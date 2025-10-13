Az előző idény MK-bronzérmesére élvonalbeli csapat vár a női kézi Magyar Kupában

A Magyar Kupa előző idényének bronzérmese, a Moyra-Budaörs a szintén élvonalbeli Vasast fogadja majd, emellett egy tisztán NB I-es párharc lesz, az Alba Fehérvár csap össze a Dunaújvárossal.

Mint a szövetség a honlapján írja, a 3. forduló időpontja november 5-e, de közös megegyezéssel november 9-ig le lehet játszani a mérkőzéseket.

Az előző bajnoki idényben 6. helyezett Kisvárda, valamint az Európa-ligában szereplő Esztergom és Mosonmagyaróvár a következő körben csatlakozik a továbbjutókhoz, míg a BL-ben érdekelt ETO, FTC, DVSC hármas majd csak az 5. fordulóban, vagyis a negyeddöntőben kapcsolódik be a küzdelmekbe.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (hivatalos játéknap: november 5.)

Moyra-Budaörs–Vasas SC

Hajdúnánás SK (NB I/B)–Eszterházy SC (NB I/B)

Zengő Alföld Orosházi KA (NB II)–Váci NKSE

Komárom VSE (NB I/B)–NEKA

Szigetszentmiklós NKSE-Pro 2023 (NB I/B)–Szombathelyi KKA

MTK Budapest (NB I/B)–Kozármisleny KA

Alba Fehérvár KC–Dunaújvárosi Kohász KA