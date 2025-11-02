Zielinski parádés gólt lőtt, az Inter nehezen győzte le a nyeretlen Veronát

A Hellas Verona a négy nyeretlen csapat egyike volt a Serie A-ban, és nagyon nehéz feladat várt rá az Inter ellen. A múlt sem a veronaiak mellett szólt, hiszen legutóbb 1992 februárjában győzték le bajnokin milánói riválisukat.

Jobban kezdett az Inter, a 7. percben Lautaro Martínez közel járt a gólhoz, de hiába emelte át Lorenzo Montipo kapust, Victor Nelsson a saját testi épségét sem kímélve mentett a gólvonalról.

A 16. percben azonban már ő sem segíthetett, Hakan Calhanoglu kapáslövésre ívelt vissza egy szögletet, Piotr Zielinski pedig élt is a lehetőséggel, hatalmas gólt ragasztott a jobb felső sarokba.

A kapott gól után magához tért a Verona, és a 40. percben egyenlített is: Gift Orban labdája után Giovane a jobbösszekötő helyéről kilőtte a hosszú felső sarkot, Yann Sommer csak beleütni tudott a labdába, hárítania már nem sikerült. Sőt, a félidő vége előtt a vezetést is megszerezhette volna a Hellas, ám Orban pörgetését a jobb kapufa mentette.

A második játékrészben sokáig úgy tűnt, hogy már nem változik az eredmény, ám a ráadás harmadik percében egy beívelést Martin Frese a saját kapujába csúsztatott. Ha nehezen is, de az Inter begyűjtötte a három pontot, a Verona továbbra is nyeretlen.

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

Vasárnap

Hellas Verona–Internazionale 1–2 (Giovane 40., ill. Zielinski 16., Frese 90+3. – öngól)

Később játsszák:

15.00: Torino–Pisa

15.00: Fiorentina–Lecce

18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)

20.45: Milan–Roma

Szombaton játszották:

Cremonese–Juventus 1–2 (Vardy 83., ill. Kosztics 2., Cambiaso 68.)

Napoli–Como 0–0

Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo 40.)

Hétfő

18.30: Sassuolo–Genoa

20.45: Lazio–Cagliari (Tv: Arena4)