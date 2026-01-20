„Európa egyik legerősebb csapata vár ránk” – Cristian Chivu az Inter–Arsenal BL-csata előtt
Igazi futballcsemege kedd este az olasz és az angol bajnokság éllovasa csap össze egymással, az Internazionale az Arsenalt látja vendégül a Bajnokok Ligájában. A tét a milánóiak vállát nyomja inkább, hiszen az együttes azért teper, hogy a tabella első nyolc helyezettje között zárjon, míg a londoniak kedvező helyzetben várják az összecsapást, százszázalékos mérlegüknek köszönhetően ugyanis nemcsak az élen állnak, már a nyolcaddöntőbe is megváltották jegyüket. Az „ágyúsok” rekorddöntésre készülnek: ha győznek a San Siróban, a klub történetében először nyernek egymást követő hét mérkőzést a BL-ben. Ez persze nem lesz ujjgyakorlat, kiélezett csata várható, ráadásul az utóbbi időben nem jön ki nekik a lépés Olaszországban: a legutóbbi öt meccsük mérlege egy döntetlen, négy vereség és nulla szerzett gól – ez persze nem téveszti meg az Inter szakmai stábját.
„Európa egyik legerősebb csapatával állunk szemben – idézi a La Gazzetta dello Sport Cristian Chivut, az Internazionale vezetőedzőjét. – Ellenfelünknél befektettek, megvan a saját identitásuk, és folyamatosan fejlődnek. Mikel Arteta menedzser fiatal edző létére kellően tapasztalt és ambiciózus, csodálom őt azért a filozófiáért, amelyet átadott a csapatának – igyekszem tanulni tőle, mint minden jó kollégától. Az »ágyúsok« irányítják a játékot, jól kontráznak, a második esélyből szereznek gólt. Érettnek kell lennünk ahhoz, hogy megállítsuk őket. Szerintem jelenleg az Arsenal és a Bayern München Európa két legerősebb csapata, ugyanakkor azzal is tisztában vagyok, hogy mi milyen erőkből állunk. Az Arsenalnak nagyszerűek a pontrúgásai, de talán ők is aggódnak, amiért mi is rögzített helyzetekből szerzünk gólokat. Nem érezzük magunkat esélytelennek, a legjobb formánkat hozzuk majd.”
Az Internazionalét illetően nem lehet azt mondani, hogy maximálisan kiszolgálná játékával közönsége igényeit, ugyanakkor magabiztosan hozza mérkőzései döntő többségét – ezért is vezeti a Serie A-t. A Napoli elleni 2–2-es döntetlent követően a Leccét, majd az Udinesét is legyőzte 1–0-ra, játékosai tehát jó passzban várhatják a keddi BL-estét.
„Egy olyan klubnak, mint a miénk, sohasem szabad kizökkennie, az ellenfél kilététől függetlenül mindig mindent bele kell adnia – folytatta Cristian Chivu. – Mindenképpen a legjobb nyolc között akarunk maradni, hogy egyenesen a nyolcaddöntőbe kerüljünk, és hogy megtörjük a tézist, amiről olyan sokat beszélnek…”
Csak hogy tiszta legyen: a román szakember arra gondolt, hogy rácáfolna azokra a hangokra, amelyek szerint az Internazionale nem tud mit kezdeni a vele egy súlycsoportban lévő ellenfelekkel. A kritikában van valami, hiszen az olasz bajnokságban a Milantól, a Napolitól és a Juventustól is kikapott, a BL-ben a Liverpool és az Atlético Madrid ellen maradt pont nélkül. Chivu bánatára nem számíthat a középpálya legfontosabb láncszemének tartott Hakan Calhanoglura (vádlisérülés miatt még két hetet ki kell hagynia), valamint Denzel Dumfries felépülésére is márciusig kell várnia. Ott lehet azonban a kezdő tizenegyében a vasárnapi edzés egy részét elővigyázatosságból kihagyó Lautaro Martínez, akinél egyetlen futballista sem szerzett több BL-gólt hazai pályán a 2025-ös naptári évben: nyolcat lőtt a San Siróban.
„Minden rendben vele. Ha a tizenegyeseket nem számolom, tizenegy gólja van az idényben, és többet is szerezhetett volna. Jól érzi magát, külön öröm, hogy a védekezésben is segít nekünk a versenyszellemével, folyamatosan nyomás alatt tartja a védőket.”
