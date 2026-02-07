Már az első félidőben megnyerte a rangadót az FTC; A City ellen is Szoboszlai Dominik a legjobb biztosíték

A Nemzeti Sport

vasárnapi számából ajánljuk:

Már az első félidőben megnyerte a rangadót az FTC. Nem volt kérdés, melyik csapat nyeri meg a derbit: a Ferencváros negyvenöt perc alatt eldöntötte az Újpest elleni párharcot, pályaválasztóként sorozatban tizenhatodszor győzte le ellenfelét és a sikerének köszönhetően átvette a vezetést a bajnokságban. A derbiről Zombori András tudósított

A City ellen is Szoboszlai Dominik a legjobb biztosíték. A lendületbe jövő Liverpool a bajnoki címért küzdő Manchester Cityt fogadja vasárnap az Anfieldben, mindkét oldalon kulcsjátékosok hiányoznak. Szoboszlai Dominik várhatóan ismét jobbhátvédként kezd a „vörösöknél”, a rangadó eredménye pedig meghatározhatja az idény alakulását. Gyenge Balázs írása

A svájci Franjo von Allmen nyerte meg a XXV. téli olimpiai játékok első aranyérmét. A 24 éves síző szinte tökéletes menetet nyújtott lesiklásban. Vasárnapi számunkban részletesen beszámolunk az olaszországi olimpia szombati eseményeiről

A nyitó nap mindkét meccsét az amerikaiak nyerték a tenisz Davis-kupában. Tommy Paul Piros Zsombort, őrült döntő szett tie-breakben Ethan Quinn Marozsán Fábiánt múlta felül a Magyarország–Egyesült Államok világdöntő-selejtező első fordulójában, ezzel az ellenfél 2:0-ra vezet az első nap után. Szeleczki Róbert összefoglalója

