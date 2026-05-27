Jerzy Dudek: Hvicsa Kvarachelia és Declan Rice lehet a két kulcsember

– Csapjunk a közepébe: Matvej Szafonov vagy David Raya a jobb kapus?

– Hűha, tényleg belecsaptunk… – válaszolta kérdésünkre lapunkak adott exkluzív interjújában Jerzy Dudek hatvanszoros lengyel válogatott kapus, aki 2005-ben Bajnokok Ligáját nyert a Liverpoollal. – Mindkét játékos nagyszerű képességekkel van megáldva, s kiemelkedő kapusteljesítmény nélkül nem is lehet bejutni a Bajnokok Ligája döntőjébe. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is sokat köszönhet kapusának, rengeteget tettek azért, hogy a csapatuk játssza a BL-döntőt. Szafonov nagyszerűen teljesített a kieséses szakaszban, főleg a Bayern München elleni elődöntő visszavágóján, Raya az egész idényben remekel, elképesztően sokat fejlődött, ezt a Premier League-ben is láthattuk hétről hétre. Mindketten modern kapusok, azaz lábbal nagyon jók és magabiztosak, ebből profitál a csapat is, hiszen fontos szerepük van a labdakihozatalban. Bár ahol Luis Enrique vagy Mikel Arteta a szakvezető, ott ez a fajta játék alapkövetelmény.

– De nem ússza meg a választ, szóval: melyikük a jobb?

– Nem szeretnék dönteni, mindkettejüknek más és más erősségei vannak, de az biztos, hogy a világ legjobb kapusai közé tartoznak, ami igazán nagy szó. David Raya hosszú idő után megnyerte az angol bajnokságot az Arsenallal, sokat is tett érte, jó néhányszor lett a forduló legjobb kapusa, halmozta a bravúrokat, fontos pontokat hozott a csapatnak. Matvej Szafonov pedig ugye a BL kieséses szakaszában ragyogott. A spanyol kicsit talán jobban passzol, hatékonyabban építi az „ágyúsok” támadásait. De nem is akarom ezt ragozni, biztosan látunk tőlük szép megmozdulásokat a döntőben is.

– Önnek fontos szerepe volt abban, hogy a Liverpool 2005-ben tizenegyespárbajban legyőzte az AC Milant és megnyerte a Bajnokok Ligáját. Szombaton a Puskás Arénában szétlövés esetén melyik kapusban látja inkább, hogy főszereplővé válhat?

– Szafonov valamivel magasabb, nagyobb termetű, így talán egy kicsit könnyebb helyzetben van a tizenegyeseknél. De sok múlik azon, kinek milyen napja van. A kapusok ilyenkor a rosszul elvégzett kísérletekben bíznak, illetve abban, hogy néhány játékosnak megremeg a lába.

– Ez idáig egyik párizsi és londoni futballistának sem remegett meg az idényben: a két legjobb csapat játssza a döntőt?

– Igen, ez nem is lehet kérdés. Ha körülnézünk, Európa legjobb csapatai, a Real Madrid, a Barcelona, a Liverpool vagy a Manchester City ezúttal ilyen-olyan okból nem érdemelték meg a döntőbe jutást, viszont a Paris Saint-Germain és az Arsenal teljes mértékben. A franciák már évek óta ott vannak a legjobbak között, tavaly végre megnyerték a Bajnokok Ligáját, az idén is nagyszerűen teljesítenek, van esélyük megvédeni a címüket. Szerintem egyébként most még jobbak, mint tavaly, látványos, szép futballt játszanak. Ami az Arsenalt illeti, a londoniak is tudnak látványosan játszani, az egész évadban meggyőzőek voltak, felemelő pillanatokat él át az egész klub. Hosszú idő után nyerték meg a Premier League-et, ez még inkább feldobta őket, talán még motiváltabbak és magabiztosabbak lettek a BL-döntő előtt. Szóval igen, teljesen megérdemelten játssza ez a két csapat a finálét.

– És melyikük nyer?

– Nem szeretek jósolgatni és tippelgetni, de talán a PSG valamivel esélyesebb, főleg a tapasztalata miatt. A franciák már kétszer jutottak BL-döntőbe, sőt a tavalyit meg is nyerték, így nekik nem újdonság a nagy meccs légköre és az ezzel járó nyomás. Ráadásul talán jobban is össze vannak szokva, a futballjukat mindenki kedveli. Gyors és pontos a ­passzjátékuk, sok helyzetet dolgoznak ki, kreatívan támadnak, szervezetten védekeznek – tényleg jó nézni őket. Főleg a támadójátékukat emelném ki. Az viszont biztos, hogy címvédőként lesz rajtuk nyomás, kérdés, hogyan kezelik. Az Arsenalnak pedig a védekezés az erőssége, úgyhogy érdekes mérkőzés, nagy taktikai csata lesz.

