és Montenegró volt. A többi csapatot négy négyes kalapba tették az Európai ranglistán elfoglalt helyezésük alapján (a mieink így a negyedikbe kerültek).

Egy kikötést tettek még: a csoportkörben nem ismétlődhetett meg a legutóbbi Eb-döntője, azaz a törökök és a szerbek nem kerülhettek egy csoportba. Ezt nem is ártott elmondani, mert az első kalapból húzó régi ismerősünk, a Vasas Óbudától éppen a nyáron távozó azeri center, Ayshan Abdulazimova azonnal a szerbeket húzta ki a törökök csoportjába, de így természetesen átkerültek a B-be.

A második kalapból a svéd Anna Haak, a harmadikból a cseh Magdaléna Jehlárová, a negyedikből pedig a török Dilay Özdemir húzott, aki – sajnos – azonnal a mieinkkel kezdte, így a világbajnoki ezüstérmes, címvédő török, a vb-n hetedik, a legutóbbi Eb-n pedig ötödik lengyel, a vb-n és az Eb-n is egyaránt 12. német, a vb 16. és Eb 20. Szlovénia, illetve a kontinenstornára ezelőtt legutóbb 1997-ben kijutó Lettország lesz majd a mieink ellenfele Isztambulban.

Első látásra nagyon nehéz csoport, a törökök és a lengyelek külön klasszist képviselnek, de a németek is erősnek tűnnek. A szlovénokkal éppen az idei Európa-liga csoportkörében találkoztunk, s 3:0-s vereséget szenvedtünk. Velük és a lengyelekkel egyébként a 2023-as Eb-n is egy csoportban szerepeltünk, s mindkettőtől vereséget szenvedtünk. Egyedül a lettek ellen esélyesebbek a mieink, de hát nem volt ez másképpen az idei Európa-ligában sem, mégis a döntőig meneteltek Németh Anették.

Hasonlóan vélekedett a sorsolásról a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Alessandro Chiappini is: „Egyértelműen ez volt a legnehezebb csoport az ellenfelek minőségét tekintve. Lehetőségünk van megméretni magunkat ilyen erős csapatok ellen, bízom benne, hogy játékosaink tovább fejlődnek majd egyénileg a klubidényben, aztán pedig keményen kell dolgoznunk, amikor újra együtt lehetünk.”

A csoportbeosztás

A-csoport: Törökország, Lettország, Lengyelország, Németország, Szlovénia, Magyarország

B-csoport: Csehország, Ausztria, Szerbia, Ukrajna, Bulgária, Görögország

C-csoport: Azerbajdzsán, Portugália, Hollandia, Belgium, Románia, Spanyolország

D-csoport: Svédország, Montenegró, Olaszország, Franciaország, Szlovákia, Horvátország

A kontinenstorna augusztus 21. és szeptember 6. között lesz, a végjátéknak otthont adó Isztambulon kívül Bakuban, Göteborgban és Brnóban.