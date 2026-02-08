NBA: egymás után másodszor kapott ki a címvédő OKC

A játéknap meglepetése volt, hogy a címvédő Oklahoma City Thunder hazai pályán 112–106-ra kikapott a Houston Rocketstől, és így egymás után a második mérkőzését zárta vereséggel. Tari Eason idénycsúcsot jelentő 26 pontot szerzett a Rockets színeiben.

A San Antonio Spurs Stephon Castle 40 pontjának, 12 lepattanójának és 12 gólpasszának is köszönhetően múlta felül 138–125-re a Dallas Maverickset, és sorozatban negyedik győzelmét könyvelte el az alapszakaszban, a texasiak viszont hét meccse tartó vereségszériában vannak.

Ismét kikapott a Sacramento Kings, immáron sorozatban tizenkettedszer. A Kings otthonában ezúttal a Cleveland Cavaliers tudott nyerni 132–126-ra.

NBA

ALAPSZAKASZ

Brooklyn Nets–Washington Wizards 127–113

Oklahoma City Thunder–Houston Rockets 106–112

San Antonio Spurs–Dallas Mavericks 138–125

Orlando Magic–Utah Jazz 120–117

Atlanta Hawks–Charlotte Hornets 119–126

Chicago Bulls–Denver Nuggets 120–136

Los Angeles Lakers–Golden State Warriors 105–99

Phoenix Suns–Philadelphia 76ers 103–109

Portland Trail Blazers–Memphis Grizzlies 122–115

Sacramento Kings–Cleveland Cavaliers 126–132

