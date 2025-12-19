Férfi kosár NB I: magabiztos második félidejének köszönhetően zsinórban negyedszer nyert az Alba
Szorosan indult a mérkőzés, majd 15–15 után az Alba csinált egy 9–0-t, a Pécs viszont a második negyedben elkezdte ledolgozni a hátrányát. Egészen 33–30-ig zárkóztak a vendégek, ekkor viszont zsinórban hat pont a hazaiaktól érkezett, a nagyszünetre mégis a baranyai csapat mehetett (egypontos) előnnyel. Pongó Marcell vezérletével aztán ismét kézbe vették az irányítást a székesfehérváriak, akik az utolsó játékrész elején eldöntötték a mérkőzést, amikor a pécsiek három percen át nem tudtak betalálni. 15 pontos hazai előny alakult ki, amikor már nem jött válasz a másik oldalról, az Alba zsinórban negyedszer nyert a bajnokságban. 97–76
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
13. FORDULÓ
ALBA FEHÉRVÁR–NKA UNIVERSITAS PÉCS 97–76 (26–20, 21–28, 24–15, 26–13)
Székesfehérvár, 800 néző. V: Mészáros B., Minár, Jakab
ALBA: PONGÓ MARCELL 12/3, VOJVODA 11, Bigelow 13/9, STUCKMAN 13/6, OMENAKA 10. Csere: Joseph 11/6, PHILMORE 13, Osztoics 4, Takács Martin, Németh Á. 8/6, Párkányi 2, Gyurákovics. Edző: Oliver Vidin
PÉCS: VINALES 20/9, Bor 11/3, DURMO 16/3, Meleg 4, POHTO 18. Csere: Brbaklics 3, Csarapics 4, Szita, Antalics, Rátgéber, Emelieze. Edző: Sebastjan Krasovec
Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–5. 5. p.: 10–11. 8. p.: 21–15. 12. p.: 29–22. 15. p.: 37–30. 18. p.: 44–41. 22. p.: 51–50. 25. p.: 57–53. 28. p.: 62–56. 32. p: 75–63. 35. p.: 82–69. 38. p.: 93–72
Kipontozódott: Bigelow (36. p.), Csarapics (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Oliver Vidin: – Az első félidő játékával nem voltam elégedett, végül tizenkilenc támadólepattanót szerzett ellenfelünk. Hiába vezettünk tíz ponttal, a védekezésünk puhává vált, és a támadásaink is akadoztak. A nagyszünet után mindez megváltozott, feljavult a védekezés, többek között ez is eredményezte a győzelmünket. Örülök, hogy a fiatalok jól szálltak be, főként Osztoics Milánt emelném ki, sok játékpercet kapott, és ezzel élni tudott.
Sebastjan Krasovec: – Az Alba megmutatta, milyen kvalitást képvisel. Puhán kezdtük a mérkőzést, huszonhat pontot kaptunk az első negyedben. A második tíz perc sokkal jobban sikerült, visszajöttünk tízpontos hátrányból, ám ezt követően, ahogy a hazaiak teret kaptak, belemelegedtek a játékba, bizonyították igazi képességüket.
Szombaton játsszák
16.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport+)
18.00: Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: Zalakerámia ZTE KK–MVM-OSE Lions
18.00: DEAC–SZTE-Szedeák
18.00: Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: Sopron KC–Endo Plus Service-Honvéd
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
|12
|11
|1
|1134–921
|0.958
|23
|2. Szombathely
|11
|9
|2
|995–872
|0.909
|20
|3. Fehérvár
|12
|8
|4
|1117–1061
|0.833
|20
|4. Paks
|12
|7
|5
|1069–1029
|0.792
|19
|5. Kaposvár
|12
|7
|5
|1077–1055
|0.792
|19
|6. Sopron
|12
|7
|5
|981–969
|0.792
|19
|7. Honvéd
|12
|6
|6
|978–957
|0.750
|18
|8. Körmend
|12
|6
|6
|1090–1116
|0.750
|18
|9. Debrecen
|12
|6
|6
|951–1030
|0.750
|18
|10. Kecskemét
|12
|4
|8
|940–1001
|0.667
|16
|11. Zalaegerszeg
|12
|4
|8
|998–1089
|0.667
|16
|12. Oroszlány
|12
|3
|9
|996–1036
|0.625
|15
|13. Szeged
|12
|3
|9
|893–1013
|0.625
|15
|14. Pécs
|13
|3
|10
|1051–1121
|0.615
|16
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.