Nemzeti Sportrádió

Balogh Botondot a török élvonalba feljutó klub vinné – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2026.06.18. 22:30
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Balogh Botond (Fotó: Getty Images)
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Corum Parma Törökörszág Cebrail Makreckis Balogh Botond
Burak Özdemir török sportújságíró értesülései szerint a török labdarúgó-élvonalba frissen feljutó Corum FK hivatalos ajánlatot tett az olasz élvonalban szereplő Parmának a magyar válogatott védő, Balogh Botond játékjogáért cserébe.

A sportújságíró úgy tudja, hogy a Corum már meg is tette az ajánlatát Balogh Botondért, aki az előző idényt kölcsönben egy másik török gárdánál, a Kocaelispornál töltötte – szúrta ki Burak Özdemir értesülését a Csakfoci.

Mint ismert, a magyar válogatott játékos az előző idényben kölcsönben került a Kocaelisporhoz, ahol 21 mérkőzésen lépett pályára. Balogh a tervek szerint a Parmánál kezdi majd meg a nyári felkészülést, azonban amennyiben létrejön a megállapodás a klubok között, maradhatna Törökországban.

Korábban már írtunk arról, hogy a Corum jelentős erősítéseket szeretne végrehajtani a keretén a nyári átigazolási szezonban: Balogh mellett a Ferencvárost erősítő Cebrail Makreckis is a klub kiszemeltjei között van, akiért állítólag már a hivatalos ajánlatot is benyújtották. A szárnyvédő piaci értéke egyébként a Transfermarkt adatbázisa szerint egymillió euró.

 

Corum Parma Törökörszág Cebrail Makreckis Balogh Botond
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