Hiába Gyökeres és Isak, Svédország nem szerzett gólt, kikapott otthon Svájctól

Megérdemelt vendégsiker Solnában

SVÉDORSZÁG–SVÁJC 0–2. Két nyeretlen mérkőzés, benne a koszovói csapás (0–2) után a svédek új fejezetet akartak nyitni ezen a solnai estén, és reményeiket főként a Viktor Gyökeres, Alexander Isak kettős jelenléte táplálta. De a svájciak is bevetettek márkás támadót, Breel Embolo erősen is kezdett, gyors egymásutánban három gólszerzési lehetősége adódott, egyszer a kapufát találta el.

Bár továbbra is a vendégek uralták a játékot, odaát Isak is rúgott egy kapufát, majd a 43. percben jött az addigi legmegdöbbentőbb jelenet: svéd ellencsapás során Isak középre játszott, Lucas Bergvallnak csak a gyakorlatilag üres kapuba kellett volna passzolnia a labdát – ehelyett átesett rajta…

A második félidő elején Ruben Vargas hibázott nagy helyzetben, de hamarosan jött a svájci gól: a 65. percben a nem sokkal korábban becserélt Djibril Sow harcolt ki tizenegyest, és a 140. válogatott mérkőzését játszó Granit Xhaka magabiztosan a kapu közepébe bombázott (0–1).

A hajrában az ifjú Bergvallnak adódott még egy nagy lehetősége, csakhogy szép labdalevétel után nem találta el a kaput. Odaát viszont a végjátékra becserélt Johan Manzambi megpattanó lövése beakadt (0–2) – Svájc elvitte mindhárom pontot, és hibátlanul vezeti a csoportot.

Kevés helyzet, nulla gól

KOSZOVÓ–SZLOVÉNIA 0–0. A pristinai mérkőzés kiegyenlített első félidőt hozott. A vendégek valamivel veszélyesebben támadtak, a 38. percben Benjamin Sesko közeli lövésénél Arijanet Muric nagyot védett, és akadt dolga akkor is, amikor Fidan Aliti kis híján a saját kapujába fejelt.

A második játékrészben egyértelműen a szlovének támadtak többet, de az adódó kisebb helyzetek kimaradtak – Matjaz Kek csapata továbbra is vár az első győzelmére.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

B-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Svédország–Svájc 0–2 (G. Xhaka 65. – 11-esből, Manzambi 90+4.)

Koszovó–Szlovénia 0–0