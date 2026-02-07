Endricket kiállították, emberhátrányban nyert a Lyon

A Lens hazai környezetben gyűrte le a Rennes-t, a Brest odahaza fektette két vállra a Lorient csapatát, míg a Lyon Endrick kiállítása után emberhátrányban győzött a Nantes vendégeként a francia labdarúgó-élvonal (Ligue 1) 21. fordulójában.

FRANCIA LIGUE 1

21. FORDULÓ

Lens–Rennes 3–1 (Édouard 41., Aguilar 54., Saint-Maximin 78., ill. Lepaul 8.)

Kiállítva: Aguilar (Lens, 56.)

Brest–Lorient 2–0 (Lascary 50., Ajorque 77.)

Nantes–Lyon 0–1 (Sulc 25.)

Kiállítva: Endrick (Lyon, 61.) A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Nice–Monaco

17.15: Angers–Toulouse

17.15: Auxerre–Paris FC

17.15: Le Havre–Strasbourg

20.45: Paris SG–Olympique Marseille

Pénteken játszották

Metz–Lille 0–0 A LIGUE 1 ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Lens 21 16 1 4 37–17 +20 49 2. Paris SG 20 15 3 2 43–16 +27 48 3. Lyon 21 13 3 5 33–20 +13 42 4. Marseille 20 12 3 5 43–21 +22 39 5. Lille 21 10 3 8 34–30 +4 33 6. Rennes 21 8 7 6 31–34 –3 31 7. Strasbourg 20 9 3 8 33–25 +8 30 8. Toulouse 20 8 6 6 31–23 +8 30 9. Lorient 21 7 7 7 27–33 –6 28 10. Monaco 20 8 3 9 32–33 –1 27 11. Angers 20 7 5 8 21–25 –4 26 12. Brest 21 7 5 9 28–33 –5 26 13. Nice 20 6 4 10 27–37 –10 22 14. Paris FC 20 5 6 9 25–31 –6 21 15. Le Havre 20 4 8 8 16–25 –9 20 16. Nantes 21 3 5 13 19–37 –18 14 17. Auxerre 20 3 4 13 14–29 –15 13 18. Metz 21 3 4 14 21–46 –25 13