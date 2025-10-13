Vívás: erős junior tőrcsapatok állhatnak össze az évadban

Mint arról beszámoltunk, a múlt hét végén a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban dupla válogatóversenyt, egyben Magyar-kupa-fordulót rendeztek a junior tőrözők számára, a fegyvernem ifjú képviselői ezzel hivatalosan is megkezdték az új szezont.

Az első, szombati napon a fiúk döntőjében Grósz Roland 15:9-re múlta felül Gergely Zoltánt, a lányoknál Papp Jázmin 15:10-re nyert Polonyi Petra. A harmadik helyen Rubin Mattia és Zsögön Andor, valamint Zhou Xinyao és az osztrák Lena Mayer zárt. Vasárnap aztán a fiúk fináléjában Zsögön 15:12-re legyőzte Rubint, a leányviadalon pedig Kollár Anna 12:11-re bizonyult jobbnak Polonyinál, aki így két nap alatt két döntőt vívott. A dobogó harmadik fokára Gergely Zoltán és Bán Sebestyén, illetve Papp Jázmin és Simon Borbála állhatott fel.

A junior férfiválogatottat irányító Mazza Lorenzo elmondta, hogy minden bizonnyal nagy küzdelem várható az Eb- és vb-szereplést érő ranglitsahelyekért, hiszen

a korosztályban most több kitűnő képességű tőröző is megtalálható.

Mazza Lorenzo erős és eredményes junior férfi tőrcsapatra számít Fotó: Bizzi Team

A szakember a legutóbb érmesek mellett közéjük sorolja a kadét Európa-bajnok Kosztolányi Hunort és a szintén az első juniorévébe lépő Bodor Áront is.

„Erős csapatunk lehet. Több nagyon ígéretes fiatalnak is megvan az esélye, hogy kivívja a válogatottságot. A világranglista-helyezésünk továbbra is jó, az első, isztambuli világkupán visszajelzést kapunk arról, hogy hol tartunk a riválisokhoz képest.

De mint ahogy minden évben, ezúttal is éremért megyünk a világversenyekre

– nyilatkozta Mazza Lorenzo az Utanpotlassport.hu-nak.

Az első, isztambuli világkupát november elején rendezik a fiúknak és a lányoknak egyaránt. Egyébként az elmúlt évadban a világversenyeken egyéniben és a csapatban is elmaradt a kiemelkedő eredmény a junior tőrözőktől. Csapatban fiúk az Eb-n a negyedik, a vb-n a tizenegyedik helyen zártak, a lányoknak hetedik és tizenharmadik hely jutott.

Papp Jázmin utolsóéves juniorként bizonyítana az idényben Fotó: Bizzi Team

Az új idényben a junior női válogatott keretedzője, Kiss Tibor is bizakodó.

„A nevek kiemelése nélkül mondanám el, hogy a mostani nagyon eredményes korosztály lehet. Egyébként is

itt az ideje annak, hogy a Pásztor Flóráék mögötti, üresebb évjáratok után beépüljenek a tehetségek a felnőttválogatottba.

És ehhez ez a juniorszezon remek előszoba lehet” – idézi a trénert a hazai szövetségi portál.

A kadét és junior vívó Európa-bajnokságot február végén Georgiában, a vb-t április elején a brazil fővárosban, Rio de Janeiróban bonyolítják le.

(Kiemelt képünkön: Zsögön Andor a legutóbbi, Vuhsziban rendezett junior-vb-n Fotó: Bizzi Team)