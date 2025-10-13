A világ legjobb női dartsosa legyőzte Littlert az ifi-vb elődöntőjében

A 16 és 23 év közöttiek számára kiírt wigani tornán 128 játékos vett részt (magyar szereplő nem volt), a mezőny csoportkörrel kezdett, 32 négyfős csoportból a legjobb kettő-kettő jutott a 64-es táblára.

Littler mind a három csoportmeccsét megnyerte, az egyenes kieséses szakaszban a szintén angol Tom Garfield ellen 102-es átlagot dobva 6–2-re győzött. A 32 között az ír Ronan McDonagh ellen 93.7-es átlag is elég volt, de a nyolcaddöntőben nagyon kemény ellenfélre akadt Littler. Charlie Manby, a Development Tour 20 éves angol ásza felvette a kesztyűt, a negyedik leget 11 nyilas körrel megnyerve 3–1-re elhúzott. Littler erre a saját 11 nyilasával válaszolt, de Manby nem tört meg, 4–2-re, majd 5–3-ra is vezetett a hat nyert legig tartó meccsen. Sőt, két meccsnyila is volt, de 120-ról és 130-ról sem tudott kiszállni, Littler pedig megbüntette ezért, és fordított. Littler 103.46, Manby 102.35-ös átlaggal zárta a mérkőzést – ekkor azt gondoltuk, nincs feljebb, de volt!

Littler a negyeddöntőben könnyedén, 105-ös átlaggal 6–1-re legyőzte a holland Jamai van den Heriket, az elődöntőben pedig a világ legjobb női játékosa, a Development Tour-eredményeinek köszönhetően a hét végén Pro Tour-kártyát szerző Beau Greaves várt rá. A 21 éves hölgy nem illetődött meg, 0–1 után fordítani tudott, és 2–1-re vezetett. Aztán Littler úgy nyert sorozatban három leget, hogy abból kettő tíznyilas volt. A 18 éves világbajnoki címvédő azonban 4–2-es vezetésnél megtorpant, Greaves 4–4-nél utolérte. 5–4-re még Littler vezetett, de Greaves egyenlített, majd 11 nyilas leggel megnyerte a döntő játékot.

Littler a PDC major versenyein 11-ből 11 elődöntőt megnyert, ezen azonban nem sikerült győztesen túljutnia, hiába dobott 107.4-es átlagot Greaves ellen.

A november 23-i döntőbe jutó Greaves 105.02-es átlaggal győzött, a Players Championship Finals tornán vívandó finálét a címvédő Gian van Veen ellen játssza majd.

A tavalyi ifjúsági világbajnok holland a negyeddöntőben az angol Cam Crabtree ellen 99-es átlaggal nyert, az elődöntőben a lengyel Sebastian Bialeckit győzte le 6–4-re 93.51-es átlaggal.