Zielinski parádés gólt lőtt, az Inter nehezen győzte le a nyeretlen Veronát
A Hellas Verona a négy nyeretlen csapat egyike volt a Serie A-ban, és nagyon nehéz feladat várt rá az Inter ellen. A múlt sem a veronaiak mellett szólt, hiszen legutóbb 1992 februárjában győzték le bajnokin milánói riválisukat.
Jobban kezdett az Inter, a 7. percben Lautaro Martínez közel járt a gólhoz, de hiába emelte át Lorenzo Montipo kapust, Victor Nelsson a saját testi épségét sem kímélve mentett a gólvonalról.
A 16. percben azonban már ő sem segíthetett, Hakan Calhanoglu kapáslövésre ívelt vissza egy szögletet, Piotr Zielinski pedig élt is a lehetőséggel, hatalmas gólt ragasztott a jobb felső sarokba.
A kapott gól után magához tért a Verona, és a 40. percben egyenlített is: Gift Orban labdája után Giovane a jobbösszekötő helyéről kilőtte a hosszú felső sarkot, Yann Sommer csak beleütni tudott a labdába, hárítania már nem sikerült. Sőt, a félidő vége előtt a vezetést is megszerezhette volna a Hellas, ám Orban pörgetését a jobb kapufa mentette.
A második játékrészben sokáig úgy tűnt, hogy már nem változik az eredmény, ám a ráadás harmadik percében egy beívelést Martin Frese a saját kapujába csúsztatott. Ha nehezen is, de az Inter begyűjtötte a három pontot, a Verona továbbra is nyeretlen.
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
Vasárnap
Hellas Verona–Internazionale 1–2 (Giovane 40., ill. Zielinski 16., Frese 90+3. – öngól)
Később játsszák:
15.00: Torino–Pisa
15.00: Fiorentina–Lecce
18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Milan–Roma
Szombaton játszották:
Cremonese–Juventus 1–2 (Vardy 83., ill. Kosztics 2., Cambiaso 68.)
Napoli–Como 0–0
Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo 40.)
Hétfő
18.30: Sassuolo–Genoa
20.45: Lazio–Cagliari (Tv: Arena4)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Napoli
10
7
1
2
16– 8
+8
22
|2. Internazionale
10
7
–
3
24–12
+12
21
|3. Roma
9
7
–
2
10– 4
+6
21
|4. Milan
9
5
3
1
14– 7
+7
18
|5. Juventus
10
5
3
2
14–10
+4
18
|6. Como
10
4
5
1
12– 6
+6
17
|7. Bologna
9
4
3
2
13– 7
+6
15
|8. Udinese
10
4
3
3
12–15
–3
15
|9. Cremonese
10
3
5
2
12–12
0
14
|10. Atalanta
10
2
7
1
13– 8
+5
13
|11. Sassuolo
9
4
1
4
10–10
0
13
|12. Lazio
9
3
3
3
11– 7
+4
12
|13. Torino
9
3
3
3
8–14
–6
12
|14. Cagliari
9
2
3
4
9–12
–3
9
|15. Parma
9
1
4
4
4– 9
–5
7
|16. Lecce
9
1
3
5
7–14
–7
6
|17. Pisa
9
–
5
4
5–12
–7
5
|18. Verona
10
–
5
5
6–16
–10
5
|19. Fiorentina
9
–
4
5
7–15
–8
4
|20. Genoa
9
–
3
6
4–13
–9
3