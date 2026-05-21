A BVSC nyerte az első meccset a férfi vízilabda ob I bronzcsatájában

2026.05.21. 19:46
Fotó: Török Attila
BVSC-Manna ABC Szolnoki Dózsa férfi vízilabda ob I
A férfi vízilabda ob I 3. helyért zajló párharcának első meccsén a BVSC-Manna ABC 16–11-re legyőzte a Szolnoki Dózsát.

A fővárosiaknál Tátrai Dávid, a vendégeknél Zerinváry Lóránd és Kovács Gergő lőtt három gólt.

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc második mérkőzését szerdán rendezik Szolnokon.

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa 16–11 (4–1, 5–5, 4–1, 3–4) 
ALSÓHÁZ
19.30: Kaposvári VK–Metalcom Szentes

Jegyzőkönyv hamarosan.

 

