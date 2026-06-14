A magyar női válogatott ott lehet a 3x3-as kosárlabda Eb-n

Vasárnap is fedett pályán, tornateremben kellett játszaniuk a csapatoknak a kassai Európa-bajnoki selejtezőben. Jakab Máté vezette női csapatunk veretlenül nyerte meg a csoportját, az elődöntőben Olaszországot kellett legyőznie azért, hogy kvalifikálja magát a kontinensviadalra. Három kettes hátrányban Szabó Fanni betalált ziccerből, és a büntetőt is bedobta, amit azért kapott, mert faultolták. Nem potyogtak a kosarak, a mérkőzés első fele 4–4-gyel zárult, s bár elhúztunk kettő ponttal, távoli dobással válaszoltak erre az olaszok. Tóth Franka közelről ismét előnyhöz juttatott minket, majd Szabó elrontott ziccere után Böröndy Vivien segített. A végső döfést riválisunknak Papp Klaudia vitte be kintről, 11–7-re elhúztunk és elkönyvelhettük, ott leszünk a szeptemberi Európa-bajnokságon a belgiumi Antwerpenben!

A Csirke Ferenc által gardírozott férfiaknak nem sikerült ugyanez, noha sokáig jól alakult az erős Szlovénia elleni mérkőzés: három perccel a vége előtt 19–14-es előnyünket mutatta az eredményjelző. Aztán beesett két dupla, az egyik táblás, időt is kértek a mieink, Molnár Mátyás ziccerével egy pontra kerültünk a négy közé jutástól. Viszont hamar kaptunk egy közelit támadólepattanóból, aztán üresen maradt az egyik szlovén és bevágta a sarokduplát – 21–20 oda, kiestünk.

3X3-AS KOSÁRLABDA

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, KASSA

Férfiak. Negyeddöntő: Szlovénia–Magyarország 21–20. A mieink pontszerzői: Roszics 8, Molnár M. 6, Komma 5, Kelemen

Nők. B-csoport: Magyarország–Szlovénia 21–14 (Böröndy 7, Papp 6, Szabó F. 5, Tóth F. 3), Magyarország–Szerbia 21–7 (Tóth F. 8, Papp 6, Böröndy 5, Szabó F. 2), Szerbia–Szlovákia 19–17 – hosszabbításban, Szlovákia–Grúzia 21–5, Szlovénia–Grúzia 21–4. A végeredmény: 1. Magyarország 4 győzelem/0 vereség, 2. Szlovénia 3/1, 3. Szerbia 2/2, 4. Szlovákia 1/3, 5. Grúzia 0/4. Elődöntő: Magyarország–Olaszország 11–7 (Böröndy 5, Papp, Szabó F., Tóth F. 2-2). Magyarország kijutott az Európa-bajnokságra