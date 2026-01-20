„Európa egyik legerősebb csapata vár ránk” – Cristian Chivu az Inter–Arsenal BL-csata előtt

Igazi futballcsemege kedd este az olasz és az angol bajnokság éllovasa csap össze egymással, az Internazionale az Arsenalt látja vendégül a Bajnokok Ligájában. A tét a milánóiak vállát nyomja inkább, hiszen az együttes azért teper, hogy a tabella első nyolc helyezettje között zárjon, míg a londoniak kedvező helyzetben várják az összecsapást, százszázalékos mérlegüknek köszönhetően ugyanis nemcsak az élen állnak, már a nyolcaddöntőbe is megváltották jegyüket. Az „ágyúsok” rekorddöntésre készülnek: ha győznek a San Siróban, a klub történetében először nyernek egymást követő hét mérkőzést a BL-ben. Ez persze nem lesz ujjgyakorlat, kiélezett csata várható, ráadásul az utóbbi időben nem jön ki nekik a lépés Olaszországban: a legutóbbi öt meccsük mérlege egy döntetlen, négy vereség és nulla szerzett gól – ez persze nem téveszti meg az Inter szakmai stábját.

„Európa egyik legerősebb csapatával állunk szemben – idézi a La Gazzetta dello Sport Cristian Chivut, az Inter­nazionale vezetőedzőjét. – Ellenfelünknél befektettek, megvan a saját identitásuk, és folyamatosan fejlődnek. Mikel Arteta menedzser fiatal edző létére kellően tapasztalt és ambiciózus, csodálom őt azért a filozófiáért, amelyet átadott a csapatának – igyekszem tanulni tőle, mint minden jó kollégától. Az »ágyúsok« irányítják a játékot, jól kontráznak, a második esélyből szereznek gólt. Érettnek kell lennünk ahhoz, hogy megállítsuk őket. Szerintem jelenleg az Arsenal és a Bayern München Európa két legerősebb csapata, ugyanakkor azzal is tisztában vagyok, hogy mi milyen erőkből állunk. Az Arsenalnak nagyszerűek a pontrúgásai, de talán ők is aggódnak, amiért mi is rögzített helyzetekből szerzünk gólokat. Nem érezzük magunkat esélytelennek, a legjobb formánkat hozzuk majd.”

Az Internazionalét illetően nem lehet azt mondani, hogy maximálisan kiszolgálná játékával közönsége igényeit, ugyanakkor magabiztosan hozza mérkőzései döntő többségét – ezért is vezeti a Serie A-t. A Napoli elleni 2–2-es döntetlent követően a Leccét, majd az Udinesét is legyőzte 1–0-ra, játékosai tehát jó passzban várhatják a keddi BL-estét.

„Egy olyan klubnak, mint a miénk, sohasem szabad kizökkennie, az ellenfél kilététől függetlenül mindig mindent bele kell adnia – folytatta Cristian Chivu. – Mindenképpen a legjobb nyolc között akarunk maradni, hogy egyenesen a nyolcaddöntőbe kerüljünk, és hogy megtörjük a tézist, amiről olyan sokat beszélnek…”

Csak hogy tiszta legyen: a román szakember arra gondolt, hogy rácáfolna azokra a hangokra, amelyek szerint az Internazionale nem tud mit kezdeni a vele egy súlycsoportban lévő ellenfelekkel. A kritikában van valami, hiszen az olasz bajnokságban a Milantól, a Napolitól és a Juventustól is kikapott, a BL-ben a Liverpool és az Atlético Madrid ellen maradt pont nélkül. Chivu bánatára nem számíthat a középpálya legfontosabb láncszemének tartott Hakan Calhanoglura (vádlisérülés miatt még két hetet ki kell hagynia), valamint Denzel Dumfries felépülésére is márciusig kell várnia. Ott lehet azonban a kezdő tizenegyében a vasárnapi edzés egy részét elővigyázatosságból kihagyó Lautaro Martínez, akinél egyetlen futballista sem szerzett több BL-gólt hazai pályán a 2025-ös naptári évben: nyolcat lőtt a San Siróban.

„Minden rendben vele. Ha a tizenegyeseket nem számolom, tizenegy gólja van az idényben, és többet is szerezhetett volna. Jól érzi magát, külön öröm, hogy a védekezésben is segít nekünk a versenyszellemével, folyamatosan nyomás alatt tartja a védőket.”

Kérdés azonban, ki lesz az argentin klasszis párja: a legutóbbi bajnokin a rotálás miatt a cserék közé nevezett Marcus Thuram vagy a legutóbbi két bajnokin egy-egy gólt, illetve gólpasszt jegyző Pio Esposito?

„Marcus Thuram bizonyította, hogy ő az egyik legjobb csatár. Megvan benne a képesség és az összes tulajdonság ahhoz, hogy Európa legjobb tíz játékosa közé tartozzon. Nem látok problémát azzal, ha a kispadon ül. Sőt, javított a hatékonyságán, és még mindig fejlődhet – ezt ő is pontosan tudja.”

Kylian Mbappé nevelőegyesülete ellen készül

A Levante hazai felülmúlása ellenére a szurkolók kifütyülték a játékosokat, emiatt feszült a hangulat a Real Madridnál, amely győzelmével biztossá teheti a helyét a nyolcaddöntőben.

