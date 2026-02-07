Vasárnapi sportműsor: NB I és NB II; Liverpool–Manchester City; Super Bowl

FEBRUÁR 8., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

21. FORDULÓ

15.00: Puskás Akadémia FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

NB II

17. FORDULÓ

14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

14.00: Budafoki MTE–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

15.00: Vasas FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ

15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

21. FORDULÓ

15.00: Nice–Monaco

17.15: Angers–Toulouse

17.15: Auxerre–Paris FC

17.15: Le Havre–Strasbourg

20.45: Paris SG–Olympique Marseille

HORVÁT 1. HNL

21. FORDULÓ

15.00: Varazdin–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

21. FORDULÓ

15.30: 1. FC Köln–RB Leipzig (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Hoffenheim (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

21. FORDULÓ

13.30: Karlsruhe–Düsseldorf (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

24. FORDULÓ

12.30: Bologna–Parma (Tv: Match4)

15.00: Lecce–Udinese (Tv: Match4)

18.00: Sassuolo–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Lazio (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

21. FORDULÓ

21.30: Benfica–Alverca (Tv: Sport1)

TÖRÖK SÜPER LIG

21. FORDULÓ

15.00: Rizespor–Galatasaray (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

14.00: Alavés–Getafe (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Levante (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

ALPESI SÍ

11.30: női lesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

CURLING

VEGYES PÁROS

10.05: csoportkör

Norvégia–Csehország (Tv: Eurosport2, M4 Sport+; M4 Sport, 11.00)

Dél-Korea–Észtország

14.35: Csoportkör

Kanada–Svédország

Nagy-Britannia–Svájc

Egyesült Államok-Észtország

Olaszország–Csehország

19.05: Csoportkör

Egyesült Államok–Svédország

Svájc–Norvégia

Kanada–Dél-Korea

GYORSKORCSOLYA

16.00: férfi 5000 m (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

HÓDESZKA

9.00: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, selejtező és kieséses szakasz (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

14.29: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő

19.30: női big air selejtező (Tv: M4 Sport+)

JÉGKORONG

NŐI TORNA

A-CSOPORT

21.10: Csehország–Finnország (Tv: M4 Sport+, 21.30; Eurosport1, 22.45)

B-CSOPORT

16.40: Franciaország–Svédország (Tv: Eurosport2)

MŰKORCSOLYA

19.30: csapat – páros, női és férfi kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SÍFUTÁS

12.30: férfi 10+10 km tömegrajtos verseny (Büki Ádám, Kónya Ádám) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SÍLÖVÉSZET

14.05: 4x6 km-es vegyes váltó (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SZÁNKÓ

17.00 és 18.34: férfi egyes 3. és 4. futam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

LX. SUPER BOWL, SAN FRANCISCO

Hétfő, 0.30: New England Patriots–Seattle Seahawks (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

ASZTALITENISZ

Európa Top 16-bajnokság, Montreux

10.00: férfi és női elődöntő

14.00: férfi és női döntő

ATLÉTIKA

Indoor Tour, Gold-sorozat, Karlsruhe

16.00: versenyek

Nemzetközi ezüst kategóriás fedett pályás verseny, Metz

16.36: férfi 400 m (Molnár Attila)

17.16: női 60 m gát (Kozák Luca)

BIRKÓZÁS

UWW-rangsorverseny, Zágráb (kötöttfogás – 55, 60, 72, 82, 97, 130 kg)

10.30: selejtező

13.30: elődöntő

14.30: vigaszág

18.00: helyosztó

GOLF

PGA Tour

19.10: Phoenix Open, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Wörthi-tó-kupa, női torna (Klagenfurt)

Döntő

11.45: Magyarország–Dánia

KERÉKPÁR

UAE Tour

12.05: női verseny, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

Valenciai körverseny

16.05: férfiverseny, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ, B-CSOPORT

14.00: Sola HK (norvég)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

16.00: Odense Handbold (dán)–HC Podravka (horvát)

16.00: CSM Bucuresti (román)–Brest Bretagne (francia)

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Larvik HK (norvég)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

18.00: Mol Esztergom–Chambray Touraine (francia) (Tv: Sport1; rádió: Nemzeti Sportrádió)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

NBA, ALAPSZAKASZ

18.30: Boston Celtics–New York Knicks (Tv: Sport2)

21.00: Minnesota Timberwolves–Los Angeles Clippers (Tv: Sport2)

KÜZDŐSPORT

Puszta kezes ökölvívás

2.00: BKFC, Knuckle Mania VI, Ben Rothwell–Andrej Arlovszki, Philadelphia (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

16.00: Szolnoki RK-SC SI–MEAFC-Peka Bau

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness PSE

17.00: Fino Kaposvár–TFSE

Női Extraliga, alapszakasz, 18. (utolsó) forduló

16.00: MÁV Előre Foxconn–MBH-Békéscsaba

18.00: TFSE–Vasas SC

19.00: Újpesti TE–Vasas Óbuda

SZNÚKER

6.00: World Grand Prix, döntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

Davis-kupa, selejtező, Tatabánya

11.00: Magyarország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+)

Marozsán Fábián, Piros Zsombor–Austin Krajicek, Christian Harrison

Marozsán Fábián–Tommy Paul (ha szükséges)

Piros Zsombor–Ethan Quinn (ha szükséges)

ATP 500-as torna, Dallas

19.00: egyes, selejtező, 2. forduló

ATP 500-as torna, Rotterdam

11.00: egyes, selejtező, 2. forduló

ATP 250-es torna, Buenos Aires

17.00: egyes, selejtező, 2. forduló

ATP 250-es torna, Montpellier

12.30: páros, döntő

15.00: egyes, döntő

WTA 1000-es torna, Doha

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

TEREPKERÉKPÁR

13.45: női X2O, Lille (Tv: Eurosport2)

14.55: férfi X2O, Lille (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk; Nemzeti sportkrónika

7.00: Mi történt és mi várható a labdarúgó NB I 21. fordulójában?; elkezdődött a 2026-os milánói–cortinai téli olimpia

7.40: Mads Mensah Larsen nemzeti hősként vonult vissza a kézilabdázástól Dániában – Hajdu János kézilabda-mesteredzőt hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: A hétvégén Magyarország–Egyesült Államok mérkőzés zajlik a teniszezők Davis-kupájában – Topor Csabát hívjuk

9.05: Kapu Tibor kutatóűrhajós érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

11.00: Sporthely Bera Emesével; UTE tekvandó

11.30: Női lesiklás, tudósítás a téli olimpiáról Virányi Zsolttal

12.40: Nemzeti sportkrónika Fejér Balázzsal. Benne: ki nyerte a női lesiklást Cortinában?

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

14.00: Közvetítés a Sola–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

15.00: Közvetítés a Puskás Akadémia–Zalaegerszeg NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc

17.15: Közvetítés a Nyíregyháza–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

18.00: Közvetítés az Esztergom–Chambray női kézilabda Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György

20.00: Kapcsoljuk Virányi Zsoltot a XXV. téli olimpiáról

21.00: A labdarúgó NB I 21. fordulójának összefoglalója

22.30: Sportvilág