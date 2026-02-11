Legyőzte lengyel vendégét a Falco, és bejutott a legjobb nyolc közé az Európa-kupában

„Majd mi azért figyeljük a kispadon, hogy áll a másik meccs, de a legfontosabb, hogy nyerjünk, ez az alap” – mondta a Svajda Gábor, a Falco másodedzője a bemelegítés pillanatai alatt arra a kérdésre, hogy mennyire figyeli a stáb, a csapat a csoportban párhuzamosan zajló másik mérkőzést, a Rostock–Murcia összecsapást.

Igen, ahhoz, hogy a szombathelyiek a legjobb nyolc közé jussanak a FIBA Európa-kupában, a saját, Sopot elleni győzelmük mellett az is kellett, hogy a spanyolok Németországban legyenek sikeresek.

Úgy tűnt, a magyar ezüstérmesen nem múlik semmi, hiszen nagyszerű első negyeddel jelentkezett. Mondhatjuk azt is, hogy a Falco ott folytatta, ahol szombaton, bajnokin Pakson abbahagyta, akkor 31–12-re vitte el az utolsó negyedet és összességében az Atomerőmű elleni meccset is. A lengyelek elleni első negyedben a kapott pontok száma megegyezett a négy nappal korábbival, és dobottban sem maradtak el nagyon Perl Zoltánék, hiszen 27-ig jutottak. Minden tekintetben jobb volt ekkor a Falco, amely a második negyedben már 17 ponttal is vezetett, és nem nagyon látszott a Sopoton, hogy a számára tét nélküli meccsbe nagyon bele akarna állni.

Aztán beleállt, szerkezetet váltott Mikko Larkas vezetőedző, aki két klasszikus centert küldött a pályára, a magassági fölény pedig támadó lepattanókban és jobb védekezésben is jelentkezett – és elkezdett felzárkózni a vendégcsapat. A művelet olyan jól sikerült, hogy a nagyszünetben csupán egy triplányi volt a felek között a különbség.

Azt nem lehetett mondani, hogy Rostockban a Murcia ne igyekezett volna az első félidőben, hiszen 46–33-ra vezetett, vagyis a szombathelyiek bízhattak abban, hogy a spanyolok mindent beleadnak annak ellenére is, hogy már biztosan csoportelsőként léptek pályára.

A fordulás után – mint oly’ sokszor korábban – többnyire Perl Zoltán vállalta magára a befejezések felelősségét, a szombathelyi csapatkapitány ismét remekül játszott, és vezetésével ment elöl a Falco. Marchelus Avery két triplával hozzászólt a játékhoz, és megint tízzel ment a szombathelyi együttes. Ennyivel is kezdhette a záró etapot, az viszont már nem volt jó hír, hogy a Rostock az utolsó tíz perc előtt ledolgozta 13 pontos hátrányát…

De a Murcia becsületesen végigjátszotta utolsó meccsét, és nyert Rostockban. A németországi meccs előbb ért véget, mint a szombathelyi, a szurkolók azonnal a spanyolok éltetésébe kezdtek, miközben a Falco két és fél perccel a zárás előtt tizennégy ponttal vezetett, és már nem lehetett baj.

Minden úgy alakult az utolsó játéknapon, ahogyan kellett, a szombathelyiek negyeddöntőt játszhatnak a nemzetközi sorozatban majd márciusban (ellenfelük a szarajevói KK Bosna lesz). Nagyszerű eredmény ez a klubnak és a magyar kosárlabdázásnak egyaránt.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA

2. CSOPORTKÖR

K-csoport, 6. (utolsó) forduló

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–ENERGA TREFL SOPOT (lengyel) 83–74 (27–12, 12–24, 22–15, 22–23)

Szombathely, 2580 néző. V: Sahin (török), Prpa (szerb), Edis (török)

FALCO: Váradi 3, Tanoh Dez 3, Whelan 6/3, AVERY 13/9, TORO 6. Csere: PERL 24, NOVAKOVICS 14/9, BOGNÁR 10, Keller Á. 4, Herger, Verasztó. Edző: Milos Konakov

SOPOT: Schenk, Goins 8/6, SCRUGGS 14/3, Kacinas 9, Witlinski 6. Csere: Suurorg 9/3, ZAPALA 16, ADDAE-WUSU 10/6, Nowicki 2, Kiejzik. Edző: Mikko Larkas

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–2. 6. p.: 16–4. 11. p.: 29–12. 14. p.: 35–19. 17. p.: 35–27. 20. p.: 39–36. 23. p.: 50–43. 25. p.: 57–47. 30. p.: 61–51. 33. p.: 66–51. 36. p.: 76–61. 39. p.: 83–69

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Nincs is jobb módja megünnepelni egy születésnapot, mint egy történelmi tettel! Mert azzal, hogy bejutottunk az Európa-kupa legjobb nyolc csapata közé, bizony klubtörténelmet írtunk. Nagyon örülök, rendkívül büszke vagyok a csapatra, óriási sikert értünk el. Rátérve a meccsre: gyorsan tetemes előnyre tettünk szert, aztán elkényelmesedtünk, míg az ellenfél minden mindegy alapon játszott, ismét szorossá tudta tenni a mérkőzést. De tudtunk újítani, nagyszerűen küzdöttünk, végül biztosan nyertünk. Nagyon jó csapatokat utasítottunk magunk mögé, ami jelentős fegyvertény.

Mikko Larkas: – Tudtuk, hogy jó csapat, nehéz meccs vár ránk. Egy nemzetközi sorozatban nincs felesleges mérkőzés, ennek megfelelően nyerni akartunk Szombathelyen, jó szájízzel akartunk búcsúzni az Európa-kupától. Gyengén kezdtünk, de nagy örömömre fel tudtunk zárkózni. Csak rövid időszakban történt az a pályán, amit mi akartunk, mert a Falco rendezni tudta a sorait – ellenfelünknek láthatóan nagy motivációt adott a továbbjutás lehetősége.

A csoport másik mérkőzésén

Rostock Seawolves (német)–UCAM Murcia (spanyol) 82–89 (20–22, 13–24, 30–17, 19–26)

A csoport végeredménye: 1. Murcia 12 pont, 2. Falco 9, 3. Rostock 8, 4. Sopot 7

A negyeddöntőben a szarajevói KK Bosna lesz a szombathelyiek ellenfele. A negyeddöntő első mérkőzéseit március 11-én, a visszavágók március 18-án játsszák le.

PERL Zoltán, a Falco hátvédje: – Örülök a győzelemnek és a továbbjutásnak is. Ez a siker óriási eredmény – nem csak nekünk, erre a továbbjutásra talán az egész magyar kosárlabda-társadalom büszke lehet. Nem adták könnyen a továbbjutást, erős csapatokat kellett legyőznünk, hogy idáig eljuthassunk. Most kiélvezzük a sikert, de az élet nem áll meg, a hazai porondon is várnak még ránk nagy feladatok.

Szymon ZAPALA, a Sopot centere: – Mind támadásban, mind védekezésben puhán kezdtünk, ami rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Mert utána felzárkóztunk, egy pillanatra ismét nyílttá tudtuk tenni a meccset – ám ez a felzárkózás sok energiát emésztett fel. A Falco a harmadik és a negyedik negyedben fokozta a tempót, és eldöntötte a csatát.