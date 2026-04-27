Allegri az egy pontot is becsüli, Spalletti szerint óvatosnak kell lenni a Milannal
A Milan vezetőedzője, Massimiliano Allegri szerint a nagy tét (harc a Bajnokok Ligája-indulásért) miatt mindkét csapat óvatosan játszott.
„Nagyon taktikus mérkőzés volt, de mindkét csapatnak voltak helyzetei. Jól védekeztünk, ez az egy pont egy lépés előre, most két győzelemre van szükségünk a BL-hez. Ezek kiegyensúlyozott meccsek, ma megfelelő hozzáállással játszottunk.”
Allegri csapata egyik legjobbját, Rafael Leaót méltatta: „Nagy kedvencem. Ma jól játszott, az egyik legjobb meccsét nyújtotta. Ő az a típusú játékos, aki a megfelelő pillanatban képes beragyogni a pályát. Ma a védekezésben is segített, jó hozzáállást mutatott, így elégedett vagyok.”
A Juventus trénere, Luciano Spalletti óvatosan értékelte a döntetlent, tudva, hogy a Bajnokok Ligája-helyekért még komoly küzdelem vár a csapatra.
„Próbáltuk átvenni az irányítást, az első félidőben azonban túl lassan és kiszámíthatóan játszottunk, így sosem tudtunk átmenni a Milan védelmén.”
„Óvatosnak kell lenni a Milannal, mert azt hihetnéd, teljesen uralod a meccset, majd hirtelen három-négy emberrel rohamoznak, és nehézzé válik a játék. A veszély az, amikor kényelmesen érzed magad ellenük” – fogalmazott Spalletti a DAZN riporterének.
OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
Milan–Juventus 0–0
Milánó, San Siro. Vezette: Sozza
Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovics – Saelemakers, Y. Fofana (Ricci, 67.), Modric (Jashari, 80.), Rabiot, Bartesaghi (Estupinán, a szünetben) – Pulisic (Füllkrug, 62.), Leao (Nkunku, 80.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri
Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly – McKennie, Locatelli, K. Thuram (T. Koopmeiners, 71.), Cambiaso (Holm, 71.) – Francisco Conceicao (Zhegrova, 80.), J. David (Vlahovics, 88.), Boga (Yildiz, 80.). Vezetőedző: Luciano Spalletti
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|34
|25
|4
|5
|80–31
|+49
|79
|2. Napoli
|34
|21
|6
|7
|52–33
|+19
|69
|3. Milan
|34
|19
|10
|5
|48–27
|+21
|67
|4. Juventus
|34
|18
|10
|6
|57–29
|+28
|64
|5. Como
|34
|17
|10
|7
|59–28
|+31
|61
|6. Roma
|34
|19
|4
|11
|48–29
|+19
|61
|7. Atalanta
|33
|14
|12
|7
|45–29
|+16
|54
|8. Bologna
|34
|14
|6
|14
|42–41
|+1
|48
|9. Lazio
|33
|12
|11
|10
|34–30
|+4
|47
|10. Sassuolo
|34
|13
|7
|14
|41–44
|–3
|46
|11. Udinese
|33
|12
|7
|14
|38–43
|–5
|43
|12. Parma
|34
|10
|12
|12
|25–40
|–15
|42
|13. Torino
|34
|11
|8
|15
|39–56
|–17
|41
|14. Genoa
|34
|10
|9
|15
|40–48
|–8
|39
|15. Fiorentina
|34
|8
|13
|13
|38–45
|–7
|37
|16. Cagliari
|33
|8
|9
|16
|33–47
|–14
|33
|17. Lecce
|34
|7
|8
|19
|22–46
|–24
|29
|18. Cremonese
|34
|6
|10
|18
|26–51
|–25
|28
|19. Verona
|34
|3
|10
|21
|23–56
|–33
|19
|20. Pisa
|34
|2
|12
|20
|24–61
|–37
|18