A 21 éves kapus volt a hős, a Lazio bejutott az Olasz Kupa fináléjába

K. Zs.
2026.04.23. 00:01
Munkában Edoardo Motta, a Lazio ifjú kapusa (Fotó: Getty Images)
A Lazio 1–1-et követően tizenegyesekkel győzött az Atalanta otthonában a labdarúgó Olasz Kupa szerda késő esti elődöntőjében, és bejutott a fináléba, ahol az Internazionale lesz az ellenfele.

A feszült hangulatú mérkőzés első félidejében inkább az Atalantának voltak helyzetei, de kimaradtak; aztán a második játékrész derekán Éderson a kapuba talált, csakhogy a VAR-szoba talált rendkívüli eseményt a tumultuózus jelenet során – Nikola Krsztovics szabálytalanul rúgta ki a labdát Edoardo Motta kapus kezéből, úgyhogy maradt a 0–0.

A 84. percben Mattia Zaccagni szögletéből Alessio Romagnoli közelről berúgta a Lazio vezető gólját (0–1), ám az előny csupán két percig tartott, Mario Pasalic megpattanó lövéssel egyenlített (1–1).

A 95. percben, Gianluca Scamacca fejesénél a bergamóiak közel jártak a győztes gólhoz, de Motta – aki téli szerződtetése után március eleje óta, Ivan Provedel sérülése következtében jut játéklehetőséghez a Lazio kapujában – bravúrral a kapufára tolta a labdát; jöhetett a hosszabbítás.

Alig kezdődött el újra a játék, Giacomo Raspadori a kapuba lőtt, csakhogy lesről, úgyhogy ez a hazai gól sem került be a jegyzőkönyvbe… A kétszer tizenöt perc érvényes gól nélkül pergett le, így a döntés a tizenegyesekre maradt.

A szétlövést Raspadori góllal kezdte a hazaiak nagy örömére, aztán a kapusoké volt a főszerep: előbb a bergamói Marco Carnesecchi hárította Nuno Tavares kísérletét, majd Motta ütötte ki Scamacca és Zappacosta lövését (közben Danilo Cataldi kapufát lőtt…). A harmadik római lövő, Gustav Isaksen már egyenlített, majd következett egy újabb Motta-bravúr Pasalic kárára. Kenneth Taylor nem hibázott, góljával már a Lazio vezetett, és mivel Motta tartogatott egy negyedik védést is erre a párbajra (Charles De Ketelaerét szomorította el), a rómaiak lettek az este nyertesei.

Az Internazionale–Lazio döntő május 13-án lesz Rómában.

OLASZ KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Atalanta–Lazio 1–1 (Pasalic 86., ill. Romagnoli 84.) – 11-esekkel 1–2
Továbbjutott: a Lazio, 3–3-as összesítéssel, tizenegyesekkel

KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Internazionale–Como 3–2 (Calhanoglu 69., 86., Sucic 89., ill. Baturina 32., Da Cunha 48.)
Továbbjutott: az Internazionale, 3–2-es összesítéssel

Olasz labdarúgás
2026.04.21. 23:07

A történelem ismétli önmagát – kétgólos hátrányból fordított a Como ellen, s kupadöntős az Inter!

Hakan Calhanoglu két gólt és egy gólpasszt, Petar Sucic egy gólt és két gólpasszt jegyzett a San Siróban.

 

 

