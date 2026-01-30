Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda Euroliga: olasz spanyol, szerb és görög győzelem

2026.01.30.
A Baskonia elsöporte az útból a Kaunast (Fotó: Getty Images)
A férfi kosáréabda Euroliga alapszakaszának 25. fordulójában szoros meccseket játszottak a csapatok, egyedül spanyol Baskonia 11 pontos diadala volt sima a Dubai basketball ellen.

 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ
Monaco (francia)–Virtus Bologna 82–84 (30–22, 21–22, 14–18, 17–22)
Crvena zvezda (szerb)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 95–92 (34–14, 10–27, 24–20, 27–31)
Baskonia (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván) 102–91 (19–23, 27–22, 29–26, 27–20)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Panathinaikosz (görög) 78–79 (17–15, 12–20, 17–20, 32–24)

Az álláshoz kattintson ide.

 

Ezek is érdekelhetik