NEMCSAK A HÁROM PONTÉRT hajt kedd este a Monaco elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen a Real Madrid. A királyi gárda azon kívül, hogy szeretné minél inkább megerősíteni pozícióját a főtábla első nyolc helyezettje között, a szurkolói támogatásáért is küzd. Az együttes elveszítette a drukkerek bizalmát, erre utal, hogy a Levante ellen 2–0-ra megnyert hazai bajnokin a nézők kifütyülték a madridiak játékosait, amikor labdához értek – szürreális jeleneteknek lehettünk tanúi a Santiago Bernabéu Stadionban. A jelzés egyértelmű: a szurkolók elégedetlenek a csapat játékával, és Xabi Alonso vezetőedző megbuktatása is haragot váltott ki sokakból, valamint az Albacete elleni Király Kupa-kiesés is mély nyomott hagyott bennük.

Kylian Mbappé (Fotó: AFP)

„Azt hiszem, értem, miért fütyültek a nézők – idézi az As Kylian Mbappét, a Real Madrid legnagyobb sztárját. – Mielőtt labdarúgó lettem, fiatalként bánatomban előfordult, hogy csúnyán beszéltem a játékosokról, és ha a stadionban voltam, kifütyültem őket. Megértem a szurkolóinkat, hiszen nem csináljuk jól a dolgunkat. Viszont ha már így tesznek, nem szabad egyetlen játékost kipécézniük, az egész csapatnak szóljon a füttykoncert. Csapatként rosszul játszunk, de megvan bennünk a jellem ahhoz, hogy ezen a pályán változtassuk. Nem gondolom, hogy a Real Madrid szurkolói ellenünk lennének. Dühösek, azonban biztos vagyok benne, hogy újra támogatnak majd minket.”

A 27 éves támadóra különleges mérkőzés vár, hiszen nevelőegyüttese ellen vezetheti győzelemre csapatát.

„Csodálatos időszakot töltöttem a Monacónál, sok álmot válthattam valóra a klubnál – bár még sok célomat nem értem el. Ahogy mindig is hangsúlyoztam, nem tartanék itt a Monaco nélkül, annyit tanultam és fejlődtem az egyesületnél játékosként. Ugyan jelenleg nincs topformában a Monaco csapata, játékosai mindig tudják, hogyan kell magas szintre emelni a futballt. Agresszívnak kell lennünk, és meg kell mutatnunk, mi lakozik bennünk. Győzni akarunk, hogy biztossá tegyük a helyünket a legjobb nyolc között.”

Az erőviszonyokat befolyásolhatja, hogy a Real Madridnál több meghatározó futballistára nem számíthat Álvaro Arbeloa vezetőedző: Antonio Rüdiger és Rodrygo játéka kérdéses, ők külön edzettek az utolsó, hétfői tréningen, míg Éder Militao, Trent Alexander-Arnold és Ferland Mendy sérülés miatt biztosan kihagyja az összecsapást.

Elérheti a nyolcaddöntőt a PSG

Mindkét csapat volt már jobb formában, de egyiknek sem kell szégyenkeznie közelmúltbeli eredménysora miatt.

A CÍMVÉDŐ PSG és a Sporting CP először találkozik az európai kupaporondon, és egyikük sem számíthat könnyű mérkőzésre. A portugálok két pontra állnak az automatikus továbbjutást érő helyektől, a franciák pedig az automatikus nyolcaddöntős szereplésért küzdenek.

Mindkét gárda mutatott már félelmetesebb formát, ám egyiknek sem kell feltétlenül szégyenkeznie. A Sporting a BL előző fordulójában kikapott a Bayern vendégeként, de mindhárom hazai meccsét megnyerte, stadionjában tizenkét mérkőzés óta veretlen, és a francia csapatok ellen is jó a mérlege otthon, az utóbbi kilenc ilyen meccsből hetet megnyert.

Ousmane Dembélé (Fotó: AFP)

A PSG két trófeát is begyűjtött az elmúlt időszakban, igaz, a Flamengo elleni Interkontinentális Kupát, valamint a Marseille-jel szembeni francia Szuperkupát is tizenegyesek után emelhette a magasba, miközben a francia élvonalban meglepő módon csak a második helyen áll a Lens mögött, igaz, a hétvégén a duplázó Ousmane Dembélé vezérletével könnyedén győzte le 3–0-ra a Lille-t. És ha a Sportingnak jól megy hazai pályán a franciák ellen, a PSG-nek kifejezetten gyenge a mérlege Portugáliában: a legutóbbi nyolc szerepléséből csak egyet nyert meg.

Mindkét oldalon lesznek fontos hiányzók. A Sportingnál Pedro Goncalves, Nuno Santos, Ousmane Diomande, Geovany Quenda és Fotisz Ioannidisz sérülés miatt nem játszhat, a csapatkapitány, Morten Hjulmand pedig eltiltott. A vendégeknél Li Gangin, Matvej Szafonov, Joao Neves és Quentin Ndjantou sérült, Lucas Hernandez eltiltott, míg Asraf Hakimi és Ibrahim Mbaye vasárnap még az Afrikai Nemzetek Kupája-döntőn játszott.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ – a keddi program

16.30: Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz)

21.00: Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Paris SG (francia) (Tv: Sport2)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Villarreal (spanyol)–Ajax (holland)