Serie A: nem mond le a nyeretlen Fiorentina vezetőedzője
Áll a bál Firenzében: a csapat a hétvégén hazai pályán kapott ki 1–0-ra az élcsapatnak a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető Leccétól, s tíz forduló elteltével négy döntetlennel és hat vereséggel a kiesést jelentő utolsó előtti helyen szerénykedik a Serie A-ban.
A Fiorentina vezetősége ezért logikus lépésre szánta el magát: hosszan győzködték telefonon a vezetőedzőt, Stefano Piolit, hogy mondjon le posztjáról. A 60 éves szakember a tárgyalás során nyilvánvalóvá tette: önként nem távozik állásából, így a menedzsmentnek kell őt elküldenie – írja Football Italia.
Az angol nyelvű, olasz futballal foglalkozó szakportál értesülései szerint a nyáron kinevezett Pioli nyitottnak mutatkozott arra, hogy módosítsák három évre szóló szerződését, ám a lemondástól elzárkózott.
A Gazzetta dello Sport szerint az olasz edző mindenképpen távozik a toszkán városból – a milánói sportlap szerint a szurkolói nyomás is hatalmas az egyesület menedzsmentjén –, ám az nem világos, hogy közös megegyezéssel, vagy elbocsátással ér véget a nem túl régóta íródó történet – minden bizonnyal a következő néhány órában.
A Football Italia szerint a legvalószínűbb utódjelölt a Torinótól a nyáron távozó Paolo Vanoli, de szóba jöhet az egyesülettől május végén távozó Raffaele Palladino visszatérése is. A pletykák szerint szóba került az egykori Roma-ikon, Daniele De Rossi neve is, ám ennek igazán nincs realitása – írja a portál.
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|10
|7
|1
|2
|16–8
|+8
|22
|2. Internazionale
|10
|7
|–
|3
|24–12
|+12
|21
|3. Milan
|10
|6
|3
|1
|15–7
|+8
|21
|4. Roma
|10
|7
|–
|3
|10–5
|+5
|21
|5. Bologna
|10
|5
|3
|2
|16–8
|+8
|18
|6. Juventus
|10
|5
|3
|2
|14–10
|+4
|18
|7. Como
|10
|4
|5
|1
|12–6
|+6
|17
|8. Udinese
|10
|4
|3
|3
|12–15
|–3
|15
|9. Cremonese
|10
|3
|5
|2
|12–12
|0
|14
|10. Atalanta
|10
|2
|7
|1
|13–8
|+5
|13
|11. Sassuolo
|9
|4
|1
|4
|10–10
|0
|13
|12. Torino
|10
|3
|4
|3
|10–16
|–6
|13
|13. Lazio
|9
|3
|3
|3
|11–7
|+4
|12
|14. Cagliari
|9
|2
|3
|4
|9–12
|–3
|9
|15. Lecce
|10
|2
|3
|5
|8–14
|–6
|9
|16. Parma
|10
|1
|4
|5
|5–12
|–7
|7
|17. Pisa
|10
|–
|6
|4
|7–14
|–7
|6
|18. Verona
|10
|–
|5
|5
|6–16
|–10
|5
|19. Fiorentina
|10
|–
|4
|6
|7–16
|–9
|4
|20. Genoa
|9
|–
|3
|6
|4–13
|–9
|3