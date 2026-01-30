Férfi kosárlabda Euroliga: olasz spanyol, szerb és görög győzelem
A férfi kosáréabda Euroliga alapszakaszának 25. fordulójában szoros meccseket játszottak a csapatok, egyedül spanyol Baskonia 11 pontos diadala volt sima a Dubai basketball ellen.
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ
Monaco (francia)–Virtus Bologna 82–84 (30–22, 21–22, 14–18, 17–22)
Crvena zvezda (szerb)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 95–92 (34–14, 10–27, 24–20, 27–31)
Baskonia (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván) 102–91 (19–23, 27–22, 29–26, 27–20)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Panathinaikosz (görög) 78–79 (17–15, 12–20, 17–20, 32–24)
