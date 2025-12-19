Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: magabiztos második félidejének köszönhetően zsinórban negyedszer nyert az Alba

VARGA BALÁZS
2025.12.19. 19:52
null
Pongó Marcellék (fehérben) behúzták a meccset (Fotó: hunbasket.hu)
férfi kosárlabda NB I NKA Pécs Alba Fehérvár
A férfi kosárlabda NB I 13. fordulójának első mérkőzésén az Alba Fehérvár hazai pályán 97–76-ra legyőzte az NKA Pécset.

Szorosan indult a mérkőzés, majd 15–15 után az Alba csinált egy 9–0-t, a Pécs viszont a második negyedben elkezdte ledolgozni a hátrányát. Egészen 33–30-ig zárkóztak a vendégek, ekkor viszont zsinórban hat pont a hazaiaktól érkezett, a nagyszünetre mégis a baranyai csapat mehetett (egypontos) előnnyel. Pongó Marcell vezérletével aztán ismét kézbe vették az irányítást a székesfehérváriak, akik az utolsó játékrész elején eldöntötték a mérkőzést, amikor a pécsiek három percen át nem tudtak betalálni. 15 pontos hazai előny alakult ki, amikor már nem jött válasz a másik oldalról, az Alba zsinórban negyedszer nyert a bajnokságban. 97–76

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
13. FORDULÓ
ALBA FEHÉRVÁR–NKA UNIVERSITAS PÉCS 97–76 (26–20, 21–28, 24–15, 26–13)
Székesfehérvár, 800 néző. V: Mészáros B., Minár, Jakab
ALBA: PONGÓ MARCELL 12/3, VOJVODA 11, Bigelow 13/9, STUCKMAN 13/6, OMENAKA 10. Csere: Joseph 11/6, PHILMORE 13, Osztoics 4, Takács Martin, Németh Á. 8/6, Párkányi 2, Gyurákovics. Edző: Oliver Vidin
PÉCS: VINALES 20/9, Bor 11/3, DURMO 16/3, Meleg 4, POHTO 18. Csere: Brbaklics 3, Csarapics 4, Szita, Antalics, Rátgéber, Emelieze. Edző: Sebastjan Krasovec
Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–5. 5. p.: 10–11. 8. p.: 21–15. 12. p.: 29–22. 15. p.: 37–30. 18. p.: 44–41. 22. p.: 51–50. 25. p.: 57–53. 28. p.: 62–56. 32. p: 75–63. 35. p.: 82–69. 38. p.: 93–72
Kipontozódott: Bigelow (36. p.), Csarapics (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Oliver Vidin: – Az első félidő játékával nem voltam elégedett, végül tizenkilenc támadólepattanót szerzett ellenfelünk. Hiába vezettünk tíz ponttal, a védekezésünk puhává vált, és a támadásaink is akadoztak. A nagyszünet után mindez megváltozott, feljavult a védekezés, többek között ez is eredményezte a győzelmünket. Örülök, hogy a fiatalok jól szálltak be, főként Osztoics Milánt emelném ki, sok játékpercet kapott, és ezzel élni tudott.
Sebastjan Krasovec: – Az Alba megmutatta, milyen kvalitást képvisel. Puhán kezdtük a mérkőzést, huszonhat pontot kaptunk az első negyedben. A második tíz perc sokkal jobban sikerült, visszajöttünk tízpontos hátrányból, ám ezt követően, ahogy a hazaiak teret kaptak, belemelegedtek a játékba, bizonyították igazi képességüket.

Szombaton játsszák
16.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport+)
18.00: Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK 
18.00: Zalakerámia ZTE KK–MVM-OSE Lions 
18.00: DEAC–SZTE-Szedeák 
18.00: Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 
18.00: Sopron KC–Endo Plus Service-Honvéd

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatívP
  1. Szolnok121111134–9210.95823
  2. Szombathely1192995–8720.90920
  3. Fehérvár12841117–10610.83320
  4. Paks12751069–10290.79219
  5. Kaposvár12751077–10550.79219
  6. Sopron1275981–9690.79219
  7. Honvéd1266978–9570.75018
  8. Körmend12661090–11160.75018
  9. Debrecen1266951–10300.75018
10. Kecskemét1248940–10010.66716
11. Zalaegerszeg1248998–10890.66716
12. Oroszlány1239996–10360.62515
13. Szeged1239893–10130.62515
14. Pécs133101051–11210.61516

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

