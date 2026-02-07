Nemzeti Sportrádió

Már az első félidőben megnyerte a rangadót az FTC; A City ellen is Szoboszlai Dominik a legjobb biztosíték

2026.02.07. 23:55
Már az első félidőben megnyerte a rangadót az FTC. Nem volt kérdés, melyik csapat nyeri meg a derbit: a Ferencváros negyvenöt perc alatt eldöntötte az Újpest elleni párharcot, pályaválasztóként sorozatban tizenhatodszor győzte le ellenfelét és a sikerének köszönhetően átvette a vezetést a bajnokságban. A derbiről Zombori András tudósított

A City ellen is Szoboszlai Dominik a legjobb biztosíték. A lendületbe jövő Liverpool a bajnoki címért küzdő Manchester Cityt fogadja vasárnap az Anfieldben, mindkét oldalon kulcsjátékosok hiányoznak. Szoboszlai Dominik várhatóan ismét jobbhátvédként kezd a „vörösöknél”, a rangadó eredménye pedig meghatározhatja az idény alakulását. Gyenge Balázs írása

A svájci Franjo von Allmen nyerte meg a XXV. téli olimpiai játékok első aranyérmét. A 24 éves síző szinte tökéletes menetet nyújtott lesiklásban. Vasárnapi számunkban részletesen beszámolunk az olaszországi olimpia szombati eseményeiről

A nyitó nap mindkét meccsét az amerikaiak nyerték a tenisz Davis-kupában. Tommy Paul Piros Zsombort, őrült döntő szett tie-breakben Ethan Quinn Marozsán Fábiánt múlta felül a Magyarország–Egyesült Államok világdöntő-selejtező első fordulójában, ezzel az ellenfél 2:0-ra vezet az első nap után. Szeleczki Róbert összefoglalója

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Jonathan Levi: Győznünk kell az Újpest ellen!; Cseh Sándor: A saját harcát megnyerte a csapat, ennyire futotta az erőnkből

E-újság
Tegnap, 0:02

Gera Dániel: Diósgyőrből Iránba; interjú Gyulay Zsolttal

E-újság
2026.02.06. 00:15

A téli olimpia teljes programja; Redzic Damir Szoboszlai nyomdokain a Bundesligába?

E-újság
2026.02.04. 23:45

A kapus, akit szerettek az emberek – Kő András publicisztikája

Magyar válogatott
2026.02.03. 23:53

Hajrá, előrébb! – Malonyai Péter jegyzete

Vízilabda
2026.02.03. 23:52

Eb-döntőben a női pólósok!; Gruber Zsombor: Varga Barnabás örököse akarok lenni

E-újság
2026.02.03. 23:44

Női pólósainknak a világbajnokon át vezet az út az Eb-döntőbe; Tóth Zita a 20 közé kerülhet

E-újság
2026.02.02. 23:35

A Ferencváros a forduló nyertese; Varga Barnabás majdnem hős lett az AEK-ben

E-újság
2026.02.01. 23:24
