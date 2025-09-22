Nemzeti Sportrádió

„Ezt most durva volt hallani” – Klujber Katrin arcára kiült a döbbenet

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
2025.09.22. 15:43
null
Klujber Katrin először emelhetett kupát magasba válogatottunk csapatkapitányaként (Fotó: Kovács Péter)
Klujber Katrin először a svédek elleni felkészülési meccsen vezethette ki a pályára a magyar női kézilabda-válogatott csapatkapitányként. Többek között új szerepköréről is beszélgetett vele az NSO Tv a 34–32-re megnyert találkozó után. Videónkból az is kiderül, minek hallatán ült ki döbbenet az arcára.

„Golovin Vlagyimir választott ki csapatkapitánynak, a stábbal megbeszélte, hogy én lennék erre a szerepkörre alkalmas Bíró Blanka után. Először meglepett, de örömmel fogadtam a hírt. Mindjárt ezután beszéltem Blanival, hiszen ahogy ő csinálta, az eszméletlen és utánozhatatlan, de igyekszem maximálisan segíteni a csapatot” – avatta be Klujber Katrin az NSO Tv-t abba, hogyan lett a magyar női kézilabda-válogatott új csapatkapitánya. 

Videónkban azt is elmondja, miben viselkedett másképp a pályán, mint eddig, illetve milyen volt elsőként a magasba emelnie a JYSK-kupát. Továbbá reagál a szövetségi kapitány dicséretére, valamint az is kiderül, minek a hallatán ült ki döbbenet az arcára a svédek elleni, 34–32-re megnyert felkészülési meccsen – amin Simon Petrával két kínai figurás gólt is összehoztak. Vajon ez lehet az egyik fegyvere válogatottunknak a vb-n? S hogy kerül a képbe egy plüssnyuszi?

NŐI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 34–32 (13–14)
Tatabánya, 3024 néző. Vezette: R. Thiyagarajah, B. Thiyagarajah (németek)
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Kovács Anett 1, KUCZORA 7, Papp N., Tóvizi 2, VÁMOS P. 4, Márton G. 3. Csere: Janurik (kapus), KLUJBER 5, SIMON P. 6 (2), Bordás R. 1, Petrus, Faragó Lea 2, Szmolek, Grosch 2, Albek 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
SVÉDORSZÁG: Idéhn – HAGMAN 7 (5), KYLBERG 4, Roberts 3, BLOHM 10, Lindqvist, Lerby 1. Csere: Bundsen (kapus), Lagerquist, T. Axnér 4, J. Carlson, Löfqvist, E. Hansson 2, Thorleifsdóttir, Koppang 1, C. Petersson. Szövetségi kapitány: Tomas Axnér
Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–3. 14. p.: 4–8. 17. p.: 6–10. 20. p.: 8–10. 25. p.: 10–13. 39. p.: 18–19. 41. p.: 20–19. 45. p.: 23–21. 52. p.: 27–27. 55. p.: 30–27. 59. p.: 33–30
Kiállítások: 10, ill. 2 perc
Hétméteresek: 4/2, ill. 5/5

