Serie A: nem mond le a nyeretlen Fiorentina vezetőedzője

Áll a bál Firenzében: a csapat a hétvégén hazai pályán kapott ki 1–0-ra az élcsapatnak a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető Leccétól, s tíz forduló elteltével négy döntetlennel és hat vereséggel a kiesést jelentő utolsó előtti helyen szerénykedik a Serie A-ban.

A Fiorentina vezetősége ezért logikus lépésre szánta el magát: hosszan győzködték telefonon a vezetőedzőt, Stefano Piolit, hogy mondjon le posztjáról. A 60 éves szakember a tárgyalás során nyilvánvalóvá tette: önként nem távozik állásából, így a menedzsmentnek kell őt elküldenie – írja Football Italia.

Az angol nyelvű, olasz futballal foglalkozó szakportál értesülései szerint a nyáron kinevezett Pioli nyitottnak mutatkozott arra, hogy módosítsák három évre szóló szerződését, ám a lemondástól elzárkózott.

A Gazzetta dello Sport szerint az olasz edző mindenképpen távozik a toszkán városból – a milánói sportlap szerint a szurkolói nyomás is hatalmas az egyesület menedzsmentjén –, ám az nem világos, hogy közös megegyezéssel, vagy elbocsátással ér véget a nem túl régóta íródó történet – minden bizonnyal a következő néhány órában.

A Football Italia szerint a legvalószínűbb utódjelölt a Torinótól a nyáron távozó Paolo Vanoli, de szóba jöhet az egyesülettől május végén távozó Raffaele Palladino visszatérése is. A pletykák szerint szóba került az egykori Roma-ikon, Daniele De Rossi neve is, ám ennek igazán nincs realitása – írja a portál.