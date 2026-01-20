Nemzeti Sportrádió

Gabriel Jesus duplázott az Inter ellen, az Arsenal hét meccs után is hibátlan a BL-ben

2026.01.20. 23:00
Gabriel Jesus bő fél óra alatt kettőt lőtt az Internek (Fotó: Getty Images)
BL Internazionale Arsenal Inter
Az Arsenal 3–1-re megverte az Internazionalét a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában, a keddi játéknapon.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
INTERNAZIONALE (olasz)–ARSENAL (angol) 1–3 (1–2)
Milánó, San Siro Stadion, 72 649 néző. Vezette: Pinheiro (portugál)
INTER: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Luis Henrique (Bonny, 82.), Barella (Frattesi, 63.), Zielinski (Diouf, 82.), Sucic, Dimarco – La. Martínez (P. Esposito, 63.), M. Thuram. Vezetőedző: Christian Chivu
ARSENAL: Raya – J. Timber (White, 64.), Saliba, Mosquera (Gabriel, 75.), Lewis-Skelly – Merino, Zubimendi, Eze (Rice, 64.) – Saka, Gabriel Jesus (Gyökeres, 75.), Trossard (G. Martinelli, 79.). Vezetőedző: Mikel Arteta
Gólszerző: Sucic (18.), ill. Gabriel Jesus (10., 31.), Gyökeres (84.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Csúcsrangadó: a forduló előtt az alapszakasz első helyén álló Arsenal volt a negyedik helyezett, az előző idényben döntős Internazionale vendége a Bajnokok Ligája januári folytatásának első játéknapján. Viktor Gyökeres nem volt ott a londoniak kezdőcsapatában, de a helyén játszó Gabriel Jesus már a 10. percben bizonyította, jól döntött Mikel Arteta vezetőedző. A hosszú sérüléséből nemrégiben visszatérő brazil csatár szerzett ugyanis vezetést, amikor rövid passzokkal felépített akció végén Jurrien Timber kapu mellé tartó labdájába bele tudott kapni, amely így Yann Sommer kapujában kötött ki. 

A 18. percben azonban válaszolt az Inter: Marcus Thuram harcolt meg a labdáért a tizenhatoson belül, aminek eredményeként Nicolo Barella lövéshez jutott, labdája még levágódott a blokkról, de az érkező Petar Susic 17 méterről jobbal hatalmas gólt ragasztott a bal felső sarokba.

Ám a 31. percben újra a vendégeknél volt az előny – és megint Gabriel Jesus villant! Bukayo Saka végzett el jobbról szögletet, a labda átkanyarodott a hosszú oldali kapufán túlra, ahonnan az alapvonalról Leandro Trossard visszafejelte középre Jesusnak, ő pedig egy méterről a léc alá bólintotta – nyilvánvalóan begyakorolt és mesterien kivitelezett figura volt.

A 44. percben nagy egyenlítési lehetőség adódott az Inter előtt, Petar Susic remekül játszotta át magát a védőkön, majd hozta lövőhelyzetbe Federico Dimarcót, ám a próbálkozást és annak ismétlését is védte David Raya. Lüktető iramú, színvonalas volt az első félidő.

FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
Francesco Acerbi a második félidő hajrájában felkapaszkodott Viktor Gyökeres hátára (Fotó: Getty Images)

A szünet után visszaesett a hazaiak játéka, de a 63. percben becserélt Pio Esposito új lendületet adott a fekete-kékeknek, több helyzetet is kialakított magának a húszéves csatár. Mégis a vendégcsapat tudta növelni előnyét, a csereként beálló Viktor Gyökeres talált be a hazai kapuba a 84. percben.

Az Arsenal így értékes győzelmével továbbra is ligaelső, míg az Inter sorozatban a harmadik BL-meccsén maradt pont nélkül. 1–3

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K

Gk 

1. Arsenal

7

7

20–2

+18 

21 

2. Real Madrid

7

5

2

19–8

+11 

15 

3. Bayern München

6

5

1

18–7

+11 

15 

4. Tottenham

7

4

2

1

15–7

+8 

14 

5. Paris SG

7

4

1

2

20–10

+10 

13 

6. Sporting

7

4

1

2

14–9

+5 

13 

7. Manchester City

7

4

1

2

13–9

+4 

13 

8. Atalanta

6

4

1

1

8–6

+2 

13 

9. Internazionale

7

4

3

13–7

+6 

12 

10. Atlético Madrid

6

4

2

15–12

+3 

12 

11. Liverpool

6

4

2

11–8

+3 

12 

12. Borussia Dortmund

7

3

2

2

19–15

+4 

11 

13. Newcastle United

6

3

1

2

13–6

+7 

10 

14. Chelsea

6

3

1

2

13–8

+5 

10 

15. Barcelona

6

3

1

2

14–11

+3 

10 

16. Marseille

6

3

3

11–8

+3 

17. Juventus

6

2

3

1

12–10

+2 

18. Galatasaray

6

3

3

8–8

19. Bayer Leverkusen

7

2

3

2

10–14

–4 

20. Monaco

7

2

3

2

8–14

–6 

21. PSV Eindhoven

6

2

2

2

15–11

+4 

22. Olympiakosz Pireusz

7

2

2

3

8–13

–5 

23. Napoli

7

2

2

3

7–12

–5 

24. Köbenhavn

7

2

2

3

11–17

–6 

25. Qarabag

6

2

1

3

10–13

–3 

26. FC Bruges

7

2

1

4

12–17

–5 

27. Bodö/Glimt

7

1

3

3

12–14

–2 

28. Benfica

6

2

4

6–8

–2 

29. Pafosz

6

1

3

2

4–9

–5 

30. Royale Union Saint-Gilloise

6

2

4

7–15

–8 

31. Ajax

7

2

5

7–19

–12 

32. Athletic Bilbao

6

1

2

3

4–9

–5 

33. Eintracht Frankfurt

6

1

1

4

8–16

–8 

34. Slavia Praha

6

3

3

2–11

–9 

35. Villarreal

7

1

6

5–15

–10 

36. Kajrat Almati

7

1

6

5–19

–14 

 

 

PERCRŐL PERCRE

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig...

