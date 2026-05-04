A Roma kiütötte a Fiorentinát, a Lazio 92. percben szerzett góllal lökte a kiesés felé a Cremonesét

VARGA BALÁZS
2026.05.04. 22:46
Mario Hermoso is bevette a firenzeiek kapuját (Fotó: Getty Images)
A kiesőzónában található Cremonese hiába vezetett, 2–1-re kikapott hazai pályán a Laziótól az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 35. fordulójának hétfői játéknapján, míg a Roma a fővárosban 4–0-ra kiütötte a Fiorentinát.
US Cremonese v SS Lazio - Serie A
Csalódott Cremonese-játékosok – nehéz helyzetben a cremonai csapat (Fotó: Getty Images)

A meccs első harmadának végén a hazaiak szereztek vezetést, Federico Bonazzoli 20 méterről lőtt a bal alsóba. A második félidő elején egyenlítettek a rómaiak, egy kontra végén Gustav Isaksen lőtt 10 méterről a jobb felsőbe. A vendéglátó támadott a győztes gólért, de ahelyett, hogy ezt megszerezte volna, kapott egyet a 92. percben, amikor Tijjani Noslin a 16 méterről a kapu bal oldalába tekert.

A Cremonese így az előző öt meccsén csak egy pontot szerzett, és három fordulóval a bajnokság vége előtt négy pont a hátránya a már bennmaradó helyen álló Leccével szemben. 1–2

A Roma 17 perc alatt kétgólos előnybe került, előbb Gianluca Mancini fejelt kapuba Niccolo Pisilli szögletéből, majd Wesley Franca lőtt 14 méterről a kapu bal oldalába. Újabb 17 perc elteltével le is zárta a mérkőzést a hazai csapat, Manu Koné centerezéséből Mario Hermoso helyezett közelről a kapuba. A második félidőben még egyszer betalált a fővárosi együttes, Donyell Malen jobb külsős beadása után Niccolo Pisilli fejelt kapufás gólt. A 0.15 várhatógól-mutatót elérő Fiorentina teljesen veszélytelen volt, így még a becsületgólhoz sem járt közel.

A „farkasok” a győzelmükkel feljöttek az ötödik helyre, és csupán egy pont a hátrányuk a Juventus mögött, amely jelenleg a BL-indulást jelentő negyedik pozíciót foglalja el a tabellán. 4–0

OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ – hétfői mérkőzések
Cremonese–Lazio 1–2 (Bonazzoli 29., ill. Isaksen 53., Noslin 90+2.)
Roma–Fiorentina 4–0 (G. Mancini 13., Franca 17., Hermoso 34., Pisilli 58.)

Vasárnap játszották
Internazionale–Parma 2–0 (M. Thuram 45+2., Mhitarjan 80.)
Sassuolo–Milan 2–0 (Berardi 5., Laurienté 47.)
Kiállítva: Tomori (24., Milan)
Juventus–Hellas Verona 1–1 (Vlahovics 62., ill. Bowie 34.)
Bologna–Cagliari 0–0
Szombaton játszották
Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)
Como–Napoli 0–0
Atalanta–Genoa 0–0
Pénteken játszották
Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Internazionale

35

26

4

5

82–31

+51 

82 

  2. Napoli

35

21

7

7

52–33

+19 

70 

  3. Milan

35

19

10

6

48–29

+19 

67 

  4. Juventus

35

18

11

6

58–30

+28 

65 

  5. Roma

35

20

4

11

52–29

+23 

64 

  6. Como

35

17

11

7

59–28

+31 

62 

  7. Atalanta

35

14

13

8

47–32

+15 

55 

  8. Lazio

35

13

12

10

39–34

+5 

51 

  9. Bologna

35

14

7

14

42–41

+1 

49 

10. Sassuolo

35

14

7

14

43–44

–1 

49 

11. Udinese

35

13

8

14

43–46

–3 

47 

12. Parma

35

10

12

13

25–42

–17 

42 

13. Torino

35

11

8

16

39–58

–19 

41 

14. Genoa

35

10

10

15

40–48

–8 

40 

15. Fiorentina

35

8

13

14

38–49

–11 

37 

16. Cagliari

35

9

10

16

36–49

–13 

37 

17. Lecce

35

8

8

19

24–47

–23 

32 

18. Cremonese

35

6

10

19

27–53

–26 

28 

19. Verona

35

3

11

21

24–57

–33 

20 

20. Pisa

35

2

12

21

25–63

–38 

18 

 

 

