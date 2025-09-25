Átalakult kerettel sem változtak a címvédő Vasas Óbuda röplabdacsapatának céljai

„Egyelőre az a legfontosabb, hogy napról napra előre lépjünk, kialakuljanak azok az automatizmusok, amelyek az előző évek összeszokott együttesében megvoltak. Ezen dolgozunk nap mint nap, de a céljaink nem változtak: szeretnénk címet védeni a bajnokságban és a Magyar Kupában, illetve főtáblára jutni a Bajnokok Ligájában” – mondta az MTI-nek a csapat csütörtöki sajtónyilvános edzésén Jannisz Atanaszopulosz, az Extraliga-címvédő Vasas Óbuda vezetőedzője.

A görög szakembernek ez lesz az ötödik idénye a Vasas élén, amellyel az előző négy szezonban az Extraligát és a kupasorozatot is megnyerte, tavasszal pedig CEV Kupa elődöntőbe vezette a csapatot.

A vezetőedző hozzátette, a régebb óta a Vasasnál lévő játékosok mindent megtesznek azért, hogy a hét új röplabdázó minél gyorsabban és könnyebben beilleszkedjen. Kiemelte, hogy bár a csapat játékstílusa más lesz, mint az eddigiekben, abban nincs változás, hogy tanítványaitól elvárja a maximális fegyelmet és a küzdést az utolsó pillanatig.

Karin Sunderlikova, a Vasas nyáron szerződtetett szlovák válogatott átlója arról beszélt, hogy a világbajnokság miatt utolsóként csatlakozott a felkészüléshez, ennek ellenére egyáltalán nem érezte magát egy percig sem kívülállónak.

„A magyar bajnokság erejét nem ismerem, így nem tudom, mit várjak majd a ligától, de az biztos, hogy magamtól a lehető legjobb teljesítményt várom el. Sok országban megfordultam már, de mindig a létező legmagasabb célokat tűzöm ki magam elé, azaz szeretném, ha minden sorozatot megnyernénk” – jelentette ki Sunderlikova, aki hazáján kívül játszott már Franciaországban, Csehországban és Olaszországban is.

A Vasas Óbuda – melynek meghatározó játékosai közül a nyáron Török Kata, az amerikai Taylor Bannister, a szlovén Fatoumatta Sillah és a csapatkapitány Ayshan Abdulazimova is távozott – október 12-én a legutóbbi idényben utolsó Szent Benedek RA otthonában kezdi az Extraligát, míg a Bajnokok Ligája selejtezőjében november elején a belga Beveren és a görög Olympiakosz párharcának továbbjutójával találkozik.