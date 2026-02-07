Endricket kiállították, emberhátrányban nyert a Lyon

A Lens hazai környezetben gyűrte le a Rennes-t, a Brest odahaza fektette két vállra a Lorient csapatát, míg a Lyon Endrick kiállítása után emberhátrányban győzött a Nantes vendégeként a francia labdarúgó-élvonal (Ligue 1) 21. fordulójában.
FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ
Lens–Rennes 3–1 (Édouard 41., Aguilar 54., Saint-Maximin 78., ill. Lepaul 8.)
Kiállítva: Aguilar (Lens, 56.)
Brest–Lorient 2–0 (Lascary 50., Ajorque 77.)
Nantes–Lyon 0–1 (Sulc 25.)
Kiállítva: Endrick (Lyon, 61.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Nice–Monaco
17.15: Angers–Toulouse
17.15: Auxerre–Paris FC
17.15: Le Havre–Strasbourg
20.45: Paris SG–Olympique Marseille
Pénteken játszották
Metz–Lille 0–0
|A LIGUE 1 ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lens
|21
|16
|1
|4
|37–17
|+20
|49
|2. Paris SG
|20
|15
|3
|2
|43–16
|+27
|48
|3. Lyon
|21
|13
|3
|5
|33–20
|+13
|42
|4. Marseille
|20
|12
|3
|5
|43–21
|+22
|39
|5. Lille
|21
|10
|3
|8
|34–30
|+4
|33
|6. Rennes
|21
|8
|7
|6
|31–34
|–3
|31
|7. Strasbourg
|20
|9
|3
|8
|33–25
|+8
|30
|8. Toulouse
|20
|8
|6
|6
|31–23
|+8
|30
|9. Lorient
|21
|7
|7
|7
|27–33
|–6
|28
|10. Monaco
|20
|8
|3
|9
|32–33
|–1
|27
|11. Angers
|20
|7
|5
|8
|21–25
|–4
|26
|12. Brest
|21
|7
|5
|9
|28–33
|–5
|26
|13. Nice
|20
|6
|4
|10
|27–37
|–10
|22
|14. Paris FC
|20
|5
|6
|9
|25–31
|–6
|21
|15. Le Havre
|20
|4
|8
|8
|16–25
|–9
|20
|16. Nantes
|21
|3
|5
|13
|19–37
|–18
|14
|17. Auxerre
|20
|3
|4
|13
|14–29
|–15
|13
|18. Metz
|21
|3
|4
|14
|21–46
|–25
|13
