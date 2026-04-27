Allegri az egy pontot is becsüli, Spalletti szerint óvatosnak kell lenni a Milannal

A Juventus trénere, Luciano Spalletti óvatosan értékelte a döntetlent, tudva, hogy a Bajnokok Ligája-helyekért még komoly küzdelem vár a csapatra.

„Próbáltuk átvenni az irányítást, az első félidőben azonban túl lassan és kiszámíthatóan játszottunk, így sosem tudtunk átmenni a Milan védelmén.”

„Óvatosnak kell lenni a Milannal, mert azt hihetnéd, teljesen uralod a meccset, majd hirtelen három-négy emberrel rohamoznak, és nehézzé válik a játék. A veszély az, amikor kényelmesen érzed magad ellenük” – fogalmazott Spalletti a DAZN riporterének.

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ

Milan–Juventus 0–0

Milánó, San Siro. Vezette: Sozza

Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovics – Saelemakers, Y. Fofana (Ricci, 67.), Modric (Jashari, 80.), Rabiot, Bartesaghi (Estupinán, a szünetben) – Pulisic (Füllkrug, 62.), Leao (Nkunku, 80.). Vezetőedző: Massimiliano Allegri

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly – McKennie, Locatelli, K. Thuram (T. Koopmeiners, 71.), Cambiaso (Holm, 71.) – Francisco Conceicao (Zhegrova, 80.), J. David (Vlahovics, 88.), Boga (Yildiz, 80.). Vezetőedző: Luciano Spalletti