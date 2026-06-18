Balogh Botondot a török élvonalba feljutó klub vinné – sajtóhír

A sportújságíró úgy tudja, hogy a Corum már meg is tette az ajánlatát Balogh Botondért, aki az előző idényt kölcsönben egy másik török gárdánál, a Kocaelispornál töltötte – szúrta ki Burak Özdemir értesülését a Csakfoci.

ÖZEL | Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, geçen sezon Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Botond Balogh için kulübü Parma'ya resmi teklif yaptı. pic.twitter.com/gXejkpwrA1 — Burak Özdemir (@burakozdemr) June 18, 2026

Mint ismert, a magyar válogatott játékos az előző idényben kölcsönben került a Kocaelisporhoz, ahol 21 mérkőzésen lépett pályára. Balogh a tervek szerint a Parmánál kezdi majd meg a nyári felkészülést, azonban amennyiben létrejön a megállapodás a klubok között, maradhatna Törökországban.

Korábban már írtunk arról, hogy a Corum jelentős erősítéseket szeretne végrehajtani a keretén a nyári átigazolási szezonban: Balogh mellett a Ferencvárost erősítő Cebrail Makreckis is a klub kiszemeltjei között van, akiért állítólag már a hivatalos ajánlatot is benyújtották. A szárnyvédő piaci értéke egyébként a Transfermarkt adatbázisa szerint egymillió euró.