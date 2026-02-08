Nemzeti Sportrádió

NBA: egymás után másodszor kapott ki a címvédő OKC

2026.02.08. 07:36
Az Oklahoma nem bírt a Houstonnal vasárnap hajnalban (Fotó: Getty Images)
NBA Sacramento Kings Oklahoma City Thunder OKC
Tíz mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján, magyar idő szerint vasárnap hajnalban.

A játéknap meglepetése volt, hogy a címvédő Oklahoma City Thunder hazai pályán 112–106-ra kikapott a Houston Rocketstől, és így egymás után a második mérkőzését zárta vereséggel. Tari Eason idénycsúcsot jelentő 26 pontot szerzett a Rockets színeiben.

A San Antonio Spurs Stephon Castle 40 pontjának, 12 lepattanójának és 12 gólpasszának is köszönhetően múlta felül 138–125-re a Dallas Maverickset, és sorozatban negyedik győzelmét könyvelte el az alapszakaszban, a texasiak viszont hét meccse tartó vereségszériában vannak.

Ismét kikapott a Sacramento Kings, immáron sorozatban tizenkettedszer. A Kings otthonában ezúttal a Cleveland Cavaliers tudott nyerni 132–126-ra.

NBA
ALAPSZAKASZ
Brooklyn Nets–Washington Wizards 127–113
Oklahoma City Thunder–Houston Rockets 106–112
San Antonio Spurs–Dallas Mavericks 138–125
Orlando Magic–Utah Jazz 120–117
Atlanta Hawks–Charlotte Hornets 119–126
Chicago Bulls–Denver Nuggets 120–136
Los Angeles Lakers–Golden State Warriors 105–99
Phoenix Suns–Philadelphia 76ers 103–109
Portland Trail Blazers–Memphis Grizzlies 122–115
Sacramento Kings–Cleveland Cavaliers 126–132
 

 

