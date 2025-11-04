Pioli nem akart lemondani, kirúgta őt a Fiorentina
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Fiorentina hivatalosan bejelentette, hogy Stefano Piolit kedden felmentette vezetőedzői feladatai alól.
A klub közleményében megköszönte a szakember és stábja munkáját, kiemelve a professzionalizmust, amelyet a közös munka során tanúsítottak.
Stefano Piolit idén nyáron nevezte ki a Fiorentina, ám irányításával a csapat mélyrepülést mutatott be: a „violák” nyeretlenül utolsók a Serie A tabelláján, tíz forduló alatt négy döntetlenre és hat vereségre futotta.
Mint arról beszámoltunk, a firenzeiek vezetősége első körben lemondásra szólította fel a rutinos mestert, aki ezt nem volt hajlandó megtenni, így menesztés lett belőle.
A csapat irányítását ideiglenesen Daniele Galloppa veszi át, már a délutáni edzést is ő tartja.