Kérdés azonban, ki lesz az argentin klasszis párja: a legutóbbi bajnokin a rotálás miatt a cserék közé nevezett Marcus Thuram vagy a legutóbbi két bajnokin egy-egy gólt, illetve gólpasszt jegyző Pio Esposito?
„Marcus Thuram bizonyította, hogy ő az egyik legjobb csatár. Megvan benne a képesség és az összes tulajdonság ahhoz, hogy Európa legjobb tíz játékosa közé tartozzon. Nem látok problémát azzal, ha a kispadon ül. Sőt, javított a hatékonyságán, és még mindig fejlődhet – ezt ő is pontosan tudja.”
Kylian Mbappé nevelőegyesülete ellen készül
A Levante hazai felülmúlása ellenére a szurkolók kifütyülték a játékosokat, emiatt feszült a hangulat a Real Madridnál, amely győzelmével biztossá teheti a helyét a nyolcaddöntőben.
NEMCSAK A HÁROM PONTÉRT hajt kedd este a Monaco elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen a Real Madrid. A királyi gárda azon kívül, hogy szeretné minél inkább megerősíteni pozícióját a főtábla első nyolc helyezettje között, a szurkolói támogatásáért is küzd. Az együttes elveszítette a drukkerek bizalmát, erre utal, hogy a Levante ellen 2–0-ra megnyert hazai bajnokin a nézők kifütyülték a madridiak játékosait, amikor labdához értek – szürreális jeleneteknek lehettünk tanúi a Santiago Bernabéu Stadionban. A jelzés egyértelmű: a szurkolók elégedetlenek a csapat játékával, és Xabi Alonso vezetőedző megbuktatása is haragot váltott ki sokakból, valamint az Albacete elleni Király Kupa-kiesés is mély nyomott hagyott bennük.
„Azt hiszem, értem, miért fütyültek a nézők – idézi az As Kylian Mbappét, a Real Madrid legnagyobb sztárját. – Mielőtt labdarúgó lettem, fiatalként bánatomban előfordult, hogy csúnyán beszéltem a játékosokról, és ha a stadionban voltam, kifütyültem őket. Megértem a szurkolóinkat, hiszen nem csináljuk jól a dolgunkat. Viszont ha már így tesznek, nem szabad egyetlen játékost kipécézniük, az egész csapatnak szóljon a füttykoncert. Csapatként rosszul játszunk, de megvan bennünk a jellem ahhoz, hogy ezen a pályán változtassuk. Nem gondolom, hogy a Real Madrid szurkolói ellenünk lennének. Dühösek, azonban biztos vagyok benne, hogy újra támogatnak majd minket.”
A 27 éves támadóra különleges mérkőzés vár, hiszen nevelőegyüttese ellen vezetheti győzelemre csapatát.
„Csodálatos időszakot töltöttem a Monacónál, sok álmot válthattam valóra a klubnál – bár még sok célomat nem értem el. Ahogy mindig is hangsúlyoztam, nem tartanék itt a Monaco nélkül, annyit tanultam és fejlődtem az egyesületnél játékosként. Ugyan jelenleg nincs topformában a Monaco csapata, játékosai mindig tudják, hogyan kell magas szintre emelni a futballt. Agresszívnak kell lennünk, és meg kell mutatnunk, mi lakozik bennünk. Győzni akarunk, hogy biztossá tegyük a helyünket a legjobb nyolc között.”
Az erőviszonyokat befolyásolhatja, hogy a Real Madridnál több meghatározó futballistára nem számíthat Álvaro Arbeloa vezetőedző: Antonio Rüdiger és Rodrygo játéka kérdéses, ők külön edzettek az utolsó, hétfői tréningen, míg Éder Militao, Trent Alexander-Arnold és Ferland Mendy sérülés miatt biztosan kihagyja az összecsapást.
Elérheti a nyolcaddöntőt a PSG
Mindkét csapat volt már jobb formában, de egyiknek sem kell szégyenkeznie közelmúltbeli eredménysora miatt.
A CÍMVÉDŐ PSG és a Sporting CP először találkozik az európai kupaporondon, és egyikük sem számíthat könnyű mérkőzésre. A portugálok két pontra állnak az automatikus továbbjutást érő helyektől, a franciák pedig az automatikus nyolcaddöntős szereplésért küzdenek.
