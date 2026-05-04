A Roma kiütötte a Fiorentinát, a Lazio 92. percben szerzett góllal lökte a kiesés felé a Cremonesét

Csalódott Cremonese-játékosok – nehéz helyzetben a cremonai csapat (Fotó: Getty Images)

A meccs első harmadának végén a hazaiak szereztek vezetést, Federico Bonazzoli 20 méterről lőtt a bal alsóba. A második félidő elején egyenlítettek a rómaiak, egy kontra végén Gustav Isaksen lőtt 10 méterről a jobb felsőbe. A vendéglátó támadott a győztes gólért, de ahelyett, hogy ezt megszerezte volna, kapott egyet a 92. percben, amikor Tijjani Noslin a 16 méterről a kapu bal oldalába tekert.

A Cremonese így az előző öt meccsén csak egy pontot szerzett, és három fordulóval a bajnokság vége előtt négy pont a hátránya a már bennmaradó helyen álló Leccével szemben. 1–2

A Roma 17 perc alatt kétgólos előnybe került, előbb Gianluca Mancini fejelt kapuba Niccolo Pisilli szögletéből, majd Wesley Franca lőtt 14 méterről a kapu bal oldalába. Újabb 17 perc elteltével le is zárta a mérkőzést a hazai csapat, Manu Koné centerezéséből Mario Hermoso helyezett közelről a kapuba. A második félidőben még egyszer betalált a fővárosi együttes, Donyell Malen jobb külsős beadása után Niccolo Pisilli fejelt kapufás gólt. A 0.15 várhatógól-mutatót elérő Fiorentina teljesen veszélytelen volt, így még a becsületgólhoz sem járt közel.

A „farkasok” a győzelmükkel feljöttek az ötödik helyre, és csupán egy pont a hátrányuk a Juventus mögött, amely jelenleg a BL-indulást jelentő negyedik pozíciót foglalja el a tabellán. 4–0

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ – hétfői mérkőzések

Cremonese–Lazio 1–2 (Bonazzoli 29., ill. Isaksen 53., Noslin 90+2.)

Roma–Fiorentina 4–0 (G. Mancini 13., Franca 17., Hermoso 34., Pisilli 58.)

Vasárnap játszották

Internazionale–Parma 2–0 (M. Thuram 45+2., Mhitarjan 80.)

Sassuolo–Milan 2–0 (Berardi 5., Laurienté 47.)

Kiállítva: Tomori (24., Milan)

Juventus–Hellas Verona 1–1 (Vlahovics 62., ill. Bowie 34.)

Bologna–Cagliari 0–0

Szombaton játszották

Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)

Como–Napoli 0–0

Atalanta–Genoa 0–0

Pénteken játszották

Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)