Női kosárlabda NB I: TFSE-siker a Csata vendégeként

2025.12.19. 19:54
Fotó: tfse.hu
A TFSE 16 ponttal nyert a Csata TKK otthonában a női kosárlabda NB I alapszakaszának pénteki, budapesti összecsapásán.

A vendégeknél Tóth Franka 28 pontot szerzett, míg Mányoki Réka 18 ponttal és 11 lepattanóval, Dúl Terka pedig 13 ponttal és 10 gólpasszal ért el dupla duplát.

NŐI KOSÁRLABDA NB I
CSATA TKK–TFSE 65–81 (14–29, 26–19, 15–19, 10–14)
E.ON Sportcsarnok, 300 néző. V: Varga-Záray, Gruber, Sörlei
CSATA: J. Walker 10/3, Rimdal 13/3, TÓZER-NEMES 9/3, Varga-Aradi 2, Z. WILLIAMS 13/3. Csere: Hegedűs J. 4, BORICSICS 11, Vári 3, Németh L., Karlócai. Edző: Tursics Krisztián
TFSE: DÚL T. 13/3, Donarski 13/9, MÁNYOKY R. 18/9, VLADÁR 5, TÓTH F. 28/12. Csere: Gábor, Bernáth 4, Vígh B., Takács D., Bacsó, Kádár O. Edző: Hegedűs Péter
Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–9. 8. p.: 12–21. 11. p.: 16–33. 15. p.: 22–40. 19. p.: 35–45. 23. p.: 46–54. 27. p.: 52–60. 33. p.: 59–74. 38. p.: 63–81
MESTERMÉRLEG
Tursics Krisztián: – Teljesen megérdemelten nyert a TFSE, a játék minden elemében felülmúlt bennünket. Az első félidőben, de főleg az első negyedben elkapta a ritmust és sorra dobálta a triplákat, még az extrákat is értékesítette, ennek az első félidei gyenge védekezésünk volt az oka, hiányoztak a faultok. Amikor az ellenfél húszpontos előnyre tesz szert és folyamatosan próbálod utolérni úgy, hogy nem játszol jól, nem sok esélyed van.
Hegedűs Péter: – Nagyon örülök a győzelemnek, azt kell mondanom, hogy az idény legjobb játékát nyújtottuk. Összeszedettek voltunk, az elején a védekezésünk is. A második negyedben volt egy apróbb megingásunk a zóna ellen. A Csata felzárkózott, úgy éreztem, hogy az első félidő végén nála van a kezdeményezés, de sikerült megoldani. Több játékosom is összefoltozva, összedrótozva vállalta a meccset.

   
AZ ÁLLÁSMGyVL–KRelatív
1. Pécs12121042–6961.000
2. DVTK12111997–6610.958
3. Sopron121021042–7450.917
4. Szekszárd1293924–8040.875
5. TFSE13941001–8860.846
6. BEAC1266769–8530.750
7. Vasas1257768–8700.708
8. Csata1358933–8990.692
9. Győr1239827–9710.625
10. Székesfehérvár12210852–11450.583
11. Cegléd12111673–9370.542
12. Szigetszentmiklós1212688–10490.500

 

 

Ezek is érdekelhetik