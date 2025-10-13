Nemzeti Sportrádió

NHL: több mint 70 millió dolláros szerződést kapott az év újonca

2025.10.13. 18:00
Hutons (fehérben) több mint 50 év után az első montreáli, akit az év újoncának választottak (Fotó: Getty Images)
jégkorong Lane Hutson NHL Montreal Canadiens
Nyolc évre szóló, 70.8 millió dolláros szerződést kötött fiatal hátvédjével, az előző idényben a legjobb újoncnak választott Lane Hutsonnal az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) érdekelt Montreal Canadiens.

A 21 esztendős védő így szezonként 8.85 millió dollárt keres majd. Hutson a 2024–25-ös kiírásban 82 mérkőzésen 66 pontot (6 gól, 60 gólpassz) gyűjtött, ezzel megdöntötte a legendás Chris Chelios 64 pontos újonc hátvéd klubcsúcsát, ráadásul kiérdemelte a legjobb újoncnak járó Calder Trófeát. 

A 60 assziszt pedig NHL-es csúcsbeállítás volt elsőévesként, Larry Murphy az 1980–81-es szezonban volt képes hasonló teljesítményre. Előtte legutóbb montrealiként Ken Drydennek sikerült a legjobb újoncnak lennie még 1972-ben.

jégkorong Lane Hutson NHL Montreal Canadiens
Ezek is érdekelhetik