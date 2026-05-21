Vitorlázás: egy futamot sem tudtak rendezni csütörtökön az ILCA Eb-n

A viadal honlapjának beszámolója szerint a versenybíróság 14 órakor, mintegy három és félórás várakozás után úgy döntött, hogy a futamokat nem a nyílt vízen, hanem a védett kastelai kikötőben próbálja meg lebonyolítani, de a versenyzők hiába hajóztak ki, az instabil szélviszonyok miatt végül nem tudtak elrajtolni, mert nem lettek volna biztosítottak az egyenlő feltételek. Ráadásul a hegyek felől egy vihar is közeledett, így végül lefújták a csütörtökre tervezett futamokat.

Mindez azt jelenti, hogy a pénteki három futamra marad a döntés: a nőknél az olimpiai, ILCA 6 hajóosztályban így továbbra is a világ- és Európa-bajnok Érdi áll az élen, míg a férfiak-- szintén olimpiai – ILCA 7-es viadalán az ötkarikás és világbajnoki negyedik Vadnai Jonatán a 10. helyről várja a záró napot.

A viadalon 53 ország 344 vitorlázója méri össze tudását, ebből Európából 36 ország delegált sportolót a mezőnybe.