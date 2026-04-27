Allegri az egy pontot is becsüli, Spalletti szerint óvatosnak kell lenni a Milannal

ROCK PÉTER
2026.04.27. 08:50
Massimiliano Allegri (balra) és Luciano Spalletti között maximális a tisztelet (Fotó: Getty Images)
Gól nélküli döntetlennel zárult az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 34. fordulójának rangadója a Milan és a Juventus között. A milánóiakat irányító Massimiliano Allegri szerint az egy pont is értékes lehet, míg a torinóiak vezetőedzője, Luciano Spalletti óvatosan fogalmazott az ellenfélről.

A Milan vezetőedzője, Massimiliano Allegri szerint a nagy tét (harc a Bajnokok Ligája-indulásért) miatt mindkét csapat óvatosan játszott.

„Nagyon taktikus mérkőzés volt, de mindkét csapatnak voltak helyzetei. Jól védekeztünk, ez az egy pont egy lépés előre, most két győzelemre van szükségünk a BL-hez. Ezek kiegyensúlyozott meccsek, ma megfelelő hozzáállással játszottunk.”

Allegri csapata egyik legjobbját, Rafael Leaót méltatta: „Nagy kedvencem. Ma jól játszott, az egyik legjobb meccsét nyújtotta. Ő az a típusú játékos, aki a megfelelő pillanatban képes beragyogni a pályát. Ma a védekezésben is segített, jó hozzáállást mutatott, így elégedett vagyok.”

A Juventus trénere, Luciano Spalletti óvatosan értékelte a döntetlent, tudva, hogy a Bajnokok Ligája-helyekért még komoly küzdelem vár a csapatra.

„Próbáltuk átvenni az irányítást, az első félidőben azonban túl lassan és kiszámíthatóan játszottunk, így sosem tudtunk átmenni a Milan védelmén.”

„Óvatosnak kell lenni a Milannal, mert azt hihetnéd, teljesen uralod a meccset, majd hirtelen három-négy emberrel rohamoznak, és nehézzé válik a játék. A veszély az, amikor kényelmesen érzed magad ellenük” – fogalmazott Spalletti a DAZN riporterének.

OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
Milan–Juventus 0–0
Milánó, San Siro. Vezette: Sozza
Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovics – Saelemakers, Y. Fofana (Ricci, 67.), Modric (Jashari, 80.), Rabiot, Bartesaghi (Estupinán, a szünetben) – Pulisic (Füllkrug, 62.), Leao (Nkunku, 80.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri
Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly – McKennie, Locatelli, K. Thuram (T. Koopmeiners, 71.), Cambiaso (Holm, 71.) – Francisco Conceicao (Zhegrova, 80.), J. David (Vlahovics, 88.), Boga (Yildiz, 80.). Vezetőedző: Luciano Spalletti

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale34254580–31+49 79 
2. Napoli34216752–33+19 69 
3. Milan341910548–27+21 67 
4. Juventus341810657–29+28 64 
5. Como341710759–28+31 61 
6. Roma341941148–29+19 61 
7. Atalanta331412745–29+16 54 
8. Bologna341461442–41+1 48 
9. Lazio3312111034–30+4 47 
10. Sassuolo341371441–44–3 46 
11. Udinese331271438–43–5 43 
12. Parma3410121225–40–15 42 
13. Torino341181539–56–17 41 
14. Genoa341091540–48–8 39 
15. Fiorentina348131338–45–7 37 
16. Cagliari33891633–47–14 33 
17. Lecce34781922–46–24 29 
18. Cremonese346101826–51–25 28 
19. Verona343102123–56–33 19 
20. Pisa342122024–61–37 18 

 

 

