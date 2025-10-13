Nemzeti Sportrádió

Az előző idény MK-bronzérmesére élvonalbeli csapat vár a női kézi Magyar Kupában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.13. 19:58
null
Élvonalbeli ellenfelet kapott a Budaörs (Fotó: budaorshandball.hu)
Címkék
női kézilabda női kézilabda Magyar Kupa női kézilabda MK
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) elkészítette a női Magyar Kupa 3. fordulójának sorsolását.

A Magyar Kupa előző idényének bronzérmese, a Moyra-Budaörs a szintén élvonalbeli Vasast fogadja majd, emellett egy tisztán NB I-es párharc lesz, az Alba Fehérvár csap össze a Dunaújvárossal.

Mint a szövetség a honlapján írja, a 3. forduló időpontja november 5-e, de közös megegyezéssel november 9-ig le lehet játszani a mérkőzéseket.

Az előző bajnoki idényben 6. helyezett Kisvárda, valamint az Európa-ligában szereplő Esztergom és Mosonmagyaróvár a következő körben csatlakozik a továbbjutókhoz, míg a BL-ben érdekelt ETO, FTC, DVSC hármas majd csak az 5. fordulóban, vagyis a negyeddöntőben kapcsolódik be a küzdelmekbe.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (hivatalos játéknap: november 5.)
Moyra-Budaörs–Vasas SC
Hajdúnánás SK (NB I/B)–Eszterházy SC (NB I/B)
Zengő Alföld Orosházi KA (NB II)–Váci NKSE
Komárom VSE (NB I/B)–NEKA
Szigetszentmiklós NKSE-Pro 2023 (NB I/B)–Szombathelyi KKA
MTK Budapest (NB I/B)–Kozármisleny KA
Alba Fehérvár KC–Dunaújvárosi Kohász KA

 

női kézilabda női kézilabda Magyar Kupa női kézilabda MK
Legfrissebb hírek

Kézilabda: a BEK-győztes Győrvári Györgyi hetvenesztendős lett

Kézilabda
2025.10.11. 06:53

A védekezés és a megfelelő mentalitás dönthet az FTC elleni rangadón az ETO alapembere szerint

Kézilabda
2025.10.10. 15:36

Kézilabda: vereséget szenvedett Korsós és Töpfner csapata – körkép

Kézilabda
2025.10.10. 06:33

Tizenhárom magyar góllal nyert a CSM Slatina

Kézilabda
2025.10.08. 22:44

Golovin Vlagyimir: Beszéltem Fodor Csengével, tisztáztam vele a dolgokat

Kézilabda
2025.10.07. 13:51

Videó: a mosonmagyaróvári kézilabdások együtt táncoltak a legyőzött görögökkel

Kézilabda
2025.10.06. 09:51

Gond nélkül nyert a Ferencváros Ljubljanában a kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.10.05. 15:37

Női kézilabda: simán jutott be az Európa-liga csoportkörébe a Mosonmagyaróvár

Kézilabda
2025.10.05. 13:30
Ezek is érdekelhetik