Tekvondó: tesztmeccsekkel zárult az up-válogatottak összetartása

Szombaton és vasárnap Budapesten a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban gyűlt össze a hazai tekvondó-utánpótlás krémje, ugyanis az U11-esektől a juniorokig egy helyen készültek a válogatottak, sőt a felnőttek is jelen voltak. Az összetartás első napján három edzést tartottak: technikai, szituációs és centeres foglalkozáson vehettek részt a fiatalok.

A vasárnap a tesztmeccsekről szólt, a gyerekek érzékelős protektorokban harcoltak egymással, és árgus szemekkel figyelték őket a válogatottak, valamint a klubok edzői. A kadétok szövetségi edzője, Néma Norbert szerint azért hasznosak az összetartások, mert ilyenkor más klubok versenyzőivel is össze tudják mérni az erejüket a gyerekek.

„Szeptemberben kezdtük el, hogy a válogatottak edzésein felül havonta egyszer kétnapos összetartást is szervezünk. A kadétoknak és a junioroknak is jó lehetőség, hogy ilyenkor a felnőttekkel együtt edzhetnek, elleshetnek tőlük ezt-azt.

Azoknak a gyerekeknek kiemelt jelentőségűek ezek az alkalmak, akik kevesebb versenyre járnak

– magyarázta a tréner.

November 6–8. között a görög fővárosban, Athénban rendezik a kadétok Európa-bajnokságát, amelyre öt magyar versenyző utazik. A juniorok Eb-je is novemberben esedékes, 19–21. között a svájci Aigle-ben találkoznak a kontinens legjobbjai. Az utazók közül az MTK 15 éves versenyzője, Prázmári Barna és a Tájfun Sportegyesület ugyancsak 15 esztendős sportolója, Hoták Nándor Ágoston is megszólalt az Utanpotlassport.hu-nak.

„Nem rég tudtam meg, hogy megyek az Eb-re, úgyhogy most minden erőmmel arra a versenyre fókuszálok. Sokat szeretnék még javítani addig, mert mindig lehet fejlődni, úgyhogy rengeteg gyakorlás vár rám az Eb-ig, és utána is.” – mondta Hoták.

Prázmári is elhivatottan készül a fontos megméretésre, kérdésünkre úgy fogalmazott:

Gőzerővel gyúrunk a svájci Európa-bajnokságra.

Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban technikásabb és koncentráltabb lettem, viszont erőben és gyorsaságban még van hova fejlődnöm – ezen is dolgozunk az edzőimmel”.

(Kiemelt képünk forrása: Tájfun Sportegyesület/Facebook)