„Ezt most durva volt hallani” – Klujber Katrin arcára kiült a döbbenet

„Golovin Vlagyimir választott ki csapatkapitánynak, a stábbal megbeszélte, hogy én lennék erre a szerepkörre alkalmas Bíró Blanka után. Először meglepett, de örömmel fogadtam a hírt. Mindjárt ezután beszéltem Blanival, hiszen ahogy ő csinálta, az eszméletlen és utánozhatatlan, de igyekszem maximálisan segíteni a csapatot” – avatta be Klujber Katrin az NSO Tv-t abba, hogyan lett a magyar női kézilabda-válogatott új csapatkapitánya.

Videónkban azt is elmondja, miben viselkedett másképp a pályán, mint eddig, illetve milyen volt elsőként a magasba emelnie a JYSK-kupát. Továbbá reagál a szövetségi kapitány dicséretére, valamint az is kiderül, minek a hallatán ült ki döbbenet az arcára a svédek elleni, 34–32-re megnyert felkészülési meccsen – amin Simon Petrával két kínai figurás gólt is összehoztak. Vajon ez lehet az egyik fegyvere válogatottunknak a vb-n? S hogy kerül a képbe egy plüssnyuszi?