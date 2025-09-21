Albek Anna: A bátyám most biztos azt mondaná rám, boszorkány vagyok

„A bátyám most biztos azt mondaná rám, boszorkány vagyok” – véli Albek Anna, de hogy az osztrák válogatott Albek József miért gondolná ezt a húgáról, az csak videónkból derül ki.

Ahogy az is, hogy a magyar női kézilabda-válogatott jobbátlövője hogyan értékeli a svédek elleni teljesítményét, és miként látta a csapat játékát. Illetve arról is beszél, hogy érzi magát Metzben, miben más ott kézilabdázni, mint itthon volt, és ez mennyire hat az önbizalmára.