Nemzeti Sportrádió

Endricket kiállították, emberhátrányban nyert a Lyon

Vágólapra másolva!
2026.02.07. 23:08
Fotó: Imago Images
Címkék
Brest Lens Olympique Lyon Ligue 1 Nantes Rennes Lorient
A Lens hazai környezetben gyűrte le a Rennes-t, a Brest odahaza fektette két vállra a Lorient csapatát, míg a Lyon Endrick kiállítása után emberhátrányban győzött a Nantes vendégeként a francia labdarúgó-élvonal (Ligue 1) 21. fordulójában.

FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ
Lens–Rennes 3–1 (Édouard 41., Aguilar 54., Saint-Maximin 78., ill. Lepaul 8.)
Kiállítva: Aguilar (Lens, 56.)
Brest–Lorient 2–0 (Lascary 50., Ajorque 77.)
Nantes–Lyon 0–1 (Sulc 25.)
Kiállítva: Endrick (Lyon, 61.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Nice–Monaco
17.15: Angers–Toulouse
17.15: Auxerre–Paris FC
17.15: Le Havre–Strasbourg
20.45: Paris SG–Olympique Marseille
Pénteken játszották
Metz–Lille 0–0

A LIGUE 1 ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Lens21161437–17+20 49 
2. Paris SG20153243–16+27 48 
3. Lyon21133533–20+13 42 
4. Marseille20123543–21+22 39 
5. Lille21103834–30+4 33 
6. Rennes2187631–34–3 31 
7. Strasbourg2093833–25+8 30 
8. Toulouse2086631–23+8 30 
9. Lorient2177727–33–6 28 
10. Monaco2083932–33–1 27 
11. Angers2075821–25–4 26 
12. Brest2175928–33–5 26 
13. Nice20641027–37–10 22 
14. Paris FC2056925–31–6 21 
15. Le Havre2048816–25–9 20 
16. Nantes21351319–37–18 14 
17. Auxerre20341314–29–15 13 
18. Metz21341421–46–25 13 

 

 

Brest Lens Olympique Lyon Ligue 1 Nantes Rennes Lorient
Legfrissebb hírek

Ligue 1: nem bírt a sereghajtóval a Lille

Francia labdarúgás
2026.02.06. 22:53

Endrick egyelőre remek fogás: bombája megalapozta a Lyon továbbjutását a Francia Kupában

Francia labdarúgás
2026.02.04. 23:09

Negyeddöntős a Marseille és a Reims a Francia Kupában

Francia labdarúgás
2026.02.03. 23:07

A Liverpool bejelentette Jérémy Jacquet szerződtetését

Angol labdarúgás
2026.02.03. 07:54

Svéd védő érkezett a Juventushoz, Tonali mégsem igazolt az Arsenalhoz – lezárult a téli transzferpiac az elitligákban

Minden más foci
2026.02.02. 20:59

Hakimi pirosat kapott, de a PSG így is nyert Strasbourgban

Francia labdarúgás
2026.02.01. 22:44

Kétgólos hátrányból felállva, a 94. percben mentett pontot a Paris FC a Marseille ellen

Francia labdarúgás
2026.01.31. 23:01

A Lens legyőzte Negóékat, és a tabella élére ugrott

Francia labdarúgás
2026.01.30. 22:58
Ezek is érdekelhetik