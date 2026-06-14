Neuer és Sané is kezd a németeknél Curacao ellen – íme, a kezdőcsapatok
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
NÉMETORSZÁG–CURACAO – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Houston, NRG Stadion (Tv: M4 Sport). Vezeti: D. Dzsajed (marokkói)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Brown – F. Nmecha, Pavlovic – L. Sané, Musiala, Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
A kispad: Baumann (k), Nübel (k), Anton, Raum, Rüdiger, Thiaw, Amiri, Goretzka, P. Gross, Ouédraogo, Stiller, Beier, Leweling, Undav, Woltemade
CURACAO: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, Chong, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia, Hansen. Szövetségi kapitány: Dick Advocaat
A kispad: Bodak (k), Doornbusch (k), Brenet, Gaari, Noslin, Sambo, Van Eijma, Felida, Martha, Roemeratoe, Antonisse, Gorré, Kastaneer, Kuwas, Margaritha
A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 Manuel Neuer (Bayern München), 21 Alexander Nübel (VfB Stuttgart)
Védők: 3 Waldemar Anton (Borussia Dortmund), 18 Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), 6 Joshua Kimmich (Bayern München), 23 Felix Nmecha (Borussia Dortmund), 22 David Raum (RB Leipzig), 2 Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 Jonathan Tah (Bayern München), 24 Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia)
Középpályások: 20 Nadiem Amiri (Mainz), 8 Leon Goretzka (Bayern München), 13 Pascal Gross (Brighton & Hove Albion – Anglia), 9 Jamie Leweling (VfB Stuttgart), 10 Jamal Musiala (Bayern München), 25 Assan Ouédraogo (RB Leipzig), 5 Aleksandar Pavlovic (Bayern München), 16 Angelo Stiller (VfB Stuttgart)
Támadók: 14 Maximilian Beier (Borussia Dortmund), 7 Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 19 Leroy Sané (Galatasaray – Törökország), 26 Deniz Undav (VfB Stuttgart), 17 Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia), 11 Nick Woltemade (Newcastle United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
A CURACAÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 25 Tyrick Bodak (SC Telstar – Hollandia), 26 Trevor Doornbusch (VVV Venlo – Hollandia), 1 Eloy Room (Miami FC – Egyesült Államok)
Védők: 23 Riechedly Bazoer (Konyaspor – Törökország), 20 Joshua Brenet (Kayserispor – Törökország), 4 Roshon van Eijma (RKC Waalwijk – Hollandia), 5 Sherel Floranus (PEC Zwolle – Hollandia), 24 Deveron Fonville (NEC Nijmegen – Hollandia), 3 Jurien Gaari (Abha FC – Szaúd-Arábia), 18 Armando Obispo (PSV – Hollandia), 2 Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam – Hollandia)
Középpályások: 7 Juninho Bacuna (Volendam – Hollandia), 10 Leandro Bacuna (Igdir – Törökország), 8 Livano Comenencia (FC Zürich – Svájc), 22 Kevin Felida (Den Bosch – Hollandia), 15 Ar’Jany Martha (Rotherham United – Anglia), 13 Tyrese Noslin (SC Telstar – Hollandia), 6 Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk – Hollandia)
Támadók: 11 Jeremy Antonisse (AE Kifiszia – Görögország), 21 Tahith Chong (Sheffield United – Anglia), 14 Kenji Gorre (Maccabi Haifa – Izrael), 12 Sontje Hansen (Middlesbrough – Anglia), 19 Gervane Kastaneer (Terengganu FC – Malajzia), 17 Brandley Kuwas (Volendam – Hollandia), 9 Jürgen Locadia (Miami FC – Egyesült Államok), 16 Jearl Margaritha (Beveren – Belgium)
Szövetségi kapitány: Dick Advocaat (holland)