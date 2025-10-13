Nemzeti Sportrádió

Gledura főszereplésével legyőztük a románokat a sakkcsapat Eb-n

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.13. 18:25
null
Gledura Benjámin (Fotó: Koncz Márton)
Címkék
sakk Batumi Gaál Zsóka Rapport Richárd Papp Petra Lékó Péter sakkcsapat Eb Gledura Benjámin
A sakkcsapat Európa-bajnokság 8., utolsó előtti fordulójában a nyílt tornán Magyarország 2.5:1.5-re legyőzte Romániát. A nőknél a bolgárok túl erős ellenfélnek bizonyultak, és 3:1-es vereséget szenvedett csapatunk.


A nyílt tornán korábban a románokat is képviselő Rapport Richárd nem ült asztalhoz, így Lékó Péter vezethette a sötét bábukat az első táblán az egykoron a 2700-asok csoportjához tartozó Daniel-Bogdan Deac ellen. A vége remi lett.

A második táblán a korábbi egyéni Európa-bajnok Liviu-Dieter Nisipeanu és Bánusz Tamás sem bírt egymással, mint ahogy Constantin Lupulescu és Szjugirov Szanan sem. Így aztán Gledura Benjámin és David Gavrilescu partiján múlt a csata sorsa. Gledura világossal anyagilag egyenlő, de jobb állásszerkezetre tett szert a végjátékban. A magyar nagymester nagyszerűen összpontosított, és sikerült megszereznie a győzelmet, ami így két csapatpontot ért, ezzel 2.5:1.5-re nyert a Balogh Csaba irányította együttes.

A nőknél az éltáblán Gaál Zsóka nem bírt Antoaneta Sztefanovával. Bár a korábbi világbajnok közel sem játszott hibátlanul, mégis meg tudta nyerni a játszmát. Ugyanakkor a negyedik táblán Terbe Julianna bravúros győzelmet aratott a magasabban rangsorolt Viktoria Radevával szemben. Sajnos Nadja Toncseva is jobb volt Papp Petránál, így a bolgárok nyerték meg a meccset 3:1-re.

Kedden zárul a kontinenstorna, a férfiaknak még van esélyük arra, hogy a legjobb hatban végezzenek.

A 17 éves Bodrogi Bendegúz sikeresen teljesítette első nagymesteri normáját a First Saturday októberi GM-versenyén, amelyet Budapesten, október 4–11. között rendeztek meg – számolt be a hírről a Magyar Sakkszövetség. A kilencfordulós tornán Bodogi kiválóan játszott, hét pontot szerzett, veretlen mardt, és 2626-os teljesítményértékkel megszerezte az első nagymesternormáját. A cím eléréséhez háromszor kell teljesítenie a normát, és el kell érnie a 2500-as Élő-pontot is).
Bodrogi Bendegúz nagymesternormát teljesített!

SAKK
CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
NYÍLT TORNA (9 forduló)
8. forduló
Magyarország–Románia 2.5:1.5
Daniel-Bogdan Deac (2655)–Lékó Péter (2666) döntetlen
Bánusz Tamás (2588)–Liviu-Dieter Nisipeanu (2577) döntetlen
Constantin Lupulescu (2577)–Szjugirov Szanan (2632) döntetlen
Gledura Benjámin (2643)–David Gavrilescu (2535) 1:0
Az állás: 1. Ukrajna 13 csapatpont (168 Sonneborn-Berger-pont, 19 táblapont), 2. Azerbajdzsán 13 (167, 19.5), 3. Hollandia 11 (178.5, 19), …10. Magyarország 10 (130, 19)

NŐI TORNA (9 forduló)
8. forduló
Magyarország–Bulgária 1:3
Antoaneta Sztefanova (2393)–Gaál Zsóka (2395) 1:0
Nomin-Erdene Davaademberel (2306)–Beloszlava Kraceva (2316) 0:1
Nadja Toncseva (2332)–Papp Petra (2267) 1:0
Terbe Julianna (2206)–Viktoria Radeva (2292) 1:0
Az állás: 1. Lengyelország 14 csapatpont (191 Sonneborn-Berger-pont, 21 táblapont), 2. Németország 13 (173.5, 20), 3. Ukrajna 13 (170.5, 20.5), …18. Magyarország 8 (118.5, 16.5)

 

sakk Batumi Gaál Zsóka Rapport Richárd Papp Petra Lékó Péter sakkcsapat Eb Gledura Benjámin
Legfrissebb hírek

A férfiak és a nők is kikaptak a hetedik fordulóban a sakk Eb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 18:59

Nem bírtunk a görögökkel, de a nők kiütötték Észtországot a sakkcsapat Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.10. 18:21

Értékes győzelem a szlovének és az olaszok ellen a sakkcsapat Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.09. 20:12

Négy remi a csehek ellen a sakkcsapat Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.08. 18:50

Rapporték legyőzték a szlovákokat, megvan a második csapatsiker az Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.07. 18:05

Kiütéses győzelemmel javítottak a magyar férfiak a sakkcsapat Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.06. 18:25

Fölényesen nyertek a magyar nők, de váratlan vereség a nyílt tornán a sakkcsapat Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.05. 18:45

Lékó Péterrel és Rapport Richárddal megyünk az éremért a csapat Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.04. 15:58
Ezek is érdekelhetik