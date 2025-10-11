Vasárnapi sportműsor: dán–görög és román–osztrák vb-selejtező

OKTÓBER 12., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
C-CSOPORT
18.00: Skócia–Fehéroroszország, Glasgow (Tv: Spíler1)
20.45: Dánia–Görögország, Koppenhága (Tv: Spíler1)
G-CSOPORT
18.00: Hollandia–Finnország, Amszterdam (Tv: Spíler2)
20.45: Litvánia–Lengyelország, Kaunas
H-CSOPORT
15.00: San Marino–Ciprus, Serravalle (Tv: Spíler2)
20.45: Románia–Ausztria, Bukarest (Tv: Spíler2)
L-CSOPORT
18.00: Feröer–Csehország, Tórshavn (Tv: Match4)
20.45: Horvátország–Gibraltár, Varasd (Tv: Match4)
AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
21.00: Burkina Faso–Etiópia
21.00: Dzsibuti–Sierra Leone
21.00: Egyiptom–Bissau-Guinea
E-CSOPORT
15.00: Zambia–Niger
I-CSOPORT
18.00: Csád–Közép-afrikai Köztársaság
21.00: Ghána–Comore-szigetek
21.00: Mali–Madagaszkár
NB III
11. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Putnok FC
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Diósgyőri VTK II F4R
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Bacsó Beton-Cigánd SE
13.00: Tiszafüredi VSE–Gödöllői SK
13.00: Sényő FC-ZMB Building–Debreceni EAC
13.00: Debreceni VSC II–FC Hatvan
13.00: Füzesabony SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros
13.00: Eger SE–Tarpa SC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Ikoba Beton Zsámbék
13.00: Balatonfüredi FC–Bicskei TC
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Dorogi FC
13.00: Budaörs–Szombathelyi Haladás
13.00: Komárom VSE–VSC 2015 Veszprém
13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Újpest FC II
16.00: FC Sopron–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
17.00: Gyirmót FC Győr–ETO Akadémia
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: III. kerületi TVE–Gyulai Termál FC
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Budapest Honvéd FC II
13.00: ESMTK–BKV Előre
13.00: Meton-FC Dabas SE–Vasas FC II
13.00: Csepel SC–Dunaharaszti MTK
13.00: Monor SE–Martfűi LSE
13.00: Tiszaföldvár SE–Szegedi VSE
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Kaposvári Rákóczi FC
11.00: Paksi FC II–Greenplan Balatonlelle SE
13.00: Pécsi MFC–Szekszárdi UFC
13.00: Dombóvári FC–Iváncsa KSE
13.00: Érdi VSE–FC Nagykanizsa
13.00: Pénzügyőr SE–BFC Siófok
13.00: MTK Budapest II–PTE-PEAC
17.00: Dunaújváros FC–Majosi SE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI SPORTOK
NFL, ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
15.30: New York Jets–Denver Broncos, London (Tv: Arena4)
19.00: Indianapolis Colts–Arizona Cardinals
19.00: Miami Dolphins–Los Angeles Chargers
19.00: Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns
19.00: Carolina Panthers–Dallas Cowboys
19.00: New Orleans Saints–New England Patriots
19.00: Jacksonville Jaguars–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)
19.00: Baltimore Ravens–Los Angeles Rams
22.05: Las Vegas Raiders–Tennessee Titans
22.25: Tampa Bay Buccaneers–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
22.25: Green Bay Packers–Cincinnati Bengals
Hétfő, 2.20: Kansas City Chiefs–Detroit Lions (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZADAR
10.00: csoportmérkőzések, 1. forduló
ATLÉTIKA
SZABADIDŐSPORT
9.00: 40. Spar Budapest Maraton Fesztivál, ELTE Lágymányosi Campus
14.30: chicagói maratoni
TEREPFUTÁS
11.50: Golden Trail World Series, Trentino (Tv: Eurosport1)
AUTÓSPORT
23.30: NASCAR Cup Series, rájátszás, Las Vegas (Tv: Match4)
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS
Főcsoportdöntő
Hétfő, 2.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport1)
CSELGÁNCS
Grand Prix-verseny, Lima
Hétfő, 0.00: 2. nap (Tv: Sport2)
DARTS
PDC World Grand Prix, Leicester
21.00: döntő (Tv: Sport1)
EVEZÉS
Beach-sprint Európa-bajnokság, Manavgat, Törökország
8.40: vegyes páros nyolcaddöntő (Gadányi Zoltána, Szigeti Ferenc)
