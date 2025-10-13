Gledura főszereplésével legyőztük a románokat a sakkcsapat Eb-n



A nyílt tornán korábban a románokat is képviselő Rapport Richárd nem ült asztalhoz, így Lékó Péter vezethette a sötét bábukat az első táblán az egykoron a 2700-asok csoportjához tartozó Daniel-Bogdan Deac ellen. A vége remi lett.

A második táblán a korábbi egyéni Európa-bajnok Liviu-Dieter Nisipeanu és Bánusz Tamás sem bírt egymással, mint ahogy Constantin Lupulescu és Szjugirov Szanan sem. Így aztán Gledura Benjámin és David Gavrilescu partiján múlt a csata sorsa. Gledura világossal anyagilag egyenlő, de jobb állásszerkezetre tett szert a végjátékban. A magyar nagymester nagyszerűen összpontosított, és sikerült megszereznie a győzelmet, ami így két csapatpontot ért, ezzel 2.5:1.5-re nyert a Balogh Csaba irányította együttes.

A nőknél az éltáblán Gaál Zsóka nem bírt Antoaneta Sztefanovával. Bár a korábbi világbajnok közel sem játszott hibátlanul, mégis meg tudta nyerni a játszmát. Ugyanakkor a negyedik táblán Terbe Julianna bravúros győzelmet aratott a magasabban rangsorolt Viktoria Radevával szemben. Sajnos Nadja Toncseva is jobb volt Papp Petránál, így a bolgárok nyerték meg a meccset 3:1-re.

Kedden zárul a kontinenstorna, a férfiaknak még van esélyük arra, hogy a legjobb hatban végezzenek.

A 17 éves Bodrogi Bendegúz sikeresen teljesítette első nagymesteri normáját a First Saturday októberi GM-versenyén, amelyet Budapesten, október 4–11. között rendeztek meg – számolt be a hírről a Magyar Sakkszövetség. A kilencfordulós tornán Bodogi kiválóan játszott, hét pontot szerzett, veretlen mardt, és 2626-os teljesítményértékkel megszerezte az első nagymesternormáját. A cím eléréséhez háromszor kell teljesítenie a normát, és el kell érnie a 2500-as Élő-pontot is).

SAKK

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

NYÍLT TORNA (9 forduló)

8. forduló

Magyarország–Románia 2.5:1.5

Daniel-Bogdan Deac (2655)–Lékó Péter (2666) döntetlen

Bánusz Tamás (2588)–Liviu-Dieter Nisipeanu (2577) döntetlen

Constantin Lupulescu (2577)–Szjugirov Szanan (2632) döntetlen

Gledura Benjámin (2643)–David Gavrilescu (2535) 1:0

Az állás: 1. Ukrajna 13 csapatpont (168 Sonneborn-Berger-pont, 19 táblapont), 2. Azerbajdzsán 13 (167, 19.5), 3. Hollandia 11 (178.5, 19), …10. Magyarország 10 (130, 19)

NŐI TORNA (9 forduló)

8. forduló

Magyarország–Bulgária 1:3

Antoaneta Sztefanova (2393)–Gaál Zsóka (2395) 1:0

Nomin-Erdene Davaademberel (2306)–Beloszlava Kraceva (2316) 0:1

Nadja Toncseva (2332)–Papp Petra (2267) 1:0

Terbe Julianna (2206)–Viktoria Radeva (2292) 1:0

Az állás: 1. Lengyelország 14 csapatpont (191 Sonneborn-Berger-pont, 21 táblapont), 2. Németország 13 (173.5, 20), 3. Ukrajna 13 (170.5, 20.5), …18. Magyarország 8 (118.5, 16.5)