Női kosárlabda NB I: TFSE-siker a Csata vendégeként

A vendégeknél Tóth Franka 28 pontot szerzett, míg Mányoki Réka 18 ponttal és 11 lepattanóval, Dúl Terka pedig 13 ponttal és 10 gólpasszal ért el dupla duplát.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

CSATA TKK–TFSE 65–81 (14–29, 26–19, 15–19, 10–14)

E.ON Sportcsarnok, 300 néző. V: Varga-Záray, Gruber, Sörlei

CSATA: J. Walker 10/3, Rimdal 13/3, TÓZER-NEMES 9/3, Varga-Aradi 2, Z. WILLIAMS 13/3. Csere: Hegedűs J. 4, BORICSICS 11, Vári 3, Németh L., Karlócai. Edző: Tursics Krisztián

TFSE: DÚL T. 13/3, Donarski 13/9, MÁNYOKY R. 18/9, VLADÁR 5, TÓTH F. 28/12. Csere: Gábor, Bernáth 4, Vígh B., Takács D., Bacsó, Kádár O. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–9. 8. p.: 12–21. 11. p.: 16–33. 15. p.: 22–40. 19. p.: 35–45. 23. p.: 46–54. 27. p.: 52–60. 33. p.: 59–74. 38. p.: 63–81

MESTERMÉRLEG

Tursics Krisztián: – Teljesen megérdemelten nyert a TFSE, a játék minden elemében felülmúlt bennünket. Az első félidőben, de főleg az első negyedben elkapta a ritmust és sorra dobálta a triplákat, még az extrákat is értékesítette, ennek az első félidei gyenge védekezésünk volt az oka, hiányoztak a faultok. Amikor az ellenfél húszpontos előnyre tesz szert és folyamatosan próbálod utolérni úgy, hogy nem játszol jól, nem sok esélyed van.

Hegedűs Péter: – Nagyon örülök a győzelemnek, azt kell mondanom, hogy az idény legjobb játékát nyújtottuk. Összeszedettek voltunk, az elején a védekezésünk is. A második negyedben volt egy apróbb megingásunk a zóna ellen. A Csata felzárkózott, úgy éreztem, hogy az első félidő végén nála van a kezdeményezés, de sikerült megoldani. Több játékosom is összefoltozva, összedrótozva vállalta a meccset.