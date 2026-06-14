Nemzeti Sportrádió

A Kiel magyar szavakkal búcsúzott a Veszprémhez távozó Imre Bencétől

T. Z.T. Z.
2026.06.14. 17:02
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Imre Bence (Fotó: Getty Images)
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férfi kézilabda One Veszprém HC Imre Bence Kiel
A német férfi kézilabda-élvonalban szereplő THW Kiel igencsak figyelmes gesztust tett távozó magyar játékosa, Imre Bence irányába: a patinás klub magyar szavakkal búcsúzott el hivatalos felületein a 23 éves játékostól, aki a Veszprémben folytatja pályafutását.

Mint ismert, az idény végén Imre Bence elhagyta a Kiel csapatát és a Veszprémben folytatja kézilabda-pályafutását. A német klub a hivatalos honlapján közzétett búcsúcikkben magyar szavakkal köszönt el honfitársunktól: „Köszönöm és viszlát, Bence!” – írták.

A cikkben kiemelték, hogy Imre viszonylag rövid ideig erősítette a Kielt, ám ez alatt is sikerült maradandót alkotnia. Mint fogalmaztak, nagy tehetségként érkezett Németországba, és nagyon hamar megmutatta, hogy mekkora potenciál rejlik benne.

A klub továbbá a YouTube-csatornájára is feltöltött egy videót, amelyben ismét csak magyar szavakkal üzentek: „Köszi, Bence!”

Imre Bence 2024 és 2026 között erősítette a német rekordbajnokot.

 

férfi kézilabda One Veszprém HC Imre Bence Kiel
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