Férfi vízi BL: tíz góllal nyert Montenegróban az FTC a csoportkör utolsó meccsén

Erre a sikerre még szüksége volt a Ferencvárosnak ahhoz, hogy csoportelső legyen a C-csoportban, a férfi vízilabda Bajnokok Ligája első csoportkörében, de az esélyeknek megfelelően Nyéki Balázs csapata magabiztosan nyert idegenben is a montenegrói Primorac Kotor ellen – novemberben a Komjádiban 26–15-re győzött.

Balsa Vucskovics két gyors góllal jelentkezett, Dusan Mandics szépítése után Vucskovics a harmadik gólját is megszerezte. Ezután öt FTC-bombagól következett, a második negyed elejére 1–3-ról 6–3-ra fordítottak a népligetiek. Ugyan fél perc alatt visszajött egy gólra a hazai együttes, erre megint beindult a BL-címvédő – a negyed utolsó négy percében hét ferencvárosi gólra egy kotori találat jutott, főleg a külső körről kínálták meg alaposan Dimitrije Riszticsevicset, aki a félidőig 16 lövésből csak kettőt védett.

A nagyszünetben 14–7-re vezetett az FTC – a Kotor cserekapusa, Marko Pejovics sem járt jobban. Jansik Szilárd a harmadik negyed közepén négy lövésből négy gólnál járt, a záró szakaszban Vámos Márton Márton is meglőtte a negyedik, Sztilianosz Argiropulosz már az ötödik gólját, a meccs végéhez közeledve Vismeg Zsombor találatánál már tíz góllal vezetett a vendégcsapat (23–13) – végül egy gólon múlott, hogy nem ismétlődött meg az első meccs eredménye.

A nyeretlen Vasas az A-csoport biztos utolsó helyezettjeként csobbant medencébe a zágrábi Mladost otthonában. A hazaiak elhúztak, a záró negyedre ötgólos előnnyel fordulhatott rá, innen hiába kapaszkodott a Vasas, 15–13-as vereség lett a vége. Szlobodan Nikics együttese az Eurokupa nyolcaddöntőjében folytathatja.

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló

A-csoport

Mladost Zagreb (horvát)–VasasPlaket 15–13 (4–2, 3–1, 5–4, 3–6)

Zágráb. V: Calabaro (olasz), Schopp (német)

MLADOST: Marlecic – LAZIC 2, Biljaka 2, Bukic, Vrlic, HARKOV 5, Vukicevic 1. Csere: Basic 1, Toncinic, Buljubasic 1, Radulovic, NAGAJEV 2, Loncar 1. Edző: Zoran Bajic

VASAS: Fernandes – SZALAI P. 5, Durdics 2, Lakatos S., Foszkolosz, Ragács, Várnai. Csere: Csorba, Gábor L. 1, Tasi, Dala D., Bátori 2, GYÁRFÁS T. 3. Edző: Szlobodan Nikics

Emberelőny-kihasználás: 21/3, ill. 17/4

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –

Kipontozódott: Lakatos S. (18. p.), Dala D. (21. p.), Ragács (24. p.), Várnai (25. p.), Tasi (28. p.), Biljaka (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – Nem kezdtünk jól, de utána szépen visszakapaszkodtunk a meccsbe. Elégedett vagyok a játékosaimmal, mindent megtettek, több kiemelkedő egyéni teljesítmény is volt. Sajnos néhány buta hiba és a minket sújtó kiállítási arány miatt nem tudtunk pontot szerezni, pedig szerintem benne volt a meccsben. Szeretném, ha a Honvéd ellen szombaton is hasonló arcunkat mutatnánk.

C-csoport

VPK Primorac Kotor (montenegrói)–FTC-Telekom Waterpolo 15–25 (3–5, 4–9, 6–5, 2–6)

Kotor. V: Cabanas (spanyol), Svarc (izraeli)

KOTOR: Riszticsevics – SZTANOJEVICS 4, Inaba, VUCSKOVICS 3, SZ. CSETKOVICS 3, Vidovics, Murisics 1. Csere: Pejovics (kapus), Brguljan, Mrsics 2, Vico, Brkics 1, Petkovics, Perov 1. Edző: Athanasziosz Kehajiasz

FTC: Szakonyi – VIGVÁRI VENDEL 2, ARGIROPULOSZ 5, JANSIK SZ. 4, Lugosi 1, Mandics 2, VÁMOS 4. Csere: Lévai (kapus), Nagy Ákos 2, Di Somma 2, Haverkampf, Varga V. 1, De Toro, Vismeg Zs. 2. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 14/8, ill. 12/9

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/0

Kipontozódott: Haverkampf (19. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Elégedett vagyok, hogy sikerült megnyernünk a mérkőzést. Azért is volt lényeges a siker, mert ezzel elsők lettünk a csoportban. A Kotor ellen sosem egyszerű játszani, nagyon sok gólt lő, szeret támadni, de mi is meglőttük azt a gólszámot, ami a biztos győzelemhez szükséges. Fontos volt, hogy csoportelsőként zárjunk.