– Kapusként hogyan látja, melyik támadósor a veszélyesebb: az egyik oldalon olyan csatárok kaphatnak szerepet, mint Ousmane Dembélé, Hvicsa Kvarachelia, Désiré Doué és Bradley Barcola, míg a másikon Bukayo Saka, Kai Havertz, Leandro Trossard és Viktor Gyökeres.

– Habár a londoni csatárok is kiváló képességűek, szerintem a párizsi támadósor veszélyesebb, főleg Kvaracheliát emelném ki. Ő a semmiből is képes eldönteni a meccset egy-egy villanással – nagyon szeretem nézni a játékát. A másik oldalról pedig nem csatárt neveznék meg ­kulcsembernek, hanem egy középpályást, Declan Rice-t. Jól olvassa a játékot, sok labdát szerez, a labdakihozatalban főszerepe van, és a támadásokból is kiveszi a részét, intelligens futballista. Szerintem Kvarachelia és Rice lehet a szombati döntő két főszereplője.

Declan Rice (balra) a középpályán, David Raya pedig a kapuban lehet nagy segítségére az első BL-győzelmére pályázó Arsenalnak (Fotó: Getty Images)

– Itt lesz a budapesti Bajnokok Ligája-döntőn?

– Habár megkaptam a jegyeket, sajnos nem tudok elmenni a Puskás Arénába. Egy lengyel gyerektorna nagykövete vagyok, és éppen a BL-döntővel egy időben Krakkóban kell lennem egy eseményen. Így a gyerekekkel együtt televízión nézzük majd a meccset egy ministadionban.

– És kinek szurkol?

– A jó futballnak. Egyébként azt veszem észre, mintha a Paris Saint-Germain kicsit népszerűbb lenne, mint az Arsenal, bár ez semmit sem jelent.

– Először lesz Budapesten a Bajnokok Ligája döntője – ez futballtörténeti esemény Magyarországnak.

– Kiváló a helyszínválasztás, sokszor voltam már Budapesten, csodálatos város. A Puskás Aréna pedig elképesztő. Gyönyörű stadion, a hangulata szenzációs, a magyar emberek pedig nagyon kedvesek, vendégszeretők. Sok döntő helyszínén voltam már, természetesen Isztambulban, Londonban és Párizsban is, s bár a francia fővárosban voltak fennakadások a szervezésben, az a helyszín is lenyűgöző volt. Biztos vagyok benne, hogy Budapest kiváló házigazda lesz, és a szervezéssel sem lesz semmi probléma. Minden adva van egy nagyszerű Bajnokok Ligája-döntőhöz, már csak jó játék kell hozzá!

Jerzy Dudek játékosként megfordult a Feyenoordban, a Liverpoolban és a Real Madridban is, 2011 nyarán a spanyol sztárklubból vonult vissza. Az utolsó idényében együtt dolgozott José Mourinhóval Madridban, két mérkőzésen lépett pályára az irányítása alatt. A hírek szerint a portugál szakvezető hosszú idő után a nyáron visszatér a klubba – erről kérdeztük a lengyel kapust. „Természetesen én is hallom a híreket, majd meglátjuk. Nem vagyok benne biztos, hogy Mourinhóval bárki beszélt már a klubvezetők közül, de ez a napokban megtörténhet. Természetesen sokan kedvelik, de akadnak olyanok is, akik nem, elég csak Iker Casillast megemlíteni. Az viszont biztos, hogy Florentino Pérez elnöknek jól át kell gondolnia, mi a legjobb a Real Madridnak, nagy nyomás van rajta. Az biztos, hogy olyan vezetőedzőre van szükség, aki stabilitást hoz. Mourinho nagyon tapasztalt szakvezető, minden szituációt tud kezelni, ha megkapja a lehetőséget, képes felemelni a Real Madridot. A Barcelona az előző két idényben elért sikerekkel nyomást helyezett a madridi klubra, amelynek a következő évadban trófeák elnyerésével kell reagálnia. Az biztos, hogy a portugál taktikailag kiváló, a kisujjában van a futball, és sokszor előre megérzi, mi történik egy-egy mérkőzésen. Olyan játékosokra van szüksége, akik teljes mértékben meg tudják valósítani a pályán a taktikáját. Meglátjuk…” Korábbi játékosa szerint José Mourinho felemelheti a Real Madridot

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!