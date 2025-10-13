Szabics Imre Kairóban folytatja?

Nemzeti Sportrádió

SZ. GY.SZ. GY.
2025.10.13. 20:27
Szabics Imre (Fotó: Török Attila)
Címkék
Szabics Imre edzősors el-Ahli
A napokban jelentették be az egyiptomi Kairóban, hogy az Al-Ahli új vezetőedzője lett az 55 éves dán Jess Thorup, aki az előző idényben a német első osztályú Augsburg szakvezetője volt. A Bundesliga-csapatnál együtt dolgozott Szabics Imrével, a 36-szoros magyar válogatott labdarúgóval, aki a klub másodedzőjeként tevékenykedett.

A Nemzeti Sport egyiptomi forrásból úgy értesült, hogy a magyar tréner – aki korábban osztrák, magyar, svájci és német élvonalbeli kluboknál is dolgozott – követheti korábbi főnökét Kairóba, és az Al-Ahli másodedzője lehet, amit akár napokon belül bejelenthetnek az észak-afrikai országban.

A roppant sikeres, 45-szörös egyiptomi bajnok, 12-szeres afrikai Bajnokok Ligája-győztes klub vezetőedzője volt 1973 és 1980 között az Aranycsapat legendás középcsatára, Hidegkuti Nándor, aki öt bajnoki címet nyert a csapattal. De dolgozott az afrikai országban korábban a magyar edzők közül például Puskás Ferenc, Kalocsay Géza vagy Bicskei Bertalan is. Ami a válogatottat illeti: Egyiptom nemzeti csapata már kivívta a részvételt a 2026-os világbajnokságra.

 

