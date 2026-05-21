A berlini tartományi parlament támogatja a 2036-os olimpiai pályázatot

2026.05.21. 19:12
A berlini tartományi parlament támogatja a város 2036-os nyári olimpiai pályázatát.

A csütörtöki szavazáson Kai Wagner polgármester pártja, a CDU, valamint a vele együtt kormányzó SPD mellett a szélsőjobboldali AfD is támogatta az indítványt, amelyet a zöldek és a baloldali pártszervezet képviselői elleneztek. Utóbbiak leginkább a várható pénzügyi kockázatot kifogásolták, és azt, hogy a rendezés kapcsán egyelőre csak „üres ígéreteket” kaptak.

A baloldaliakat képviselő Tobias Schulze azt mondta: az elmúlt három olimpia több mint kétszer annyiba került, mint eredetileg tervezték, ráadásul a fővárosban hiába szeretnék a sportágak nagy részét már meglévő létesítményekben tartani, ezek nagy része – amint arra a politikus felhívta a figyelmet – felújításra szorul.

„Ez a pályázat egy valódi remény a jövő generációi számára, szeretnénk, ha Berlin pozitív irányba fejlődne” – mondta ennek kapcsán Wagner a szavazást megelőző beszédében.

A berlini olimpia tervezett költségvetése 4.82 milliárd euró, míg a bevételekből 5.24 milliárd eurót remél a város.

A németek elsődleges célja, hogy az 2036-os ötkarikás játékok rendezési jogát kapják meg, ezzel „feledtetve” az 1936-os, a náci rezsim uralma alatt megrendezett berlini olimpia örökségét.

A játékoknak három további német város, illetve tartomány – München, Észak-Rajna-Vesztfália, illetve Hamburg – is szívesen otthont adna, ebből előbbi kettőben már népszavazás is volt erről, utóbbiban jövő vasárnap lesz. A berlini városvezetés ugyanakkor nem tart referendumot a kérdésben.

A pályázók közül a Német Olimpiai Bizottság szeptember 26-án választja majd ki azt a jelöltet, amelyet felterjeszt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a 2036-os mellett a 2040-es és a 2044-es rendezésre is.

A következő nyári játékoknak Los Angeles, a 2032-esnek az ausztrál Brisbane ad majd otthont.

 

