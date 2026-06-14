Nemzeti Sportrádió

Megkapja teljes honoráriumát a mellőzött szomáliai bíró

V. H. L.V. H. L.
2026.06.14. 17:21
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Omar Artan szereplését „lefújták”, de a pénzét megkapja (Fotó: Getty Images)
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Omar Artan diplomata-útlevelét és amerikai vízumát elutasították, így meccset nem vezethet a labdarúgó-világbajnokságon, de a pénzét azért megkapja.

Kifizeti a teljes honoráriumot a szomáliai játékvezetőnek a FIFA. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bejelentette, hogy Omar Artan szomáliai játékvezető ugyan nem bíráskodhat a vb-n, de megkapja a tornáért járó teljes honoráriumát.

Mint ismert: Artant a Miami Nemzetközi Repülőtéren elfogták, kihallgatták, majd diplomata-útlevelét és egyszeri belépésre jogosító amerikai vízumát elutasították „terrorszervezetek feltételezett tagjaival való kapcsolata” miatt, ezért haza kellett utaznia.

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Omar Artan
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