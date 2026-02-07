Nemzeti Sportrádió

Milánó-Cortina 2026: az első nap – infóközpont

2026.02.07. 08:58
Pénteken hivatalosan is megnyitották a 2026-os téli olimpiát (Fotó: Getty Images)
A téli olimpia első napjának részletes menetrendje, szombaton nem indul magyar sportoló, ellenben öt döntőt is rendeznek.

 

A NAP ARANYÉRMESEI

ALPESI SÍ
11.30: férfi lesiklás

SÍFUTÁS
13.00: női síatlon

GYORSKORCSOLYA
16.00: női 3000 méter

SÍUGRÁS
18.45: nők, normálsánc

HÓDESZKA
19.30: férfi big air

 

NAPI PROGRAM


ALPESI SÍ
11.30: férfi lesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

CURLING
VEGYES PÁROS
10.05: csoportkör
Nagy-Britannia–Kanada (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
Svájc–Svédország
14.35: Csoportkör
Észtország–Norvégia
Csehország–Dél-Korea
Svédország–Olaszország
Nagy-Britannia–Egyesült Államok
19.05: Csoportkör
Dél-Korea–Egyesült Államok
Kanada–Észtország
Csehország–Svájc
Norvégia–Olaszország

GYORSKORCSOLYA
16.00: női 3000 m (Tv: Eurosport1, M4 Sport; M4 Sport+, 16.45)

HÓDESZKA
19.30: férfi big air döntő (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
16.40: Egyesült Államok–Finnország (Tv: Eurosport2)
21.10: Svájc–Kanada (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
B-CSOPORT
12.10: Németország–Japán
14.40: Svédország–Olaszország

MŰKORCSOLYA
19.45: csapat, férfi rövid program és jégtánc kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SÍFUTÁS 
13.00: női 10+10 km tömegrajtos verseny, (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SÍUGRÁS 
18.45: női normálsánc egyéni (Tv: Eurosport1)

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30 és 11.35: női slopestyle selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
14.00 és 15.05: férfi slopestyle selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SZÁNKÓ
17.00 és 18.32: férfi egyes 1. és 2. futam (Tv: M4 Sport+, 17.45)

Téli sportok
2026.01.27. 13:56

Téli olimpia 2026, adatbank

Új sportágként megjelenik a sítriatlon. Összesen 16 sportágban és 116 számban avatnak bajnokot. 15 magyar indul.

 

 

téli olimpia 2026 infokapszula téli olimpia Milánó-Cortina 2026
