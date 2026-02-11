NB II: a BVSC-től távozó védő a Videotonban kötött ki

Jelentős másodosztályú tapasztalattal rendelkező játékossal erősítette meg keretét a Videoton. A hátvédként bevethető, 184 centiméter magas Hesz Olivér 2011 és 2015 között a Vasas akadémiáján pallérozódott, majd egy évet játszott a Honvéd akadémiáján. A 2018–2019-es idényt Csepelen töltötte, majd másfél évig a Taksonyt, újabb másfél évig pedig a Szentlőrincet erősítette. 2022 őszén Dunaújvárosban futballozott, 2023 tavaszán a Dorog színeiben szerepelt.

2023 júliusában érkezett a BVSC-Zuglóhoz. A most futó kiírásban 10 NB II-es bajnokin és két Mol Magyar Kupa-találkozón lépett pályára, a kupában gólt is szerzett. Pályafutása során már 92 másodosztályú bajnokinál jár, ezeken két gólt lőtt, a Magyar Kupában pedig 9 alkalommal lépett pályára.

„Nagyon örültem a Videoton megkeresésének, nagy motivációval érkeztem, szeretnék segíteni a csapatnak abban, hogy feljebb lépjen a tabellán – mondta a klubhonlapon a szerződés aláírása után Hesz, aki a 3-as mezben futballozik majd. – Védőként célom, hogy minél több kapott gól nélküli meccsünk legyen, és ezáltal csapatszinten minél több mérkőzést tudjunk megnyerni. Nagyon profi közegbe érkeztem, NB I-es körülmények vannak Székesfehérváron, ehhez méltóan kell teljesítenünk a pályán is.”

„Hesz Olivér személyében rutinos védővel erősítettük meg a keretünket – fejtegette Nikolics Nemanja sportigazgató. – Külön ki kell emelnem, hogy nagyon jó mentalitású játékosról van szó, aki a pályán – jó értelemben véve – agresszívan futballozik, s biztos, hogy vele még stabilabb lesz a védelmünk. Nagy erőssége a fejjátéka elől és hátul is.”

A Nemzeti Sport információi szerint Hesz Olivér mellett további két futballista is távozhat a BVSC-től: Tóth Keve és Szilágyi Máté átadólistára került, s szabadon kereshetnek maguknak csapatot, mivel a zuglói klub már nem számít rájuk a tavaszi szezonban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezők: Babós Levente (Újpest – kölcsönbe, legutóbb kölcsönben DVTK), Katona Máté (Gyirmót), Lehoczky Roland (MTK), Törőcsik Péter (MTK – kölcsönbe)

Távozók: Böndi Ádám (?), Hesz Olivér (Videoton FC Fehérvár), Tamás Olivér (Nyíregyháza – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Bartusz Dániel (magyar-szerb, Mezőkövesd), Geiger Bálint (Újpest – kölcsönbe), Haraszti Zsolt (Paks – kölcsönbe), Hesz Olivér (BVSC), Köllő Kende (Paks II – kölcsönbe), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd – kölcsönbe)

Távozott: Árva Bence (III. Kerület – kölcsönből vissza), Bobál Gergely (Gyirmót FC Győr), Kálnoki-Kis Zsombor (?), Kocsis Bence (Szentlőrinc), Papp Milán (KTE – kölcsönből vissza), Tiefenbach Dániel (?), Tóth Levente Milán (?), Tóth Tamás Vid (Ajka – kölcsönbe), Svékus Olivér (Újpest – kölcsönből vissza)