Mindkét gárda mutatott már félelmetesebb formát, ám egyiknek sem kell feltétlenül szégyenkeznie. A Sporting a BL előző fordulójában kikapott a Bayern vendégeként, de mindhárom hazai meccsét megnyerte, stadionjában tizenkét mérkőzés óta veretlen, és a francia csapatok ellen is jó a mérlege otthon, az utóbbi kilenc ilyen meccsből hetet megnyert.
A PSG két trófeát is begyűjtött az elmúlt időszakban, igaz, a Flamengo elleni Interkontinentális Kupát, valamint a Marseille-jel szembeni francia Szuperkupát is tizenegyesek után emelhette a magasba, miközben a francia élvonalban meglepő módon csak a második helyen áll a Lens mögött, igaz, a hétvégén a duplázó Ousmane Dembélé vezérletével könnyedén győzte le 3–0-ra a Lille-t. És ha a Sportingnak jól megy hazai pályán a franciák ellen, a PSG-nek kifejezetten gyenge a mérlege Portugáliában: a legutóbbi nyolc szerepléséből csak egyet nyert meg.
Mindkét oldalon lesznek fontos hiányzók. A Sportingnál Pedro Goncalves, Nuno Santos, Ousmane Diomande, Geovany Quenda és Fotisz Ioannidisz sérülés miatt nem játszhat, a csapatkapitány, Morten Hjulmand pedig eltiltott. A vendégeknél Li Gangin, Matvej Szafonov, Joao Neves és Quentin Ndjantou sérült, Lucas Hernandez eltiltott, míg Asraf Hakimi és Ibrahim Mbaye vasárnap még az Afrikai Nemzetek Kupája-döntőn játszott.
GY. B.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ – a keddi program
16.30: Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)
18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz)
21.00: Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Paris SG (francia) (Tv: Sport2)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Villarreal (spanyol)–Ajax (holland)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
6
6
–
–
17–1
+16
18
|2. Bayern München
6
5
–
1
18–7
+11
15
|3. Paris SG
6
4
1
1
19–8
+11
13
|4. Manchester City
6
4
1
1
12–6
+6
13
|5. Atalanta
6
4
1
1
8–6
+2
13
|6. Internazionale
6
4
–
2
12–4
+8
12
|7. Real Madrid
6
4
–
2
13–7
+6
12
|8. Atlético Madrid
6
4
–
2
15–12
+3
12
|9. Liverpool
6
4
–
2
11–8
+3
12
|10. Borussia Dortmund
6
3
2
1
19–13
+6
11
|11. Tottenham
6
3
2
1
13–7
+6
11
|12. Newcastle United
6
3
1
2
13–6
+7
10
|13. Chelsea
6
3
1
2
13–8
+5
10
|14. Sporting
6
3
1
2
12–8
+4
10
|15. FC Barcelona
6
3
1
2
14–11
+3
10
|16. Marseille
6
3
–
3
11–8
+3
9
|17. Juventus
6
2
3
1
12–10
+2
9
|18. Galatasaray
6
3
–
3
8–8
0
9
|19. Monaco
6
2
3
1
7–8
–1
9
|20. Bayer Leverkusen
6
2
3
1
10–12
–2
9
|21. PSV
6
2
2
2
15–11
+4
8
|22. Qarabag
6
2
1
3
10–13
–3
7
|23. Napoli
6
2
1
3
6–11
–5
7
|24. Köbenhavn
6
2
1
3
10–16
–6
7
|25. Benfica
6
2
–
4
6–8
–2
6
|26. Pafosz
6
1
3
2
4–9
–5
6
|27. Royale Union SG
6
2
–
4
7–15
–8
6
|28. Athletic Bilbao
6
1
2
3
4–9
–5
5
|29. Olympiakosz
6
1
2
3
6–13
–7
5
|30. Eintracht Frankfurt
6
1
1
4
8–16
–8
4
|FC Bruges
6
1
1
4
8–16
–8
4
|32. Bodö/Glimt
6
–
3
3
9–13
–4
3
|33. Slavia Praha
6
–
3
3
2–11
–9
3
|34. Ajax
6
1
–
5
5–18
–13
3
|35. Villarreal
6
–
1
5
4–13
–9
1
|36. Kajrat Almati
6
–
1
5
4–15
–11
1