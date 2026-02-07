Téli olimpia: az Egyesült Államok vezet a műkorcsolyázók csapatversenyében a második nap után

A pénteki nyitányon a tíz csapatra a jégtáncosok ritmustánca, valamint a párosok és a nők rövid programja, szombaton pedig a férfi rövid program és jégtáncosok szabadprogramja várt.

A férfi rövid programban a japán Kagijama Juma volt a legjobb, megelőzve az amerikai Ilia Malinint, míg a jégtáncosok szabadprogramjában az amerikai Madison Chock, Evan Bates kettős remekelt. A második nap után az amerikaiak vezetnek 44 ponttal, megelőzve a 39 pontos Japánt. A harmadik helyről az olaszok (37 pont) várják a folytatást. Vasárnap a párosok, a nők és a férfiak szabadprogramjára kerül sor.

Műkorcsolya, csapatverseny, állás a 2. nap után

1. Egyesült Államok 44 pont

2. Japán 39

3. Olaszország 37