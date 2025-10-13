Szabics Imre Kairóban folytatja?

A Nemzeti Sport egyiptomi forrásból úgy értesült, hogy a magyar tréner – aki korábban osztrák, magyar, svájci és német élvonalbeli kluboknál is dolgozott – követheti korábbi főnökét Kairóba, és az Al-Ahli másodedzője lehet, amit akár napokon belül bejelenthetnek az észak-afrikai országban.

A roppant sikeres, 45-szörös egyiptomi bajnok, 12-szeres afrikai Bajnokok Ligája-győztes klub vezetőedzője volt 1973 és 1980 között az Aranycsapat legendás középcsatára, Hidegkuti Nándor, aki öt bajnoki címet nyert a csapattal. De dolgozott az afrikai országban korábban a magyar edzők közül például Puskás Ferenc, Kalocsay Géza vagy Bicskei Bertalan is. Ami a válogatottat illeti: Egyiptom nemzeti csapata már kivívta a részvételt a 2026-os világbajnokságra.