Magabiztosan jutott tovább a Szeged, kialakult a legjobb négy mezőnye a férfi kézi Magyar Kupában

Az első félidőben is végig vezetett a címvédő, nyolcszoros kupagyőztes Szeged, ám a szünet után döntötte el a párharcot, amikor egy 5–1-es sorozattal hétgólos előnyre tett szert. Az NB I/B-ben negyedik helyen álló debreceni csapat minden esélye elszállt ekkor, és már csak a különbség volt kérdés. A Tisza-parti gárda a kilenc gólt szerző 22 éves jobbszélsője, Szilágyi Benjámin vezérletével 37–26-ra győzött, így utolsóként jutott be a legjobb négy közé, ahová korábban a Veszprém, a NEKA és a Tatabánya kvalifikálta magát.

A négyes döntőt április 18-án és 19-én rendezik meg a győri Audi Arénában. Az elődöntők párosítását február 23-án az M4 Sport Kézilabda magazin című műsorában sorsolják ki.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Debreceni EAC (NB I/B)–OTP Bank-Pick Szeged 26–37 (12–15)

Ld: Kovács B. 6, ill. Szilágyi B. 9, Frimmel, Toto 6-6

Korábban játszották

HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC 30–41 (12–21)

Liqui Moly NEKA–Balatonfüredi KSE 25–24 (11–14)

Tatabánya–PLER-Budapest 33–32 (17–13)