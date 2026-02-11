Másodszor nyert a Haladás; kétgólos hátrányból fordított a Kecskemét a futsal NB I-ben
Öthetes szünetet követően folytatódtak a férfi futsal NB I küzdelmei, melynek 20. fordulójának szerdai játéknapján a Haladás megszerezte második győzelmét a bajnokságban, miután hazai pályán 4–1-re megverte az MFA-t. A PTE-PEAC kettő nullára és négy kettőre is vezetett, ám a Kecskemét egalizált, majd a győztes gólt az utolsó percben megszerezve nyert 5–4-re idegenben.
FÉRFI FUTSAL NB I
20. FORDULÓ
Haladás VSE–Magyar Futsal Akadémia 4–1
PTE-PEAC–Kecskemét 4–5
Csütörtökön játsszák
20.30: H.O.P.E. Futsal–Berettyóújfalu
Pénteken játsszák
18.00: Nyíregyháza–Újpest
18.30: DEAC–Aramis SE
19.00: Nyírbátor–Veszprém
Az állás
1. Veszprém 55 pont (19 mérkőzés)
2. Újpest 49 pont (19)
3. Nyíregyháza 40 pont (19)
4. Nyírbátor 29 pont (19)
5. Kecskemét 28 pont (20, 9 győzelem)
6. DEAC 28 pont (19, 8 győzelem)
7. Aramis SE 25 pont (19, 8 győzelem)
8. Berettyóújfalu 25 pont (19, 7 győzelem)
9. PTE-PEAC 19 pont (20)
10. H.O.P.E. Futsal 17 pont (19)
11. Magyar Futsal Akadémia 15 pont (20)
12. Haladás 7 pont (20)
