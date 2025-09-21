Albek Anna: A bátyám most biztos azt mondaná rám, boszorkány vagyok

„A bátyám most biztos azt mondaná rám, boszorkány vagyok” – véli Albek Anna, de hogy az osztrák válogatott Albek József miért gondolná ezt a húgáról, az csak videónkból derül ki.
Ahogy az is, hogy a magyar női kézilabda-válogatott jobbátlövője hogyan értékeli a svédek elleni teljesítményét, és miként látta a csapat játékát. Illetve arról is beszél, hogy érzi magát Metzben, miben más ott kézilabdázni, mint itthon volt, és ez mennyire hat az önbizalmára.
NŐI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 34–32 (13–14)
Tatabánya, 3024 néző. V: R. Thiyagarajah, B. Thiyagarajah (németek)
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Kovács Anett 1, KUCZORA 7, Papp N., Tóvizi 2, VÁMOS P. 4, Márton G. 3. Csere: Janurik (kapus), KLUJBER 5, SIMON P. 6 (2), Bordás R. 1, Petrus, Faragó Lea 2, Szmolek, Grosch 2, Albek 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
SVÉDORSZÁG: Idéhn – HAGMAN 7 (5), KYLBERG 4, Roberts 3, BLOHM 10, Lindqvist, Lerby 1. Csere: Bundsen (kapus), Lagerquist, T. Axnér 4, J. Carlson, Löfqvist, E. Hansson 2, Thorleifsdóttir, Koppang 1, C. Petersson. Szövetségi kapitány: Tomas Axnér
Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–3. 14. p.: 4–8. 17. p.: 6–10. 20. p.: 8–10. 25. p.: 10–13. 39. p.: 18–19. 41. p.: 20–19. 45. p.: 23–21. 52. p.: 27–27. 55. p.: 30–27. 59. p.: 33–30
Kiállítások: 10, ill. 2 perc
Hétméteresek: 4/2, ill. 5/5