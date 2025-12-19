Férfi kosár NB I: magabiztos második félidejének köszönhetően zsinórban negyedszer nyert az Alba

Szorosan indult a mérkőzés, majd 15–15 után az Alba csinált egy 9–0-t, a Pécs viszont a második negyedben elkezdte ledolgozni a hátrányát. Egészen 33–30-ig zárkóztak a vendégek, ekkor viszont zsinórban hat pont a hazaiaktól érkezett, a nagyszünetre mégis a baranyai csapat mehetett (egypontos) előnnyel. Pongó Marcell vezérletével aztán ismét kézbe vették az irányítást a székesfehérváriak, akik az utolsó játékrész elején eldöntötték a mérkőzést, amikor a pécsiek három percen át nem tudtak betalálni. 15 pontos hazai előny alakult ki, amikor már nem jött válasz a másik oldalról, az Alba zsinórban negyedszer nyert a bajnokságban. 97–76

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

13. FORDULÓ

ALBA FEHÉRVÁR–NKA UNIVERSITAS PÉCS 97–76 (26–20, 21–28, 24–15, 26–13)

Székesfehérvár, 800 néző. V: Mészáros B., Minár, Jakab

ALBA: PONGÓ MARCELL 12/3, VOJVODA 11, Bigelow 13/9, STUCKMAN 13/6, OMENAKA 10. Csere: Joseph 11/6, PHILMORE 13, Osztoics 4, Takács Martin, Németh Á. 8/6, Párkányi 2, Gyurákovics. Edző: Oliver Vidin

PÉCS: VINALES 20/9, Bor 11/3, DURMO 16/3, Meleg 4, POHTO 18. Csere: Brbaklics 3, Csarapics 4, Szita, Antalics, Rátgéber, Emelieze. Edző: Sebastjan Krasovec

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–5. 5. p.: 10–11. 8. p.: 21–15. 12. p.: 29–22. 15. p.: 37–30. 18. p.: 44–41. 22. p.: 51–50. 25. p.: 57–53. 28. p.: 62–56. 32. p: 75–63. 35. p.: 82–69. 38. p.: 93–72

Kipontozódott: Bigelow (36. p.), Csarapics (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Oliver Vidin: – Az első félidő játékával nem voltam elégedett, végül tizenkilenc támadólepattanót szerzett ellenfelünk. Hiába vezettünk tíz ponttal, a védekezésünk puhává vált, és a támadásaink is akadoztak. A nagyszünet után mindez megváltozott, feljavult a védekezés, többek között ez is eredményezte a győzelmünket. Örülök, hogy a fiatalok jól szálltak be, főként Osztoics Milánt emelném ki, sok játékpercet kapott, és ezzel élni tudott.

Sebastjan Krasovec: – Az Alba megmutatta, milyen kvalitást képvisel. Puhán kezdtük a mérkőzést, huszonhat pontot kaptunk az első negyedben. A második tíz perc sokkal jobban sikerült, visszajöttünk tízpontos hátrányból, ám ezt követően, ahogy a hazaiak teret kaptak, belemelegedtek a játékba, bizonyították igazi képességüket.

Szombaton játsszák

16.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport+)

18.00: Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: Zalakerámia ZTE KK–MVM-OSE Lions

18.00: DEAC–SZTE-Szedeák

18.00: Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Sopron KC–Endo Plus Service-Honvéd

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 12 11 1 1134–921 0.958 23 2. Szombathely 11 9 2 995–872 0.909 20 3. Fehérvár 12 8 4 1117–1061 0.833 20 4. Paks 12 7 5 1069–1029 0.792 19 5. Kaposvár 12 7 5 1077–1055 0.792 19 6. Sopron 12 7 5 981–969 0.792 19 7. Honvéd 12 6 6 978–957 0.750 18 8. Körmend 12 6 6 1090–1116 0.750 18 9. Debrecen 12 6 6 951–1030 0.750 18 10. Kecskemét 12 4 8 940–1001 0.667 16 11. Zalaegerszeg 12 4 8 998–1089 0.667 16 12. Oroszlány 12 3 9 996–1036 0.625 15 13. Szeged 12 3 9 893–1013 0.625 15 14. Pécs 13 3 10 1051–1121 0.615 16

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.