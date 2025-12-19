Férfi röplabda Extraliga: továbbra is hibátlan a Kaposvár
A listavezető Kaposvár hazai pályán három szettben legyőzte a második Kazincbarcikát a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának pénteki játéknapján.
A sikerükkel továbbra is százszázalékos, még játszmát sem veszítő somogyiak legjobbja a 14 pontos cseh Matej Smidl volt.
A két együttes a Challenge-kupa selejtezőjében már találkozott egymással, a Kaposvár két 3:0-s sikerrel jutott a legjobb 32 közé.
FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
ALAPSZAKASZ
Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika 3:0 (21, 22, 13)
