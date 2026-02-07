Vasárnapi sportműsor: NB I és NB II; Liverpool–Manchester City; Super Bowl
FEBRUÁR 8., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
21. FORDULÓ
15.00: Puskás Akadémia FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
NB II
17. FORDULÓ
14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
14.00: Budafoki MTE–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
15.00: Vasas FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ
15.00: Nice–Monaco
17.15: Angers–Toulouse
17.15: Auxerre–Paris FC
17.15: Le Havre–Strasbourg
20.45: Paris SG–Olympique Marseille
HORVÁT 1. HNL
21. FORDULÓ
15.00: Varazdin–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ
15.30: 1. FC Köln–RB Leipzig (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Hoffenheim (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
21. FORDULÓ
13.30: Karlsruhe–Düsseldorf (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
12.30: Bologna–Parma (Tv: Match4)
15.00: Lecce–Udinese (Tv: Match4)
18.00: Sassuolo–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Lazio (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
21. FORDULÓ
21.30: Benfica–Alverca (Tv: Sport1)
TÖRÖK SÜPER LIG
21. FORDULÓ
15.00: Rizespor–Galatasaray (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
14.00: Alavés–Getafe (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
ALPESI SÍ
11.30: női lesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
CURLING
VEGYES PÁROS
10.05: csoportkör
Norvégia–Csehország (Tv: Eurosport2, M4 Sport+; M4 Sport, 11.00)
Dél-Korea–Észtország
14.35: Csoportkör
Kanada–Svédország
Nagy-Britannia–Svájc
Egyesült Államok-Észtország
Olaszország–Csehország
19.05: Csoportkör
Egyesült Államok–Svédország
Svájc–Norvégia
Kanada–Dél-Korea
GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi 5000 m (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
HÓDESZKA
9.00: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, selejtező és kieséses szakasz (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
14.29: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő
19.30: női big air selejtező (Tv: M4 Sport+)
JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
21.10: Csehország–Finnország (Tv: M4 Sport+, 21.30; Eurosport1, 22.45)
B-CSOPORT
16.40: Franciaország–Svédország (Tv: Eurosport2)
MŰKORCSOLYA
19.30: csapat – páros, női és férfi kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SÍFUTÁS
12.30: férfi 10+10 km tömegrajtos verseny (Büki Ádám, Kónya Ádám) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SÍLÖVÉSZET
14.05: 4x6 km-es vegyes váltó (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SZÁNKÓ
17.00 és 18.34: férfi egyes 3. és 4. futam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
LX. SUPER BOWL, SAN FRANCISCO
Hétfő, 0.30: New England Patriots–Seattle Seahawks (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
ASZTALITENISZ
Európa Top 16-bajnokság, Montreux
10.00: férfi és női elődöntő
14.00: férfi és női döntő
ATLÉTIKA
Indoor Tour, Gold-sorozat, Karlsruhe
16.00: versenyek
Nemzetközi ezüst kategóriás fedett pályás verseny, Metz
16.36: férfi 400 m (Molnár Attila)
17.16: női 60 m gát (Kozák Luca)
BIRKÓZÁS
UWW-rangsorverseny, Zágráb (kötöttfogás – 55, 60, 72, 82, 97, 130 kg)
10.30: selejtező
13.30: elődöntő
14.30: vigaszág
18.00: helyosztó
GOLF
PGA Tour
19.10: Phoenix Open, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Wörthi-tó-kupa, női torna (Klagenfurt)
Döntő
11.45: Magyarország–Dánia
KERÉKPÁR
UAE Tour
12.05: női verseny, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)
Valenciai körverseny
16.05: férfiverseny, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ, B-CSOPORT
14.00: Sola HK (norvég)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
16.00: Odense Handbold (dán)–HC Podravka (horvát)
16.00: CSM Bucuresti (román)–Brest Bretagne (francia)
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Larvik HK (norvég)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
18.00: Mol Esztergom–Chambray Touraine (francia) (Tv: Sport1; rádió: Nemzeti Sportrádió)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
NBA, ALAPSZAKASZ
18.30: Boston Celtics–New York Knicks (Tv: Sport2)
21.00: Minnesota Timberwolves–Los Angeles Clippers (Tv: Sport2)
KÜZDŐSPORT
Puszta kezes ökölvívás
2.00: BKFC, Knuckle Mania VI, Ben Rothwell–Andrej Arlovszki, Philadelphia (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
16.00: Szolnoki RK-SC SI–MEAFC-Peka Bau
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness PSE
17.00: Fino Kaposvár–TFSE
Női Extraliga, alapszakasz, 18. (utolsó) forduló
16.00: MÁV Előre Foxconn–MBH-Békéscsaba
18.00: TFSE–Vasas SC
19.00: Újpesti TE–Vasas Óbuda
SZNÚKER
6.00: World Grand Prix, döntő (Tv: Eurosport2)
TENISZ
Davis-kupa, selejtező, Tatabánya
11.00: Magyarország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+)
Marozsán Fábián, Piros Zsombor–Austin Krajicek, Christian Harrison
Marozsán Fábián–Tommy Paul (ha szükséges)
Piros Zsombor–Ethan Quinn (ha szükséges)
ATP 500-as torna, Dallas
19.00: egyes, selejtező, 2. forduló
ATP 500-as torna, Rotterdam
11.00: egyes, selejtező, 2. forduló
ATP 250-es torna, Buenos Aires
17.00: egyes, selejtező, 2. forduló
ATP 250-es torna, Montpellier
12.30: páros, döntő
15.00: egyes, döntő
WTA 1000-es torna, Doha
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
TEREPKERÉKPÁR
13.45: női X2O, Lille (Tv: Eurosport2)
14.55: férfi X2O, Lille (Tv: Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk; Nemzeti sportkrónika
7.00: Mi történt és mi várható a labdarúgó NB I 21. fordulójában?; elkezdődött a 2026-os milánói–cortinai téli olimpia
7.40: Mads Mensah Larsen nemzeti hősként vonult vissza a kézilabdázástól Dániában – Hajdu János kézilabda-mesteredzőt hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: A hétvégén Magyarország–Egyesült Államok mérkőzés zajlik a teniszezők Davis-kupájában – Topor Csabát hívjuk
9.05: Kapu Tibor kutatóűrhajós érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
11.00: Sporthely Bera Emesével; UTE tekvandó
11.30: Női lesiklás, tudósítás a téli olimpiáról Virányi Zsolttal
12.40: Nemzeti sportkrónika Fejér Balázzsal. Benne: ki nyerte a női lesiklást Cortinában?
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
14.00: Közvetítés a Sola–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
15.00: Közvetítés a Puskás Akadémia–Zalaegerszeg NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc
17.15: Közvetítés a Nyíregyháza–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
18.00: Közvetítés az Esztergom–Chambray női kézilabda Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György
20.00: Kapcsoljuk Virányi Zsoltot a XXV. téli olimpiáról
21.00: A labdarúgó NB I 21. fordulójának összefoglalója
22.30: Sportvilág