Nemzeti Sportrádió

Albek Anna: A bátyám most biztos azt mondaná rám, boszorkány vagyok

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
Vágólapra másolva!
2025.09.21. 12:37
null
Albek Anna boszorkány lenne? (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Magyarország kézilabda Svédország magyar női kézilabda-válogatott Albek Anna
Lehet, hogy Albek Annának lottózni kellene? Hogy miért, az a magyar női kézilabda-válogatott svédek elleni 34–32-es legyőzésével függ össze. Videónkból minden kiderül.

 „A bátyám most biztos azt mondaná rám, boszorkány vagyok” – véli Albek Anna, de hogy az osztrák válogatott Albek József miért gondolná ezt a húgáról, az csak videónkból derül ki.

Ahogy az is, hogy a magyar női kézilabda-válogatott jobbátlövője hogyan értékeli a svédek elleni teljesítményét, és miként látta a csapat játékát. Illetve arról is beszél, hogy érzi magát Metzben, miben más ott kézilabdázni, mint itthon volt, és ez mennyire hat az önbizalmára. 

Kapcsolódó tartalom

„Szenzációs, a legjobb” – így látta Golovin Vlagyimir csapatkapitányként Klujber Katrint

„Bízom benne, hogy a vébéig sokat javulunk” – a svédek elleni győzelem ellenére kritikus volt a kapitány.

A svédek legyőzésével megnyerte a JYSK-kupát a magyar női kézilabda-válogatott

Az első félidőben még a svédek vezettek, de a szünet után sikerült megfordítani a találkozót.

NŐI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 34–32 (13–14)
Tatabánya, 3024 néző. V: R. Thiyagarajah, B. Thiyagarajah (németek)
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Kovács Anett 1, KUCZORA 7, Papp N., Tóvizi 2, VÁMOS P. 4, Márton G. 3. Csere: Janurik (kapus), KLUJBER 5, SIMON P. 6 (2), Bordás R. 1, Petrus, Faragó Lea 2, Szmolek, Grosch 2, Albek 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
SVÉDORSZÁG: Idéhn – HAGMAN 7 (5), KYLBERG 4, Roberts 3, BLOHM 10, Lindqvist, Lerby 1. Csere: Bundsen (kapus), Lagerquist, T. Axnér 4, J. Carlson, Löfqvist, E. Hansson 2, Thorleifsdóttir, Koppang 1, C. Petersson. Szövetségi kapitány: Tomas Axnér
Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–3. 14. p.: 4–8. 17. p.: 6–10. 20. p.: 8–10. 25. p.: 10–13. 39. p.: 18–19. 41. p.: 20–19. 45. p.: 23–21. 52. p.: 27–27. 55. p.: 30–27. 59. p.: 33–30
Kiállítások: 10, ill. 2 perc
Hétméteresek: 4/2, ill. 5/5

Magyarország kézilabda Svédország magyar női kézilabda-válogatott Albek Anna
Legfrissebb hírek

Kovács Anett: Teher nélkül kell játszanunk és megmutatni azt, hogy mire vagyunk képesek

Kézilabda
2 órája

„Szenzációs, a legjobb” – így látta Golovin Vlagyimir csapatkapitányként Klujber Katrint

Kézilabda
19 órája

A svédek legyőzésével megnyerte a JYSK-kupát a magyar női kézilabda-válogatott

Kézilabda
21 órája

Két éven belül hatodszor a svédek ellen női kéziseink

Kézilabda
Tegnap, 11:05

Kézilabda: Hanusz, Szeitl és Szűcs Bence is gólt lőtt Franciaországban

Kézilabda
Tegnap, 8:54

Európai kézilabdaligák: négy Imre-gól a Bundesligában

Kézilabda
2025.09.18. 21:31

A magyar női kézilabda-válogatott hat góllal kikapott a svédektől

Kézilabda
2025.09.18. 20:43

Faragó Lea: Eddig csak néztem ezeket a mérkőzéseket

Kézilabda
2025.09.18. 12:15
Ezek is érdekelhetik