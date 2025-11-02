Nemzeti Sportrádió

Zielinski parádés gólt lőtt, az Inter nehezen győzte le a nyeretlen Veronát

2025.11.02. 14:31
Piotr Zielinski (jobbra) nagy gólt lőtt (Fotó: Getty Images)
Az Internazionale a ráadásbeli öngóllal nyert 2–1-re Veronában az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 10. fordulójában.

A Hellas Verona a négy nyeretlen csapat egyike volt a Serie A-ban, és nagyon nehéz feladat várt rá az Inter ellen. A múlt sem a veronaiak mellett szólt, hiszen legutóbb 1992 februárjában győzték le bajnokin milánói riválisukat.

Jobban kezdett az Inter, a 7. percben Lautaro Martínez közel járt a gólhoz, de hiába emelte át Lorenzo Montipo kapust, Victor Nelsson a saját testi épségét sem kímélve mentett a gólvonalról.

A 16. percben azonban már ő sem segíthetett, Hakan Calhanoglu kapáslövésre ívelt vissza egy szögletet, Piotr Zielinski pedig élt is a lehetőséggel, hatalmas gólt ragasztott a jobb felső sarokba.

A kapott gól után magához tért a Verona, és a 40. percben egyenlített is: Gift Orban labdája után Giovane a jobbösszekötő helyéről kilőtte a hosszú felső sarkot, Yann Sommer csak beleütni tudott a labdába, hárítania már nem sikerült. Sőt, a félidő vége előtt a vezetést is megszerezhette volna a Hellas, ám Orban pörgetését a jobb kapufa mentette.

A második játékrészben sokáig úgy tűnt, hogy már nem változik az eredmény, ám a ráadás harmadik percében egy beívelést Martin Frese a saját kapujába csúsztatott. Ha nehezen is, de az Inter begyűjtötte a három pontot, a Verona továbbra is nyeretlen.

OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
Vasárnap
Hellas Verona–Internazionale 1–2 (Giovane 40., ill. Zielinski 16., Frese 90+3. – öngól)
Később játsszák:
15.00: Torino–Pisa
15.00: Fiorentina–Lecce
18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Milan–Roma
Szombaton játszották:
Cremonese–Juventus 1–2 (Vardy 83., ill. Kosztics 2., Cambiaso 68.)
Napoli–Como 0–0
Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo 40.)

Hétfő
18.30: Sassuolo–Genoa
20.45: Lazio–Cagliari (Tv: Arena4)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Napoli

10

7

1

2

16–  8

+8 

22 

  2. Internazionale

10

7

3

24–12

+12 

21 

  3. Roma

9

7

2

10–  4

+6 

21 

  4. Milan

9

5

3

1

14–  7

+7 

18 

  5. Juventus

10

5

3

2

14–10

+4 

18 

  6. Como

10

4

5

1

12–  6

+6 

17 

  7. Bologna

9

4

3

2

13–  7

+6 

15 

  8. Udinese

10

4

3

3

12–15

–3 

15 

  9. Cremonese

10

3

5

2

12–12

14 

10. Atalanta

10

2

7

1

13–  8

+5 

13 

11. Sassuolo

9

4

1

4

10–10

13 

12. Lazio

9

3

3

3

11–  7

+4 

12 

13. Torino

9

3

3

3

8–14

–6 

12 

14. Cagliari

9

2

3

4

9–12

–3 

15. Parma

9

1

4

4

4–  9

–5 

16. Lecce

9

1

3

5

7–14

–7 

17. Pisa

9

5

4

5–12

–7 

18. Verona

10

5

5

6–16

–10 

19. Fiorentina

9

4

5

7–15

–8 

20. Genoa

9

3

6

4–13

–9 

 

 

