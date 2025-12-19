A Mosonmagyaróvár hét góllal győzött a NEKA ellen a női kézilabda NB I-ben

A hazaiaknál Stranigg Zsófia hét gólt szerzett, Pipy Wolfs hat góllal vette ki részét a sikerből.

Az óváriak ezzel a sikerrel megerősítették helyüket a középmezőnyben.

KÉZILABDA

NŐI NB I

9. forduló

Motherson Mosonmagyaróvári KC–NEKA 34–27 (18–15)

Mosonmagyaróvár, 773 néző. V: Altmár, Horváth M.

MOSONMAGYARÓVÁR: Arenhart – Molnár D. 2, Quist 4, Tóth G. 4, WOLFS 6, Tomova 3, STRANIGG 7. Csere: Csatlós (kapus), Falusi-Udvardi 2, Kukely A. 2, Tatar, KAZAI 4. Edző: Dragan Adzsics

NEKA: Németh Zs. – Szőke, SZABÓ A. 5 (2), Török Fanni 2, Alaxai, Koronczai 3, Berei 3 (1). Csere: Hornyák A. (kapus), Mihály H. 1, Mózsi 3, Bozsodi 1, Kiss Cs. 2, UTASI 6, Sztankovics R. Jelena 1. Edző: Bakó Botond

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–1. 12. p.: 7–4. 15. p.: 12–4. 23. p.: 14–9. 27. p.: 17–11. 37. p.: 22–15. 44. p.: 25–17. 50 p.: 28–22. 57. p.: 32–24

Kiállítások: 10, ill. 4 perc

Hétméteresek: –, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Dragan Adzsics: – Nehéz időszak áll mögöttünk, a DVSC elleni novemberi bajnokit követően tizenkét játékos hiányzott az edzéseinkről. Keményen készültünk a bajnokság folytatására, elégedett vagyok, ahogyan a csapat reagált és teljesített.

Bakó Botond: – Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, ez meghatározta a kimenetelét. Buta és egyszerű hibákat követtünk el, ezekkel sokat kell még foglalkozunk, a meccsen a mosonmagyaróváriak akarata érvényesült. Látjuk, hogy ezek a csapatok jóval előrébb tartanak, mint mi, de minden pályán töltött perc sokat jelent a fiataljainknak.