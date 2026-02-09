Nemzeti Sportrádió

Keddi sportműsor: kezdődik a rövid pályás gyorskorcsolya a téli olimpián

2026.02.09.
Elkezdődik a rövid pályás gyorskorcsolyázók programja a milánói-cortinai téli olimpián, amelyen a vegyes váltók versenyében már bajnokot is avatnak. Kedden összesen kilenc számban osztanak érmeket az ötkarikás játékokon. Angliában hétközi Premier League-forduló kezdődik, Németországban és Olaszországban kupanegyeddöntőket játszanak. Itthon a jégkorong Magyar Kupában szintén a négy közé jutás lesz a tét. Íme, a keddi sportműsor!

 FEBRUÁR 10., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
20.30: Chelsea–Leeds United (Tv: Spíler1)
20.30: Everton–AFC Bournemouth (Tv: Spíler2)
20.30: Tottenham Hotspur–Newcastle United
21.15: West Ham United–Manchester United (Tv: Match4)

NÉMET KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
20.45: Hertha BSC (II.)–Freiburg (Tv: Sport2)

OLASZ KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Napoli–Como (Tv: Arena4)

 XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 

Tv: M4 Sport, M4 Sport+, Eurosport1, Eurosport2

ALPESI SÍ
10.30: női csapat kombináció, lesiklás
14.00: női csapat kombináció, műlesiklás, DÖNTŐ

CURLING
14.05: vegyes páros, bronzmérkőzés, Nagy-Britannia–Olaszország
18.05: vegyes páros, DÖNTŐ, Svédország–Egyesült Államok

JÉGKORONG
NŐK
A-csoport
20.10: Kanada–Egyesült Államok
21.10: Finnország–Svájc 
B-csoport
12.10: Japán–Svédország
16.40: Olaszország–Németország 

MŰKORCSOLYA
18.30: férfi rövidprogram

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Női 500 m
10.30: előfutamok (Végi Diána Laura)
Férfi 1000 m
11.10: előfutamok (Moon Wonjun, Nógrádi Bence)
Vegyes váltó
11.59: negyeddöntő (Magyarország)
12.34: elődöntő
13.03: DÖNTŐ

SÍFUTÁS
 9.15: női klasszikus stílusú sprint, selejtező (Pónya Sára) 
 9.55: férfi klasszikus stílusú sprint, selejtező (Büki Ádám)
11.45: női klasszikus stílusú sprint, DÖNTŐ
12.15: férfi klasszikus stílusú sprint, DÖNTŐ

SÍLÖVÉSZET
13.30: férfi egyéni indításos, 20 km, DÖNTŐ

SÍUGRÁS
17.30: vegyes csapatverseny, selejtező 
18.45: vegyes csapatverseny, DÖNTŐ

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.15: férfi mogul, selejtező
12.30: férfi slopestyle DÖNTŐ
14.15: női mogul, selejtező

SZÁNKÓ
17.00: női egyes 3. és 4. futam, DÖNTŐ

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG 
OB I, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.30: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák 
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19 

KOSÁRLABDA 
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: SZTE-Szedeák–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 

LÓSPORT
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti 1022 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
20.00: Szolnoki RK-SC SI–MÁV Előre Foxconn

TENISZ
ATP 500-as torna, Dallas, Rotterdam
ATP 250-es torna, Buenos Aires
WTA-torna, Doha

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Gyurta Gergely, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Kommentháború a tenisz Davis-kupa-selejtező után
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Virányi Zsolt jelentkezik a téli olimpiáról
9.00: Csisztu Zsuzsát hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az elmúlt hét legfontosabb sporteseményei és élő közvetítések a téli olimpiáról
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Gurisatti Gréta
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás horgászmagazin
13.30: Profil Csisztu Zsuzsával
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Futsal, Eb-értékelés a válogatott két játékosával, Pál Patrikkal és Gémesi Gergővel
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, Kis Tamás
17.00: Ez történt ma a téli olimpián – Virányi Zsoltot kapcsoljuk a helyszínről
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, jelen állás szerint jövőre BL-főtáblás lenne a Ferencváros

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Vízilabda, vendég: Golopencza Szonja Eb-ezüstérmes
19.00: Vízilabda, interjú Varga Zsolt férfi szövetségi kapitánnyal
20.00: Labdarúgás, Magyar Kupa-előzetes. Remekeltek kézilabdázóink az Európa-ligában
21.00: Huszti András-interjú. Jelen állás szerint jövőre BL-főtáblás lenne a Ferencváros. Ez történt a téli olimpián – magyar és nemzetközi kitekintő
21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág

 

