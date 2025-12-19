A Mosonmagyaróvár hét góllal győzött a NEKA ellen a női kézilabda NB I-ben
A hazaiaknál Stranigg Zsófia hét gólt szerzett, Pipy Wolfs hat góllal vette ki részét a sikerből.
Az óváriak ezzel a sikerrel megerősítették helyüket a középmezőnyben.
KÉZILABDA
NŐI NB I
9. forduló
Motherson Mosonmagyaróvári KC–NEKA 34–27 (18–15)
Mosonmagyaróvár, 773 néző. V: Altmár, Horváth M.
MOSONMAGYARÓVÁR: Arenhart – Molnár D. 2, Quist 4, Tóth G. 4, WOLFS 6, Tomova 3, STRANIGG 7. Csere: Csatlós (kapus), Falusi-Udvardi 2, Kukely A. 2, Tatar, KAZAI 4. Edző: Dragan Adzsics
NEKA: Németh Zs. – Szőke, SZABÓ A. 5 (2), Török Fanni 2, Alaxai, Koronczai 3, Berei 3 (1). Csere: Hornyák A. (kapus), Mihály H. 1, Mózsi 3, Bozsodi 1, Kiss Cs. 2, UTASI 6, Sztankovics R. Jelena 1. Edző: Bakó Botond
Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–1. 12. p.: 7–4. 15. p.: 12–4. 23. p.: 14–9. 27. p.: 17–11. 37. p.: 22–15. 44. p.: 25–17. 50 p.: 28–22. 57. p.: 32–24
Kiállítások: 10, ill. 4 perc
Hétméteresek: –, ill. 5/3
MESTERMÉRLEG
Dragan Adzsics: – Nehéz időszak áll mögöttünk, a DVSC elleni novemberi bajnokit követően tizenkét játékos hiányzott az edzéseinkről. Keményen készültünk a bajnokság folytatására, elégedett vagyok, ahogyan a csapat reagált és teljesített.
Bakó Botond: – Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, ez meghatározta a kimenetelét. Buta és egyszerű hibákat követtünk el, ezekkel sokat kell még foglalkozunk, a meccsen a mosonmagyaróváriak akarata érvényesült. Látjuk, hogy ezek a csapatok jóval előrébb tartanak, mint mi, de minden pályán töltött perc sokat jelent a fiataljainknak.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|8
|8
|–
|–
|287–188
|+99
|16
|2. FTC
|9
|8
|–
|1
|305–218
|+87
|16
|3. Debrecen
|8
|8
|–
|–
|261–180
|+81
|16
|4. Esztergom
|9
|6
|1
|2
|292–254
|+38
|13
|5. Székesfehérvár
|8
|5
|–
|3
|210–207
|+3
|10
|6. Vác
|8
|4
|1
|3
|227–226
|+1
|9
|7. Mosonmagyaróvár
|9
|3
|1
|5
|235–228
|+7
|7
|8. Szombathely
|8
|3
|1
|4
|217–258
|–41
|7
|9. Kisvárda
|8
|3
|–
|5
|212–230
|–18
|6
|10. Vasas
|8
|2
|1
|5
|222–255
|–33
|5
|11. Budaörs
|8
|2
|1
|5
|193–235
|–42
|5
|12. NEKA
|9
|2
|–
|7
|225–281
|–56
|4
|13. Dunaújváros
|8
|–
|2
|6
|209–242
|–33
|2
|14. Kozármisleny
|8
|–
|–
|8
|189–282
|–93
|0