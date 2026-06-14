A Kiel magyar szavakkal búcsúzott a Veszprémhez távozó Imre Bencétől
A német férfi kézilabda-élvonalban szereplő THW Kiel igencsak figyelmes gesztust tett távozó magyar játékosa, Imre Bence irányába: a patinás klub magyar szavakkal búcsúzott el hivatalos felületein a 23 éves játékostól, aki a Veszprémben folytatja pályafutását.
Mint ismert, az idény végén Imre Bence elhagyta a Kiel csapatát és a Veszprémben folytatja kézilabda-pályafutását. A német klub a hivatalos honlapján közzétett búcsúcikkben magyar szavakkal köszönt el honfitársunktól: „Köszönöm és viszlát, Bence!” – írták.
A cikkben kiemelték, hogy Imre viszonylag rövid ideig erősítette a Kielt, ám ez alatt is sikerült maradandót alkotnia. Mint fogalmaztak, nagy tehetségként érkezett Németországba, és nagyon hamar megmutatta, hogy mekkora potenciál rejlik benne.
A klub továbbá a YouTube-csatornájára is feltöltött egy videót, amelyben ismét csak magyar szavakkal üzentek: „Köszi, Bence!”
Imre Bence 2024 és 2026 között erősítette a német rekordbajnokot.
Legfrissebb hírek
Európai kézilabdaligák: Bajnokok Ligája-induló a Melsungen
Kézilabda
2026.06.07. 17:44
Ezek is érdekelhetik