Másodszor nyert a Haladás; kétgólos hátrányból fordított a Kecskemét a futsal NB I-ben

Öthetes szünetet követően folytatódtak a férfi futsal NB I küzdelmei, melynek 20. fordulójának szerdai játéknapján a Haladás megszerezte második győzelmét a bajnokságban, miután hazai pályán 4–1-re megverte az MFA-t. A PTE-PEAC kettő nullára és négy kettőre is vezetett, ám a Kecskemét egalizált, majd a győztes gólt az utolsó percben megszerezve nyert 5–4-re idegenben.

FÉRFI FUTSAL NB I

20. FORDULÓ

Haladás VSE–Magyar Futsal Akadémia 4–1

PTE-PEAC–Kecskemét 4–5 Csütörtökön játsszák

20.30: H.O.P.E. Futsal–Berettyóújfalu

Pénteken játsszák

18.00: Nyíregyháza–Újpest

18.30: DEAC–Aramis SE

19.00: Nyírbátor–Veszprém Az állás

1. Veszprém 55 pont (19 mérkőzés)

2. Újpest 49 pont (19)

3. Nyíregyháza 40 pont (19)

4. Nyírbátor 29 pont (19)

5. Kecskemét 28 pont (20, 9 győzelem)

6. DEAC 28 pont (19, 8 győzelem)

7. Aramis SE 25 pont (19, 8 győzelem)

8. Berettyóújfalu 25 pont (19, 7 győzelem)

9. PTE-PEAC 19 pont (20)

10. H.O.P.E. Futsal 17 pont (19)

11. Magyar Futsal Akadémia 15 pont (20)

12. Haladás 7 pont (20)