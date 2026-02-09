Keddi sportműsor: kezdődik a rövid pályás gyorskorcsolya a téli olimpián

FEBRUÁR 10., KEDD

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

20.30: Chelsea–Leeds United (Tv: Spíler1)

20.30: Everton–AFC Bournemouth (Tv: Spíler2)

20.30: Tottenham Hotspur–Newcastle United

21.15: West Ham United–Manchester United (Tv: Match4)

NÉMET KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

20.45: Hertha BSC (II.)–Freiburg (Tv: Sport2)

OLASZ KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Napoli–Como (Tv: Arena4)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: M4 Sport, M4 Sport+, Eurosport1, Eurosport2

ALPESI SÍ

10.30: női csapat kombináció, lesiklás

14.00: női csapat kombináció, műlesiklás, DÖNTŐ

CURLING

14.05: vegyes páros, bronzmérkőzés, Nagy-Britannia–Olaszország

18.05: vegyes páros, DÖNTŐ, Svédország–Egyesült Államok

JÉGKORONG

NŐK

A-csoport

20.10: Kanada–Egyesült Államok

21.10: Finnország–Svájc

B-csoport

12.10: Japán–Svédország

16.40: Olaszország–Németország

MŰKORCSOLYA

18.30: férfi rövidprogram

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Női 500 m

10.30: előfutamok (Végi Diána Laura)

Férfi 1000 m

11.10: előfutamok (Moon Wonjun, Nógrádi Bence)

Vegyes váltó

11.59: negyeddöntő (Magyarország)

12.34: elődöntő

13.03: DÖNTŐ

SÍFUTÁS

9.15: női klasszikus stílusú sprint, selejtező (Pónya Sára)

9.55: férfi klasszikus stílusú sprint, selejtező (Büki Ádám)

11.45: női klasszikus stílusú sprint, DÖNTŐ

12.15: férfi klasszikus stílusú sprint, DÖNTŐ

SÍLÖVÉSZET

13.30: férfi egyéni indításos, 20 km, DÖNTŐ

SÍUGRÁS

17.30: vegyes csapatverseny, selejtező

18.45: vegyes csapatverseny, DÖNTŐ

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

11.15: férfi mogul, selejtező

12.30: férfi slopestyle DÖNTŐ

14.15: női mogul, selejtező

SZÁNKÓ

17.00: női egyes 3. és 4. futam, DÖNTŐ

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OB I, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.30: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: SZTE-Szedeák–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

LÓSPORT

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti 1022 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

20.00: Szolnoki RK-SC SI–MÁV Előre Foxconn

TENISZ

ATP 500-as torna, Dallas, Rotterdam

ATP 250-es torna, Buenos Aires

WTA-torna, Doha

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Gyurta Gergely, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Kommentháború a tenisz Davis-kupa-selejtező után

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Virányi Zsolt jelentkezik a téli olimpiáról

9.00: Csisztu Zsuzsát hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az elmúlt hét legfontosabb sporteseményei és élő közvetítések a téli olimpiáról

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Gurisatti Gréta

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás horgászmagazin

13.30: Profil Csisztu Zsuzsával

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Futsal, Eb-értékelés a válogatott két játékosával, Pál Patrikkal és Gémesi Gergővel

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, Kis Tamás

17.00: Ez történt ma a téli olimpián – Virányi Zsoltot kapcsoljuk a helyszínről

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, jelen állás szerint jövőre BL-főtáblás lenne a Ferencváros

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Vízilabda, vendég: Golopencza Szonja Eb-ezüstérmes

19.00: Vízilabda, interjú Varga Zsolt férfi szövetségi kapitánnyal

20.00: Labdarúgás, Magyar Kupa-előzetes. Remekeltek kézilabdázóink az Európa-ligában

21.00: Huszti András-interjú. Jelen állás szerint jövőre BL-főtáblás lenne a Ferencváros. Ez történt a téli olimpián – magyar és nemzetközi kitekintő

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág