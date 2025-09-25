Nemzeti Sportrádió

Átalakult kerettel sem változtak a címvédő Vasas Óbuda röplabdacsapatának céljai

Vágólapra másolva!
2025.09.25. 16:23
null
Megvédené Extraliga-elsőségét a Vasas Óbuda (Fotó: Facebook/Vasas Röplabda)
Címkék
Karin Sunderlikova Extraliga női röplabda Jannisz Atanaszopulosz Vasas Óbuda
Átalakult ugyan a keret, de a Vasas Óbuda női röplabdacsapatának céljai ennek ellenére sem változtak – állítja Jannisz Atanaszopulosz, az Exraliga-címvédő piros-kékek vezetőedzője.

„Egyelőre az a legfontosabb, hogy napról napra előre lépjünk, kialakuljanak azok az automatizmusok, amelyek az előző évek összeszokott együttesében megvoltak. Ezen dolgozunk nap mint nap, de a céljaink nem változtak: szeretnénk címet védeni a bajnokságban és a Magyar Kupában, illetve főtáblára jutni a Bajnokok Ligájában” – mondta az MTI-nek a csapat csütörtöki sajtónyilvános edzésén Jannisz Atanaszopulosz, az Extraliga-címvédő Vasas Óbuda vezetőedzője.

A görög szakembernek ez lesz az ötödik idénye a Vasas élén, amellyel az előző négy szezonban az Extraligát és a kupasorozatot is megnyerte, tavasszal pedig CEV Kupa elődöntőbe vezette a csapatot.

A vezetőedző hozzátette, a régebb óta a Vasasnál lévő játékosok mindent megtesznek azért, hogy a hét új röplabdázó minél gyorsabban és könnyebben beilleszkedjen. Kiemelte, hogy bár a csapat játékstílusa más lesz, mint az eddigiekben, abban nincs változás, hogy tanítványaitól elvárja a maximális fegyelmet és a küzdést az utolsó pillanatig.

Karin Sunderlikova, a Vasas nyáron szerződtetett szlovák válogatott átlója arról beszélt, hogy a világbajnokság miatt utolsóként csatlakozott a felkészüléshez, ennek ellenére egyáltalán nem érezte magát egy percig sem kívülállónak.

„A magyar bajnokság erejét nem ismerem, így nem tudom, mit várjak majd a ligától, de az biztos, hogy magamtól a lehető legjobb teljesítményt várom el. Sok országban megfordultam már, de mindig a létező legmagasabb célokat tűzöm ki magam elé, azaz szeretném, ha minden sorozatot megnyernénk” – jelentette ki Sunderlikova, aki hazáján kívül játszott már Franciaországban, Csehországban és Olaszországban is.

A Vasas Óbuda – melynek meghatározó játékosai közül a nyáron Török Kata, az amerikai Taylor Bannister, a szlovén Fatoumatta Sillah és a csapatkapitány Ayshan Abdulazimova is távozott – október 12-én a legutóbbi idényben utolsó Szent Benedek RA otthonában kezdi az Extraligát, míg a Bajnokok Ligája selejtezőjében november elején a belga Beveren és a görög Olympiakosz párharcának továbbjutójával találkozik.

 

Karin Sunderlikova Extraliga női röplabda Jannisz Atanaszopulosz Vasas Óbuda
Legfrissebb hírek

Az olimpiai bajnok olaszok nyerték meg a női röplabda-világbajnokságot

Röplabda
2025.09.07. 17:24

Az olimpiai bajnok olaszok csapnak össze az Eb-győztes törökökkel a női röplabda-vb döntőjében

Röplabda
2025.09.06. 17:42

A negyeddöntőben búcsúzott az olimpiai ezüstérmes a női röplabda-vb-n

Röplabda
2025.09.04. 17:37

Röplabda: sorsoltak a férfi és a női Magyar Kupában is

Röplabda
2025.09.03. 14:09

Röplabda: amerikai–török csata a négy közé jutásért a női vb-n

Röplabda
2025.09.01. 17:46

Női röplabda vb: Tóth Gáborék nem jutottak nyolcaddöntőbe, az esélyesek igen

Röplabda
2025.08.27. 19:00

Női röplabda Extraliga: október 9-én, Békéscsabán rajtol az idény

Röplabda
2025.08.27. 09:02

Válogatott feladóval erősített a MAFC

Röplabda
2025.08.17. 14:51
Ezek is érdekelhetik