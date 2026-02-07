Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: az Egyesült Államok vezet a műkorcsolyázók csapatversenyében a második nap után

Vágólapra másolva!
2026.02.07. 23:11
Madison Chock és Evan Bates remekelt a jégtáncosok szabadprogramjában (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia Milánó 2026 műkorcsolya
A címvédő Egyesült Államok áll az élen a műkorcsolyázók csapatversenyének második napját követően a milánói-cortinai téli olimpián.

A pénteki nyitányon a tíz csapatra a jégtáncosok ritmustánca, valamint a párosok és a nők rövid programja, szombaton pedig a férfi rövid program és jégtáncosok szabadprogramja várt.

A férfi rövid programban a japán Kagijama Juma volt a legjobb, megelőzve az amerikai Ilia Malinint, míg a jégtáncosok szabadprogramjában az amerikai Madison Chock, Evan Bates kettős remekelt. A második nap után az amerikaiak vezetnek 44 ponttal, megelőzve a 39 pontos Japánt. A harmadik helyről az olaszok (37 pont) várják a folytatást. Vasárnap a párosok, a nők és a férfiak szabadprogramjára kerül sor.

Műkorcsolya, csapatverseny, állás a 2. nap után
1. Egyesült Államok 44 pont
2. Japán 39
3. Olaszország 37

 

téli olimpia Milánó 2026 műkorcsolya
Legfrissebb hírek

Milánó–Cortina 2026: az első nap – infóközpont

Téli olimpia 2026
54 perce

Öt különböző nemzet nyerte meg az első nap öt versenyszámát – éremtáblázat

Téli olimpia 2026
1 órája

Moon Wonjun minden távon indul a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2 órája

Téli olimpia: kettős japán győzelem a férfi hódeszkások között big airben

Téli olimpia 2026
2 órája

A norvég meglepetésember nyerte meg a női síugrók aranyát az olimpián

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: norvég siker a férfi szabadstílusú sízők slopestyle selejtezőjében

Téli olimpia 2026
3 órája

Német vezetés férfi szánkó egyesben két futam után

Téli olimpia 2026
3 órája

Gyorskorcsolyázásban született meg a hazaiak első aranyérme

Téli olimpia 2026
6 órája
Ezek is érdekelhetik