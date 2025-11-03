Nemzeti Sportrádió

Serie A: nem mond le a nyeretlen Fiorentina vezetőedzője

2025.11.03. 14:14
Önszántából nem áll fel a firenzei kispadról Stefano Pioli (Fotó: Getty Images)
A Lecce elleni vereséget követően a klubvezetéssel folytatott hosszas telefonbeszélgetés során a Serie A 19. helyén álló, nyeretlen Fiorentina vezetőedzője megerősítette: a kiábrándító idénykezdet ellenre sem akar lemondani posztjáról.

Áll a bál Firenzében: a csapat a hétvégén hazai pályán kapott ki 1–0-ra az élcsapatnak a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető Leccétól, s tíz forduló elteltével négy döntetlennel és hat vereséggel a kiesést jelentő utolsó előtti helyen szerénykedik a Serie A-ban.

A Fiorentina vezetősége ezért logikus lépésre szánta el magát: hosszan győzködték telefonon a vezetőedzőt, Stefano Piolit, hogy mondjon le posztjáról. A 60 éves szakember a tárgyalás során nyilvánvalóvá tette: önként nem távozik állásából, így a menedzsmentnek kell őt elküldenie – írja Football Italia.

Az angol nyelvű, olasz futballal foglalkozó szakportál értesülései szerint a nyáron kinevezett Pioli nyitottnak mutatkozott arra, hogy módosítsák három évre szóló szerződését, ám a lemondástól elzárkózott.

A Gazzetta dello Sport szerint az olasz edző mindenképpen távozik a toszkán városból – a milánói sportlap szerint a szurkolói nyomás is hatalmas az egyesület menedzsmentjén –, ám az nem világos, hogy közös megegyezéssel, vagy elbocsátással ér véget a nem túl régóta íródó történet – minden bizonnyal a következő néhány órában.

A Football Italia szerint a legvalószínűbb utódjelölt a Torinótól a nyáron távozó Paolo Vanoli, de szóba jöhet az egyesülettől május végén távozó Raffaele Palladino visszatérése is. A pletykák szerint szóba került az egykori Roma-ikon, Daniele De Rossi neve is, ám ennek igazán nincs realitása – írja a portál.

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Napoli1071216–8+8 22 
2. Internazionale107324–12+12 21 
3. Milan1063115–7+8 21 
4. Roma107310–5+5 21 
5. Bologna1053216–8+8 18 
6. Juventus1053214–10+4 18 
7. Como1045112–6+6 17 
8. Udinese1043312–15–3 15 
9. Cremonese1035212–1214 
10. Atalanta1027113–8+5 13 
11. Sassuolo941410–1013 
12. Torino1034310–16–6 13 
13. Lazio933311–7+4 12 
14. Cagliari92349–12–3 
15. Lecce102358–14–6 
16. Parma101455–12–7 
17. Pisa10647–14–7 
18. Verona10556–16–10 
19. Fiorentina10467–16–9 
20. Genoa9364–13–9 

 

 