12.50: női egypár, nyolcas döntő (Preil Vivien)
14.30: vegyes páros, nyolcas döntő
GOLF
PGA TOUR
5.00: Japanese Championship, Jokohama, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
16.30: Corona Brasov (romániai)–DVTK Jegesmedvék
17.00: UTE–FEHA19
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–DEAC
OSZTRÁK LIGA
15.30: FTC-Telekom–Pioneers Vorarlberg Feldkirch (osztrák)
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák)
16.00: HCB Südtirol Alperia (olasz)–VSV Villach, Bolzano
16.30: Vienna Capitals (osztrák)–Graz 99ers
17.30: EC KAC (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–TWK Innsbruck (osztrák)
SVÁJCI LIGA
14.00: Servette–Lausanne (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
14.15: murvás-világbajnokság, Dél-Limburg, férfiak (Tv: Eurosport2)
16.15: országúti kerékpár, Párizs–Tours, férfiak (Tv: Eurosport2)
19.15: hegyikerékpár, világkupa, nők, Mont-Sainte-Anne (Tv: Eurosport1)
20.15: hegyikerékpár, világkupa, férfiak, Mont-Sainte-Anne (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Naerbö IL (norvég)–Mol Tatabánya KC
NÉMET BUNDESLIGA
15.00: Magdeburg–Bergischer HC (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
17.30: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár (Tv: M4 Sport)
NŐI NB I
17.30: DVTK Hun-Therm–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
MOTORSPORT
Superbike-vb-állomás, Estoril
11.45: SBK, superpole race (Tv: Match4)
13.30: SSP, 2. verseny (Tv: Match4)
14.45: SBK, 2. verseny (Tv: Match4)
16.00: SSP 300, 2. verseny (Tv: Match4)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA
15.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn (Tv: M4 Sport)
18.00: Szent Benedek RA–Vasas Óbuda
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal (Tv: M4 Sport)
SAKK
Csapat Európa-bajnokság
13.00: 7. forduló, Batumi (férfiak: Azerbajdzsán–Magyarország, nők: Magyarország–Örményország)
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő-világbajnokság, Malaksza
8.00: férfi és női skeet, alapverseny, 3.nap
14.00: női döntő
15.30: férfi döntő
SZNÚKER
Hszien Grand Prix, elődöntő
8.00: Mark Williams–Daniel Wells (Tv: Eurosport1)
14.20: Shaun Murphy–Gary Wilson (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP-torna, Sanghaj
Döntő
10.30: Vacherot (monacói)–Rinderknech (francia) (Tv: Arena4)
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa, 1. állomás, Carmel
16.00: előfutamok (Tv: M4 Sport+)
Hétfő, 0.00: döntők (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Gyurta Gergely, Erdei Márk. Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A hétvége legfontosabb sporteseményei; Nemzeti sportkrónia
7.05: A férfi és a női kézilabda NB I aktuális fordulójáról beszélgetünk, fókuszban a Győr–FTC rangadóval
7.40: Medencés és nyílt vízi úszó világkupát is rendeztek a héten – kiváló magyar eredményekkel
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: Wukovics Lászlót hívjuk a Magyarország–Örményország labdarúgó vb-selejtezővel kapcsolatban
9.00: Vendég: Heidum Bernadett, Európa-bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Tóth Béla
15.00: Visszatekintés a szombati labdarúgó vb-selejtező mérkőzésekre
15.30: Közvetítés a Ferencváros–Vorarlberg ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk
16.00: Közvetítés a Hydro Fehérvár AV19–RB Salzburg ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf
17.30: Közvetítés a Paks–Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. szakértő: Károlyi Andrea
19.30: Vendégünk Baráth Botond, a Vasas korábbi válogatott labdarúgója, akivel a magyar–örmény vb-selejtezőre tekintünk vissza; telefonon kapcsoljuk Supka Attilát, a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatóját
20.30: A Közös Lista első adásában a magyar labdarúgás történetének tíz legfontosabb mérkőzését Bene Ferenc és Hajdú B. István állította össze
21.30: A napi sportesemények összefoglalója
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel