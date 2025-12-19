Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: továbbra is hibátlan a Kaposvár

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.12.19. 19:48
Fotó: Facebook/FinoKaposvar, archív
Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda Extraliga Fino Kaposvár
A listavezető Kaposvár hazai pályán három szettben legyőzte a második Kazincbarcikát a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának pénteki játéknapján.

A sikerükkel továbbra is százszázalékos, még játszmát sem veszítő somogyiak legjobbja a 14 pontos cseh Matej Smidl volt.

A két együttes a Challenge-kupa selejtezőjében már találkozott egymással, a Kaposvár két 3:0-s sikerrel jutott a legjobb 32 közé.

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
ALAPSZAKASZ
Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika 3:0 (21, 22, 13)

 

