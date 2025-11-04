Nemzeti Sportrádió

Pioli nem akart lemondani, kirúgta őt a Fiorentina

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 12:37
null
Egy ideje érett már, megköszönték Stefano Pioli munkáját (Fotó: Getty Images)
Címkék
Fiorentina Serie A vezetőedző menesztés Stefano Pioli
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Fiorentina hivatalosan bejelentette, hogy Stefano Piolit kedden felmentette vezetőedzői feladatai alól.

A klub közleményében megköszönte a szakember és stábja munkáját, kiemelve a professzionalizmust, amelyet a közös munka során tanúsítottak.

Stefano Piolit idén nyáron nevezte ki a Fiorentina, ám irányításával a csapat mélyrepülést mutatott be: a „violák” nyeretlenül utolsók a Serie A tabelláján, tíz forduló alatt négy döntetlenre és hat vereségre futotta.

Mint arról beszámoltunk, a firenzeiek vezetősége első körben lemondásra szólította fel a rutinos mestert, aki ezt nem volt hajlandó megtenni, így menesztés lett belőle.

A csapat irányítását ideiglenesen Daniele Galloppa veszi át, már a délutáni edzést is ő tartja.

Fiorentina Serie A vezetőedző menesztés Stefano Pioli
Legfrissebb hírek

Serie A: a Lazio sikerével már hat meccse veretlen

Olasz labdarúgás
14 órája

Serie A: nem mond le a nyeretlen Fiorentina vezetőedzője

Olasz labdarúgás
23 órája

A milánói vereség ellenére bizakodó a Roma edzője; Allegri elégedetlen az első félidő miatt

Olasz labdarúgás
Tegnap, 8:32

Kimaradt Dybala tizenegyese Milánóban, a Roma nem használta ki a Napoli botlását

Olasz labdarúgás
2025.11.02. 22:40

Serie A: kétgólos hátrányból állt fel a Torino a Pisa ellen

Olasz labdarúgás
2025.11.02. 17:50

Zielinski parádés gólt lőtt, az Inter nehezen győzte le a nyeretlen Veronát

Olasz labdarúgás
2025.11.02. 14:31

Luciano Spalletti győzelemmel mutatkozott be a Juventus kispadján

Olasz labdarúgás
2025.11.01. 22:49

A Napoli örülhet, hogy nem kapott ki a 11-est hibázó Comótól

Olasz labdarúgás
2025.11.01. 20:09
Ezek is érdekelhetik