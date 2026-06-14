Megkapja teljes honoráriumát a mellőzött szomáliai bíró

Kifizeti a teljes honoráriumot a szomáliai játékvezetőnek a FIFA. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bejelentette, hogy Omar Artan szomáliai játékvezető ugyan nem bíráskodhat a vb-n, de megkapja a tornáért járó teljes honoráriumát.

Mint ismert: Artant a Miami Nemzetközi Repülőtéren elfogták, kihallgatták, majd diplomata-útlevelét és egyszeri belépésre jogosító amerikai vízumát elutasították „terrorszervezetek feltételezett tagjaival való kapcsolata” miatt, ezért haza kellett utaznia.